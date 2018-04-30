Израильский премьер Нетаньяху взял на себя вчера вечером роль буревестника. Ему удалось ошеломить даже самых заскорузлых скептиков. Добытые израильской разведкой сто с лишним тысяч документов об иранской ядерной программе — это успех небывалых масштабов. Уже говорят о крупнейшем успехе разведки в двадцать первом веке.

Флаг Израиля

Прежде, чем погружаться в подробности, надо посмотреть на ситуацию обобщенно: израильская разведка положила руку на самые засекреченные в Иране разработки в сфере ядерного оружия. Поставьте себя на место иранских лидеров. Если Моссад сумел овладеть таким массивом секретных материалов, то где уверенность, что в руках Израиля нет и других важных документов? Причем, речь идет не о десятке страниц, а о сотне тысяч.

Это очень серьезная манифестация готовности к прямому конфликту с Ираном, но не объявление войны, а наглядный урок. Такой уровень проникновения в иранскую систему не оставляет ей серьезных шансов на достойную схватку, не говоря уже о победе.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

В выступлении Нетаньяху говорилось о том, что ядерная программа не была свернута Ираном, но в Тегеране продолжают разработку технологий для производства оружия массового уничтожения. Он особо подчеркнул, что имеющиеся в Иране ракеты могут угрожать столицам Саудовской Аравии, Израиля и России.

Не менее неприятным для иранских властей было представленное разоблачение их неправдивости. Духовный лидер Хаменеи, их президент Роухани и их министр иностранных дел Зариф неоднократно заявляли, что Иран никогда не пытался обзавестись ядерным оружием. Они опровергали факт причастности к ядерной программе так убежденно, что западным лидерам эти заверения показались искренними.

akkasemosalman Али Хаменеи

Нетаньяху сообщил, что успел поставить в известность президента США о своей добыче. Израильский премьер высказался ясно, что ждет от Трампа правильного решения в вопросе соглашения с Ираном. Судя по реакции американского президента, полностью поддержавшего израильского коллегу, он готовится к выходу из договора. С оговоркой на то, что будет готов к переговорам. Его тактика оказалась удачной по отношению к Северной Корее. Сработает ли она по отношению к Ирану?

В самом Иране не утихают протесты. Когда два дня назад на переполненном людьми центральном стадионе начались спонтанные выкрики в поддержку свергнутого шаха, то режиму аятолл становится все более неуютно. Новый советник по национальной безопасности в Белом Доме Джон Болтон пообещал уже приложить все усилия для смены исламистского режима в Тегеране до конца года. События последних дней указывают на то, что не стоит исключать такого развития событий.