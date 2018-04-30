В России последнее время стало символом либеральной продвинутости и партийной осведомлённости рассуждать о том, что мы — большая бензоколонка и страна одной газовой трубы. То есть Россия — это сидящая на долларовой наркотической игле сырьевая колония США, снабжающая их вассалов дешёвым топливом и удовлетворяющаяся за эту услугу дешёвой резаной бумагой зелёного цвета, которую к тому же приходится хранить в самих США, готовых эту бумагу отнять при первом желании. Да и до бумаги дело не дойдёт — речь идёт просто о циферках в компьютере, зачеркнуть которые США вообще ничего не стоит.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведь и моська

Очень красивая теория. Просто динамит. Люди в России от неё немедленно звереют, впадают в священную ярость и готовы идти хоть на Тверскую площадь, хоть на Красную, хоть на Лубянскую, но непременно рвать руками и грызть зубами всех тех супостатов, которые довели страну до такой ручки.

Сырьевая экономика — это причина краха СССР, говорили нам. Сырьевая экономика — это причина технологической отсталости. Сырьевая экономика — это экономическая база политического господства пятой колонны. Сырьевая экономика — это наше проклятье. Из-за неё все наши беды и все наши несчастья. Из-за сырья мы такие бедные, из-за сырья к нам приходят с войной все наши враги, из-за сырья у нас в правительстве одни воры и мерзавцы. А если в костёр этой страсти ещё и добавить пару капель бензина в виде вбросов о зарплате российских топ-менеджеров и министров, то готов портрет гадины, которую раздавить — значит освободить Россию от чумы. Не больше и не меньше.

Добыча нефти

Что интересно — не будь нефти и газа, всё то же самое мы слышали бы о зерне, пеньке, воске и прочих предметах экспорта. Нам бы говорили: зерновой экспорт — это беда России. Ещё не все хавроньи в наших деревнях имеют возможность поправить рацион пшеницей — а мы её вывозим. Недоедаем — а отрываем от своего крестьянина. Или пеньковый экспорт — это беда России. Всё пеньку вывезли — даже повеситься не на чем. Дожили. Вывоз мёда — чума для развития России. Залили Европу русским мёдом, а у самих даже пчёлам на зиму не хватает. Из-за этого не развита вся русская промышленность. Вывоз воска — это восковая игла для нашей экономики. Сами без свечей сидим — а воск вывозим. Потому и тёмные такие, некультурные — даже книжку почитать в темноте не можем. А там, в Кремле, супостаты облепили трон, карманы набивают, народ грабят, а Россию-матушку продали с самыми потрохами.

И вывод один, но колом в головы вбитый — революция есть единственный выход, революция — наше спасение, долой кровососов, даёшь революцию «гидности», вихри враждебные веют над нами, тёмные силы нас злобно гнетут. Но вот всего два примера, полностью разрушающих этот шаблон восприятия мифа о сырьевом проклятии России.

Пример 1. Газ. Украина предупредила весь мир о том, что готова из-за России покончить жизнь самоубийством.

Всем известно, что США, где господствует доллар, захватили Украину и подчинили полностью своим целям. А слабая из-за экспорта сырья Россия это допустила. То, что США экспортируют нефть и доллар, почему-то не привело к сырьевому проклятию, но допустим, мы сейчас не об этом. США традиционно — это символ прогресса, в отличие от России, которая якобы символ отсталости. Эта отсталость, как нам уже объяснили, вызвана сырьевым богатством, и именно потому Россия потеряла Украину, где теперь господствуют США. Нет в России таких кружевных трусов, как в Европе, а есть только нефть, газ и танки Армата Уралвагонзавода. Нечего нам предложить цивилизованному миру.

Это версия, к которой все привыкли, и каждый школьник скажет вам, что Россия — это сырьевая колония Запада, и потому она потеряла Украину.

Но вот Россия протянула мимо захваченной США Украины газовую трубу в Германию. Всего-то навсего. Сразу отпала нужда в украинском газовом транзите. США (мировой гегемон) никак не могут заставить Германию (гегемона Европы) отказаться от российской газовой трубы. Хотя зачем заставлять отказаться — надо наоборот заставлять Германию трубу протянуть, ведь чем больше таких труб из России в Европу, тем, по логике вещей, Россия слабее и неразвитее! Но ладно, не станем цепляться. Дальше же и вовсе чудные дела: Украина на весь мир заявляет: если газового транзита не будет, то будет война между Россией и Украиной. Вы понимаете?

Газ

«Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается», — заявил в эфире телеканала «112 Украина» коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Эту мысль Киев и доносит до европейских политиков, которые «должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира», указал Витренко.

Представителя газовой отрасли поддержал депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко: «Самое страшное то, что когда Россия перестанет нуждаться в территории Украины как месте для транзита своего газа, то шансы прямого вооруженного нападения на Украину вырастают в десятки раз». Политик добавил, что без доходов от транзита газа украинская газотранспортная система «превратится в металлолом».

Скажите, вы что-нибудь поняли? То есть пока ГТС в руках Украины, и она может шантажировать Россию, Россия не нападёт. А когда труба станет металлоломом и шантаж станет невозможным, то Россия нападёт на Украину. Зачем России Украина, если там нет газовой трубы? Чтобы забрать трубу на металлолом? По цене 45 долларов за тонну? В чём тут логика для нападения?

Понятно, что логики нападать на Украину в таком случае у России вовсе нет. Но есть логика у Украины напасть на Россию! Ведь терять Украине больше нечего, и шанса выполнить заказ США по разжиганию войны с Россией больше не представится! Поэтому прежде, чем задохнуться в долговой петле безденежья, Украина с горя нападёт на Россию, и когда ВСУ получат в ответ по шее, Киев поднимет визг на всю Европу, что наглый агрессор лишил её газа, трубы и потом и вовсе ввёл войска. И пусть теперь Европа сама выкручивается. Такой вот лёгкий шантаж по-незалэжному. Украина решила, что если помирать, так с музыкой.

То есть Россия одной своей газовой трубой уничтожает нацистское государство на Украине и при этом наносит поражение оккупировавшему её мировому гегемону. Это что, слабая страна-бензоколонка, где экспорт сырья — национальное проклятье?

Пример 2. Нефть. Как США сами себя высекли.

Трамп, как известно, любит высказываться в соцсетях, за что многие в США требуют отобрать у него сотовый телефон и не подпускать к компьютеру. И для этого есть все основания. Смотрите, что получается.

Россия, как известно — сырьевая колония и отсталая страна-бензоколонка. Правда, на деньги от нефти и газа она смогла как-то так улучшить дела в экономике, что даже не особо чувствует санкции, разработала и поставила на службу новые виды вооружения, которые теперь в Сирии ломают Америке всю геополитику, но ведь это не отменяет тезиса об общей отсталости, верно? Разве может сырьевая колония победить США? Да США только бровью поведёт — и Россия кувыркаться устанет. Это Символ веры наших либералов.

Вот ОПЕК снизил цены на нефть. Радуйся и ликуй, США, у тебя теперь шанс повысить конкурентоспособность, ведь топливо подешевело! Покажи, на что способен технологический лидер! Но США в трауре — низкая цена на нефть разоряет нефтяные компании Техаса, голосовавшие за Трампа. Там сланец, набравший кучу кредитов, разоряется на глазах, утягивая на дно банки, что грозит всеобщей американской финансовой катастрофой.

И вот ОПЕК и Россия идут на картельный сговор. Они ограничивают добычу. Цены на нефть идут верх. Война на Ближнем Востоке только добавляет силы их росту. Радуйся и веселись, Америка! Тебе ведь Россия спасла целый Техас! Спасла сланец! Спасла доллар, в конце концов!

Но Трамп в Твиттере опять несчастен. Ведь теперь в США общие цены пошли верх из-за роста цены на топливо, а это удар по экономике! И, кроме того, — богатеют Россия и Иран, ярые враги США! Иран в Сирии давит через Израиль на США, выходя к Средиземному морю. А Россия, богатея на нефти, укрепляет армию так, что в Сирии и на Украине США теперь очень связаны в действиях!

«Всё выглядит так, как будто ОПЕК взялась за старое. Несмотря на рекордное количество нефти везде, включая полностью загруженные танкеры в море, цены на нефть сейчас искусственно завышены! Это плохо и это недопустимо!» — пишет жалобно Трамп в Твиттере. И после его «твита» цены на нефть поднимаются ещё на 7 центов по сравнению с ценой на дату закрытия торгов на товарной бирже в Чикаго! Хоть Роснефти плати Трампу агентское вознаграждение за промоушен.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Вся логика толкает теперь Трампа на то, чтобы ударить санкциями полностью по всем российским нефтяным компаниям. Зашибить весь нефтяной сектор страны-бензоколонки — пусть помучается! Трамп сможет очень красиво себя подать после этого шага. Но вот беда — цены на нефть после этого вырастут ещё сильнее. То есть США проиграют ещё больше, а Россия и Иран ещё больше выиграют. Положение прямо безвыходное.

США мечутся в петле выбора: как воевать с Ираном и при этом не дать заработать России? Как ударить по России и не ударить по себе? Любые выпады против Ирана поднимут цену на нефть ещё выше. Россия уже и так активно пополняет бюджетные резервы — уже свыше двухсот тридцати миллиардов долларов за последние месяцы пополнили нашу кубышку.

Саудиты не намерены понижать цены — спровоцированный США путч в Эр-Рияде, который мог привести к власти сторонников выхода из соглашения с Россией, провалился. Сланцевые компании утверждают, что не могут дальше понижать цену из-за особенностей географии мест добычи и «инфраструктурных ограничений», хотя многие подозревают, что они просто сговорились по цене с русскими и арабами и дурачат официальный Вашингтон.

Россия, опираясь именно на экспорт углеводородов, реально уничтожает глобальную власть США, не имея при этом ни рубля в качестве международной валюты, ни армии, превышающей возможности США, ни технологического лидерства, хоть как-то сопоставимого с американскими возможностями. Всего этого у России и действительно пока нет.

Но есть нефть и газ. И по факту Россия, используя именно экспорт энергоносителей, реально сокрушает все намерения самого могущественного в мире противника. А именно это помогает уйти от сырьевой зависимости и добиться самодостаточности. Значит, дело не в сырьевом проклятии, а в намерениях правящего класса добиваться реального суверенитета. И для этого глупо не использовать те энергетические и сырьевые возможности, которые даны России в силу её географического положения. Так, может, хватить повторять миф о сырьевом проклятии и стране-бензоколонке?