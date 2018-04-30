30 апреля Петр Порошенко подписал указ о завершении «антитеррористической операции» в Донбассе. Украинские комментаторы откликнулись невеселой шуткой: «Как же долго тянулись эти две недели!».

president.gov.ua Военная техника отправляется для войны в Донбассе

Четыре года назад, баллотируясь в президенты Украины, Порошенко обещал закончить «АТО» за две недели. Тогда всерьез стоял вопрос об утрате Украиной не только Крыма и Донбасса, но и еще примерно половины территории, и нужно было давать именно такие обещания.

Но когда бизнесмен пришел к власти, то выяснилось, что войну выгоднее вести, чем выигрывать. Каждый день гражданской войны — это несколько миллионов долларов. Легко получаемых и почти неподотчетных миллионов долларов. Бюджетных, специальных налоговых и кредитных миллионов долларов.

Кроме денег, в графу «дебет» можно занести и политические доходы. Воюющие стороны контролируют сейчас примерно те же территории, что и три года назад. Но сколько громких слов сказано в Киеве за эти три года! Какой вклад они внесли в поддержание рейтинга!

Зарабатывают на гражданской войне не только большие политики. (Такие, например, как сын главы МВД Арсена Авакова, поставлявший в армию некачественные рюкзаки по завышенным ценам). «На местах» тоже извлекают свой небольшой доход — из контрабанды и шлагбаумов.

Militaryreview.su Украинская Мста-Б в зоне «АТО»

Поэтому не надо удивляться тому, что майдан, подписав Минские соглашения, спокойно их саботирует. Майдан не нападает, зная, каким будет ответ, но и не уводит армию, хотя в ее пребывании там нет никакого практического смысла. Майдан не пытается договориться, хотя называет жителей Донбасса «согражданами» — и не сбавляет агрессивную риторику, провоцируя разного рода «планами Авакова», в которых рассказывается, как именно будут уничтожать Донбасс и его жителей, если получат его обратно.

Всё становится на свои места, если исходить из того, что им не нужна ни победа, ни перемирие. Им нужна вечная гражданская война.

Читайте также: Аваков объяснил, почему с майданом нельзя договариваться

Если выиграть или помириться — это несколько миллионов озлобленных сограждан, гарантированно голосующих против. Если выиграть или помириться — надо восстанавливать то, что разбомбили. Если выиграть или помириться — не на кого будет списывать все беды и не на что будет «осваивать» семь миллионов долларов в день.

Кому это нужно?

Вечная гражданская война — это вечная «угроза российской агрессии», вечная милитаристская риторика, вечные закрытые бюджеты, вечное урезание гражданских прав. И вечный статус «нужного» на Западе. Покровители приветствуют этот постоянно действующий очаг напряжения России.

Naspravdi.info ВСУ в «АТО»

Замена «АТО» на «ООС» предполагает некоторые поправки, значимые только для внутриукраинских политических раскладов. К примеру, полномочий у министра внутренних дел станет меньше, а у президента — больше.

Главные поправки состоят в том, что в контролируемой Украиной части Донбасса (где майдан, мягко говоря, тоже не любят) фактически вводится военное положение: ограничиваются права и свободы граждан, ограничивается их перемещение, силовым ведомствам разрешается «экспроприировать» их имущество и т.д.

Но гораздо важнее другие последствия гражданской войны. Для всей Украины.

В середине апреля глава комитета украинского парламента «по делам ветеранов» Александр Третьяков сообщил, что уже более тысячи прошедших через «АТО» людей покончили жизнь самоубийством. (И вряд ли это полная статистика). Небоевые потери в «АТО», по самым скромным подсчетам, приближаются к четырем тысячам человек. Из разных регионов Украины ежедневно поступают новости о преступлениях, совершенных «ветеранами».

Сначала молодых людей «накачивают» агрессивной пропагандой, а потом дают плохое оружие и везут в жуткую казарму, из которой иногда перевозят на позицию, с которой никто не собирается атаковать. Несколько месяцев (в лучшем случае) ежедневного и ежечасного напряжения без всякого выхода.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

Читайте также: Ошиблись государством: украинские офицеры написали письмо Порошенко

А вокруг (солдат ведь не дурак) — «старшие по званию», которые не собираются никого побеждать и которые вообще отлично устроились. А по возвращении домой — никакой поддержки, никакой работы, зато в телевизоре — множество политиков, которые пропагандируют один громче другого и одновременно с этим отлично зарабатывают на «военном госзаказе». И собираются вести гражданскую войну вечно. Так что и дети бывшего солдата еще, может быть, успеют туда съездить.

Все высокие слова лживы, всякий честный путь ведет к бедности, а к успеху можно прийти только нахрапом, захватом, преступлением. Это понимание — одно на всех. А дальше — зависит от темперамента.

Другие последствия гражданской войны не так явно бросаются в глаза. Но они тоже важны и разрушительны. Это и агрессивная демагогия, построенная на лжи, в которую никто не верит. Это и военное разворовывание вместо бюджетов развития. Это и разрушение экономики ради политических спектаклей. Это и уничтожение рынка труда вместе с перспективами. Это и чувство безнаказанности у «патриотов». И многое другое.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

30 апреля Петр Порошенко принял участие в очередной дурно разыгранной под камеры сценке. Во время парада мальчик примерно 10 лет, наряженный в военную форму, сделал Порошенко подарок и сказал, что его заветная мечта — стать пограничником и охранять границу от врага. А Порошенко ему ответил: «уверен, что благодаря настойчивости и силе воли твоя мечта обязательно сбудется».

То есть на майдане рассчитывают, что и через 10 лет, когда мальчик дорастет, на захваченной ими территории по-прежнему будут «враги» и «операции объединенных сил».

Рано или поздно эта война, конечно, закончится. Однажды в Киеве украдут уже все деньги, и даже проценты по кредитам платить будет нечем. Или однажды граждане Украины узнают, что в стране дефолт, а все власти накануне отбыли в Испанию. Или инфраструктура перейдет из режима гниения в режим обрушения. Или тонкая ниточка коррупционно-националистских договоренностей порвется, и начнется прямая война всех против всех. Сценарии могут быть разными.

Несомненно одно: до тех пор, пока майдан продолжает управлять Украиной, на захваченной им территории будет продолжаться гражданская война.