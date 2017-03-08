В начале прошлой недели Пермь посетил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Цель его визита могла быть только одна, и в ней никто не сомневался: стремление вернуть позиции, утраченные бывшими руководителями музея политических репрессий «Пермь-36».

Wulfstan Пермь-36

Данную структуру возглавляла автономная некоммерческая организация «Пермь-36», признанная иностранным агентом. Директором ее был ВикторШмыров, прямо заявлявший о том, что подконтрольное ему ведомство осуществляет антисоветскую деятельность.

То есть целью Шмырова было уничтожение любой позитивной памяти о советском периоде нашей истории, приравнивание коммунизма к фашизму, а также искажение представлений об истории нашей страны. Музей прославлял бандеровцев, лесных братьев, изменников, работающих на иностранную разведку. Все эти люди, по мнению некоторых либеральных общественников, принимавших участие в мероприятиях Шмырова, были замечательными людьми, заслуживающими уважение.

Олег Трушников Виктор Шмыров

На базе музея «Пермь-36» регулярно проходил форум «Пилорама», на котором под похабные песенки либеральная общественность, собравшаяся со всей страны, обсуждала «нечестные» выборы, организацию протестной деятельности и прочую либеральную повестку дня. Гостями форума были представители из западной Украины, рассказывающие о годах притеснения евреями и большевиками самостийных устремлений бандеровских националистов, некоторые из которых также отбывали наказания в колонии Пермь-36, ныне превращенной в мемориальный комплекс.

Кстати, о культурной программе форума стоит сказать отдельно. Пока либеральные деятели «сверяли часы» на бесконечных заседаниях, на сцене можно было слышать поток инвективной брани, от которой уши сворачивались в трубочку. Когда у «творческих» коллективов исчерпывался поток бессмысленных нецензурных завываний, они приступали к упражнениям в политической плоскости. Приведу лишь малую часть фраз, отражающих богатый внутренний мир исполнителей: «Любит наш народ всякое ***», «Скоро все ***, не успеешь опомниться». Разумеется, не обошлось и без нетрадиционных форм любви, которые не только воспевались на сцене, но и старательно имитировались артистами.

Разумеется, подобный форум вызывал вопросы. Политические процессы в мире, а также в России привели к осознанию того, что деятельность Шмырова и его друзей, мягко говоря, противоречит всем нравственным основам бытия, да и наносит ущерб российской государственности.

Поэтому деятельность АНО «Пермь-36», руководящей музеем политических репрессий, была свернута.

В настоящее время новое руководство мемориального комплекса занимается непосредственно своей прямой деятельностью. Если кто-то думает, что оно перешло на сторону «охранительства» и не рассказывает о репрессиях, которые осуществлялись в советское время, то он ошибается. Кому-то может не понравиться акцентирование внимания на не самых приятных аспектах нашей истории (например, я считаю, что стоило бы рассматривать данный феномен в более широком историческом контексте, для создания большей объективности. Но мало ли, что я считаю), однако стоит признать, что руководству музея, обладающему соответствующими компетенциями, виднее, поэтому их профессиональная деятельность вопросов не вызывает. Вопросы возникают лишь у прежнего руководства и их сподручных. Это и понятно: хочется вернуться к потерянному теплому месту, да и вновь начать извращать работу музея, превращая ее в политическую.

Именно для этой цели и приехал Михаил Федотов, встретившийся со своими друзьями из общества «Мемориал», признанного иностранным агентом, а также другими деятелями, напрямую связанными с АНО «Пермь-36». После посещения музея, Федотов заметил:

Kremlin.ru Михаил Федотов

«Лагерь находится в хорошем состоянии, но не функционирует как музей — скорее, как выставочная площадка. Необходима концепция его развития, которую нужно создавать с участием местных историков, активистов, в том числе тех, кто стоял у истоков создания музея».

Таким образом, высокий московский гость, как мне представляется, прямым текстом заявил, что необходимо повернуть колесо истории вспять: вернуть к руководству музеем Шмырова, вновь открыть «Пилораму» и продолжить антисоветскую деятельность, щедро снабжаемую иностранными фондами. Эту мысль, вероятно, он и пытался донести до губернатора Пермского края Максима Решетникова. Подобная активность лиц, о целях и задачах которых очень хорошо известно, конечно же, вызвала озабоченность у патриотической общественности.

В частности, ветераны силовых структур Прикамья обратились к Решетникову с открытым письмом, в котором предостерегли губернатора от необдуманных шагов, которые могут серьезным образом ударить по его репутации. Общественные деятели считают, что любой крупный государственный деятель должен понимать опасность, исходящую от подобных одиозных, по их мнению, фигур.

«Нам ещё памятен тот период существования данного музея, когда на деньги иностранных политических фондов, некоммерческая организация, признанная ныне иностранным агентом (АНО «Пермь-36»), учила десятки тысяч пермских детей о том, что нацистская Германия была лучше Советского Союза, что бандеровцы и лесные братья — это герои и борцы за независимость и свободу, призывала к кровавым расправам над представителями органов правопорядка», — отмечают ветераны.

Кроме того, авторы открытого письма замечают, что руководство АНО «Пермь-36» не просто занималось антисоветской пропагандой, оно занималось целенаправленной ложью.

«Музейная экспозиция состояла из фальшивых экспонатов (в значительной степени новодела), фальшивых данных по числу и характеру репрессий, ложные сведения об условиях содержания и мотивах осуждения лиц, отбывавших наказание в колонии ВС-389/36 (ныне музей «Пермь-36»). Целью такой псевдомузейной деятельности являлось внушить подрастающему поколению ненависть к своей стране и её истории, а также убедить в том, что контингент заключенных колонии ВС-389/36 — это невинные люди, герои, которые содержались в нечеловеческих условиях, страдали и погибали от рук бесчеловечных советских работников системы исполнения наказания».

Виталий Попов ИА Красная Весна Пермь-36

Письмо губернатору подписали пять полковников МВД СССР в отставке, а также руководитель пермского краевого отделения ООО «Дети войны» Геннадий Дмитриев.

Политические процессы, происходящие в России, во многом вызванные недружественной политикой «наших западных партнеров», привели к стремлению сократить их влияние внутри нашего государства. Это отчасти стало причиной сворачивания деятельности десоветизаторов из АНО «Пермь-36». Это объективный процесс, который хотят повернуть вспять. Сделать это в настоящий момент, по понятным причинам, невозможно, но попытки предприниматься будут, и могут очень дорого стоить тем, кто поддастся влиянию одиозных либеральных деятелей.