У меня нет аккаунта в «Телеграмм».

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

У меня только «ЖЖ» и «Твиттер». Я отсталый.

Мне ещё пару лет назад говорили продвинутые люди (помню Просвирнин из «Спутник и Погрома» говорил): «Заведите себе аккаунт в «Телеграмм». Без «Телеграмм» Вы не можете считаться современным человеком».

Ну как-то так.

В своё время меня соблазнял научиться игре на гитаре мой папа Вениамин Иванович: «Учись играть, девки любить будут».

Я не научился, все эти взятия аккордов и истязания пальцев встали между мной и девками, не преодолел.

С «Телеграмм» точно также получилось.

Дарья Драй ИА REGNUM Акция за поддержку свободного интернета в Петербурге

Поскольку в моём процессе в Саратове в 2002 — 2003 годах серьёзное место заняли прослушки ФСБ (35 аудиокассет), то я вынес из этого процесса прочное недоверие к пространству (его же можно подслушать) и приобрёл старомодное доверие к запискам.

Написал, показал собеседнику и сжёг, а пепел спустил в туалет.

Такой вот я олух старомодный, в то время как все заделались шифровальщиками. Чего шифруют-то, своё грязное бельё? А не надо иметь грязного белья.

Свои услуги им всем от Пескова и выше и ниже Пескова предлагает Дуров.

Я конечно счастлив, что Дуров молодой и тощий, смазливый как Макрон, и как-то выбрасывал дензнаки — купюры на улицу как купец какой-то. О, давал!

Сейчас он — защитник наших свобод, бьётся с Чудищем Роскомнадзора, аки Махагала с врагами буддизма.

Махагала — он тоже чудовище, у него ожерелье из черепов на шее, но он положительное чудовище.

И корона у него из черепов, и одной из рук он вертит над головой такие чётки из черепов.

Я внимательно слушаю, что говорят вокруг о Дурове и его «Телеграмм».

Вот что говорят фанаты Дурова:

— Из-за блокировок «Телеграмм» российский бизнес может потерять около миллиарда долларов.

— Учёные не смогли подать заявки на гранты из-за блокировок «Телеграмм».

— Российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции.

Как у рабочего из стихотворения Бертольда Брехта «Вопросы читающего рабочего», у меня вопросы.

Я не бизнесмен, это ж они потеряют миллиард, бизнесмены, а мне что?

Учёные грантоеды не преуспеют, а чем они конкретно занимаются, может глупостями? (У Брехта рабочий спрашивал: «кто построил семивратные Фивы?» И кто за это платил?).

У меня такие же корявые и жлобские вопросы, как у рабочего Брехта. Не извиняюсь за это.

Российский рынок: надо ли мне, чтоб он развивался?

Я не уверен, что мне это надо. Точнее, я даже больше уверен, что мне это на фиг не надо. Я скорее уверен, что участники рынка — преступники.

Так что я не пошёл в понедельник на проспект Сахарова, хотя некоторое время раздумывал, а не пойти ли. Я не «Телеграмм», а ты «Телеграмм»?

Дарья Драй ИА REGNUM Бумажный самолетик на асфальте

А Дуров обратился к своим телеграмщикам с проникновенным, исполненным нот мании величия призывом :

«Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так, Россия находится на перепутье — полномасштабная цензура ещё не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории».

Из этого призыва я понял, что ошибался, когда писал «Телеграмм» по-русски и с двумя «м». Оказалось, что следует писать латиницей, — Telegram.

Я, — брехтовским рабочим подумал, поскрёб в затылке и пришёл к выводу, что его, дуровский, бизнес паразитирует на цивилизации. Дуров же не мясо и не пшеницу производит. А вдруг электричество отключат и компьютером можно будет что делать? Компьютером и гвоздя не забьёшь.

И можно поглядеть на ситуацию с неожиданной стороны. Когда у нас отберут интернет, мы наконец освободимся. Может, скорее бы отобрали эту игрушку для взрослых?

Когда кошек начнут есть, то придут другие герои, Дуров же умрёт в нищете.

Я думаю, Дуров — это всё модные забавы, а не Махагала…

Буржуазию постоянно одолевают модные ереси.

Я не буржуазия, я на заводах работал всю мою молодую жизнь.

Я пишу на клочке бумаги, даю прочесть адресату и потом сжигаю, вот и всё шифрование. Как ни бейся, нет ещё технологии, чтоб сожжённую записку восстановить. И не будет.

Включили трансляцию с проспекта Сахарова. Журналист говорит, что буржуи пришли с бумажными самолётиками, одни держат самолётики в руках, другие самолётики летают, запущенные. Навальный пришёл, значит, я правильно сделал, что не пошёл. Навальный же против колхозов, значит, я «за» колхозы.

Дуров доволен. Вот что написал «ВКонтакте»:

"Тысячи молодых и прогрессивных людей в данный момент выступают в защиту свободы интернета в Москве, тысячи ещё продолжают подходить. Это беспрецедентно. Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир.»

На самом деле не меняет нисколько. Бумажными самолётиками мир не изменишь.

Да и Дуров должен бы заткнуться, как зарабатывающая на свободе интернета сторона. Он же продаёт свободу интернета, как другие продают нефть или подсолнечное масло. Если бы Дуров продавал подсолнечное масло, никто бы и не заметил его стенаний.