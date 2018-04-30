Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 23—29 апреля 2018 года стали: епископы молились за успех встречи лидеров Северной и Южной Кореи; Армения — это стратегическая страна для Москвы; Турция должна расплатиться за Геноцид армян; УПЦ МП — это огромная угроза для Украины; говорить о политике есть обязанность религиозных лидеров; в Бари соберутся главы ближневосточных Церквей и другое.

Иван Шилов ИА REGNUM

Во время встречи между лидерами Северной и Южной Кореи католики разных епархий Юга провели молебны, призывая Божье благословение и испрашивая благополучного исхода переговоров, сообщает Radio Vaticana (Ватикан). «Мы вверяем мир заступничеству корейских мучеников», — заявил епископ Тэджона Лазарь Ю Хён-шик, который выразил свою радость по поводу наступления того, что он с благодарностью Богу называет «новой эпохой». Сегодня в Корее, отметил монсеньор, царит атмосфера оптимизма и надежды, и то, что казалось невероятным всего несколько месяцев назад, наконец осуществилось: «Сегодня мы говорим Господу: «Дело рук Твоих не оставляй». Мы братья, мы, корейцы — единый народ». Большую заслугу епископ приписывает президенту Южной Кореи Муну, католику, твердо верившему в успех и приложившему огромные усилия для организации встречи. Епископ надеется, что теперь Северная Корея сможет получать помощь для народа, страдающего от голода и бедности. Он считает, что не за горами и процесс ядерного разоружения, и подписание соглашения о мире. «Это не только возможно, но и необходимо», однако для этого незаменима также политическая воля со стороны Китая и США. Встречу лидеров Северной и Южной Кореи сопровождали молитвой не только сами корейцы: специальный экуменический молебен провели христиане в Таиланде и в других азиатских общинах, уверенных, что примирение между двумя Кореями откроет беспрецедентные перспективы для всего региона.

Kremlin.ru Мун Чжэ Ин

Армения — это стратегическая страна для Москвы, отмечает La Croix (Париж, Франция). 1 мая на специальном заседании армянского парламента пройдет голосование по кандидатуре Никола Пашиняна, «убийцы» премьер-министра Сержа Саргсяна. Пашинян может стать новым главой правительства. Москва внимательно следит за событиями в Ереване, где у нее есть стратегические интересы. Никол был принят 25 апреля в посольстве России в Армении. В Гюмри находится российская военная база, единственная в Закавказье, этом неустойчивом регионе. Военный союз между двумя странами имеет древние корни, основанные на религиозной близости между русским православием и армянским христианством. Сегодня Армения является частью военного альянса, возглавляемого Москвой, и недавно присоединилась к Евразийскому экономическому союзу, зародышу ответа на Европейский союз. Интеграция в этих структурах остается крайне ограниченной из-за непропорционального веса России и недоверия других стран-членов. С российской точки зрения, экономические связи между двумя странами служат прежде всего укреплению стратегической зависимости Еревана от Москвы. Поставки российского газа по ценам намного ниже, чем рыночные, служат тому. Однако экономический кризис 2014 года в России привел к сокращению торговли с Арменией. Российские инвестиции в эту страну остаются скромными, ниже, чем в Казахстан и Белоруссию. Москва через Ереван также может ограничивать выход запертых в Каспийском бассейне углеводородов — Армения выступает в качестве препятствующей территории для переправки их на европейский рынок. Хроническая политическая нестабильность Кавказа служит интересам России. Подход Москвы к Армении в основном основан на инструментах «жесткой силы», то есть эксплуатации темы безопасности Армении перед лицом неразрешенного нагорно-карабахского конфликта. Москва считает, что у Еревана нет альтернативы альянсу с Россией. В окружении врагов (Азербайджан и Турция) и недружественных стран (Грузия и Иран) Армении не было опереться на кого-либо другого. Однако Москва создавала неудобства для Ереване, когда продавала оружие Азербайджану за 5 миллиардов долларов и давила на Армению в 2013 году, чтобы она отказалась подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Наконец, сближение России с Турцией в последние месяцы, то, что Москва считает «реальной политикой», воспринимается в Ереване как высокомерная логика асимметрии двусторонних отношений. В этом контексте враждебная реакция России на активность гражданского общества могла привести к взрыву антироссийских настроений. Но Москва не повторила ошибок, допущенных в 2004 году с Грузией и Украиной (2005 и 2014 годы). Со своей стороны, армянская оппозиция, хотя и прозападная, расположена и к России. Как заявил Пашинян, политический кризис остается «внутренним делом Армении», и подтвердил, что российским интересам в республике не грозит опасность. Развод с Россией может привести к таким высоким рискам, что Пашинян, «скептичный к Москве», скорее всего, развернется на 180 градусов, чтобы стать ближе России, отмечает российский эксперт Сергей Маркедонов.

Киликийский католикос Арам призывает Турцию вернуть церкви и собственность в качестве первого шага, чтобы исцелить боль, нанесенную Геноцидом армян, передает AsiaNews (Рим, Италия). Заявление католикоса опубликовала франкоязычная ливанская газета L'Orient-Le Jour. «Как духовный лидер, я спрашиваю Турцию, почему тысячи [армянских] церквей, монастырей, школ и центров, культурных и духовных объектов до сих пор незаконно удерживаются властями [. .] и почему Конституционный суд даже не рассмотрел представленную апелляцию», — пишет Арам. Его слова звучат в то время, когда армянские общины по всему миру вспоминают о 103-летии Геноцида армян — событии, которое Анкара по-прежнему отказывается признавать. Для киликийского католикоса возвращение церковной собственности может стать первым шагом в деле реального возмещения ущерба, поскольку признания Геноцида уже недостаточно. Он также поблагодарил «наших арабских братьев и сестер, христиан и мусульман, которые приняли наших сирот и оставшихся в живых». Лидеры трех основных ливанских армянских партий — Tachnag, Hentchag и Ramgava — поддерживают инициативу Арама. Они призывают Турцию признать свою историческую и культурную ответственность. Сегодня, отмечает 73-летний Касби Кассабян, национальная идентичность проживающих в Ливане армян остается сильной. По его мнению, «если мы забудем, то исчезнем — гнев, однако, никогда не исчезнет, он должен передаваться из поколения в поколение». В этом духе он воспитывает свою трехлетнюю внучку. В среде армян, проживающих в Турции, ситуация совсем другая. Большинство из них сосредоточено в Диярбакыре, турецком Курдистане, где правительство расправляется с местными курдскими лидерами. В начале XX века армяне составляли половину населения, сейчас менее 20%. Опасаясь турецких репрессий, никто не собирается вместе, чтобы вспомнить «великую катастрофу». Как отмечает киликийский католикос, «Геноцид армян не был мотивирован религией. На протяжении веков армянский народ жил с исламом в мире и взаимном уважении в Армении и Киликии. Будучи подданными Османской империи, они стали жертвами расистского пантуранистского проекта, осуществляемого младотурками».

Mcdrwal Армянская церковь Святого Креста. Турция

Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша) анализирует процесс создания единой поместной православной Церкви (ЕППЦ) на Украине. По мнению издания, для Константинопольского патриархата, чей статус главного центра и арбитра в православном мире находится под угрозой со стороны Москвы, решение «украинского вопроса» является приоритетом высшего ранга. Без его решения не будет выхода из-под господства московского центра Православной церкви на Украине, «имеющей преемственность с апостольских времен и насчитывающей сегодня 250−280 миллионов последователей». Кроме того, русское православие благодаря своим финансовым и организационным возможностям постепенно начинает замещать и затмевать структуры Константинополя. Например, Афон, центр православной духовности, буквально заполонен русскими монахами. Сегодня именно Украина стала местом, где можно «остановить марш московской православной Церкви, которая практически слилась с нынешним российским режимом». Константинопольский патриарх Варфоломей должен нейтрализовать последствия создания на Украине новой единой Церкви для всей православной полноты в мире. Поэтому он должен проводить процесс так, чтобы единственным противником предоставления автокефалии украинскому православию был бы Московский патриархат и чтобы он не нашел поддержки среди других православных Церквей. Как провозглашение независимости Украины «сломало» СССР, так ЕППЦ ослабит Русскую православную церковь. РПЦ рухнет с позиции самой большой из Православных церквей в мире на вторую позицию после украинской. Сегодня «в условиях русско-украинской войны внутри Украинской православной церкви Московского патриархата иерархи, выступающие за украинскую сторону, составляют меньшинство. УПЦ МП официально «аполитична», но на самом деле она однозначно стоит на российской стороне в конфликте — это огромная угроза для Украины».

Стоит ли украинскому православию надеяться на автокефалию в ближайшее время, задается вопросом Католицький Оглядач (Львов, Украина). Издание отмечает, что информационный шум по этому поводу носит признаки раскручивания пропагандистской кампании, а не серьезного и основательного анализа. При «понятной необратимости исторического процесса», который приведет к «самостоятельности украинского православия», предвидеть его скорое завершение нет оснований. И первый такой сигнал пришел из Фанара. В Константинопольском патриархате заявили, что начали процесс консультаций с сестринскими Церквями по вопросу предоставления украинскому православию автокефального статуса. Это значит, что Фанар хочет заручиться поддержкой Православных церквей или, по крайней мере, услышать их мнение и аргументы «за» и «против». Уже сейчас можно с большой уверенностью сказать, что Московский патриархат и Сербская православная церковь будут категорически против. За РПЦ пойдут и ее сателлиты, как на Украине, так и за ее пределами. Более того, УПЦ МП выступила с заявлениями, которые свидетельствуют о том, что большая ее часть категорически против такого сценария, когда Фанар предоставит автокефалию православным украинцам. Если предоставление автономного статуса Эстонской православной церкви, которая имеет около 20 тысяч верных, породило раскол в православии, когда Фанар и Москва разорвали евхаристическое общение, то попытка оторвать от РПЦ миллионы верующих, которые составляют ее самую активную часть, принесет достаточно серьезные потрясения в мировом православии, и очень вероятно, что ради этого патриарх Варфоломей не отважится на такой шаг, который на долгое время дестабилизирует православие. Не следует забывать и тот простой факт, что большинство украинского православия ментально и культурно находится в культуре того, что патриарх Кирилл пробовал оформить как «русский мир». Речь идет об общей с московской Церковью литургической традиции, богословской школы, исторической памяти и святых, от которых украинское православие не в состоянии просто так отгородиться. Есть еще одна достаточно серьезная преграда, и она лежит в политической плоскости. Константинопольский патриархат — это небольшая группка православных греков на своей материнской территории, которая подвергается серьезным притеснениям и маргинализации в турецком мусульманском обществе. В ситуации, когда в Турции усиливаются исламистские тенденции, а политикой заправляет авторитарный режим президента Реджепа Тайипа Эрдогана, патриарх Варфоломей вынужден искать поддержку во внешнем мире. К большому сожалению, Запад занял позицию невмешательства в турецкие дела, тем самым фактически бросив Фанар на произвол судьбы. Единственной силой, которая на сегодняшний момент, учитывая политическую ситуацию, способна вершить роль буфера между исламистской Турцией и Фанаром, является Москва. И в этом контексте выглядит вполне безосновательной надежда, что ради стремлений коррумпированного украинского политикума и части православных Украины константинопольский патриарх отважится избавиться от Москвы как буфера.

Tccb.gov.tr Патриарх Варфоломей и Реджеп Тайип Эрдоган

Первая встреча представителей официальной комиссии по теологическому диалогу между Католической и Православными церквями оказалась успешной, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Сопредседателями комиссии являются президент Папского совета по христианскому единству кардинал Курт Кох и представитель Константинопольского патриархата во Всемирном совете церквей архиепископ Иов (Геча).

Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) опубликовала 25 апреля ежегодный отчет, рассказывает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Комиссия рекомендовала государственному департаменту США признать 16 стран в качестве «стран, вызывающих особую озабоченность» (СРС). Данный статус открывает дверь к торговым и финансовым санкциям. Это те же самые 16 стран, которые USCIRF рекомендовал в прошлом году. В декабре 2017 года госдеп признал 10 стран в качестве СРС: Бирму, Китай, Эритрею, Иран, Северную Корею, Саудовскую Аравию, Судан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Однако Комиссия призывает к тому, чтобы нарушения религиозной свободы в Пакистане, России, Сирии, Нигерии, Вьетнаме и ЦАР были признаны настолько же серьезными. Председатель USCIRF Даниэль Марк заявил агентству, что он обеспокоен тем, как «Россия и Китай усилили репрессии в сфере религиозной свободы в течение 2017 года. Россия, в отношении которой мы впервые в прошлом году мы рекомендовали придать статус СРС, продолжала ухудшаться. Репрессии в некоторых постсоветских государствах Средней Азии, к сожалению, следовали российской модели». В докладе отмечается, что Россия «является единственной страной, которая распространила свою репрессивную политику на соседнюю территорию посредством военного вторжения — крымскотатарских мусульман похищают, пытают и сажают в тюрьмы на оккупированной Россией Украине». USCIRF рекомендует правительству США уделить приоритетное внимание усилиям по освобождению узников совести. В качестве «хорошего примера» названа недавняя поездка посла госдепартамента по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбека в Турцию для решения вопроса об освобождении арестованного турецкими властями американского пастора-евангелиста Эндрю Брансона.

Американские обвинения

По мнению епископа Провиденса Томаса Тобина, высказывание по политическим проблемам является не просто правом, но и обязанностью религиозных лидеров, пишет National Catholic Register (Айрондэйл, США). «Что мы пытаемся делать и делаем, так это берем Евангелие, основу нашей веры, и применяем его к сегодняшним вопросам, — подчеркнул Тобин. — Так вот, кому-то это понравится, кому-то не понравится, кто-то согласится, кто-то нет. Но я думаю, что у нас есть не просто право, а необходимость участвовать в публичных беседах». Епископ отметил, что когда он говорит о таких вещах, как иммиграция и контроль над оружием, он критикует консерваторов, а они в ответ говорят: «Не вмешивайтесь, это не ваше дело». То же самое монсеньор слышит от либералов, когда «речь идет об абортах или однополых «браках». Одним из инструментов, который Тобин использует для ведения дебатов на темы политики и морали, является Twitter.

7 июля папа Римский Франциск соберет в Бари представительную конференцию, на которой будет обсуждаться драматическая ситуация ближневосточных христиан, сообщает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). В мероприятии примут участие главы Церквей и христианских общин региона. Как рассказал в интервью изданию архиепископ Бари-Битонто Франческо Какуччи, выбор в качестве места проведения конференции Бари оправдан тем, что в этом городе покоятся мощи святителя Николая Чудотворца, «покровителя экуменизма», который является самым почитаемым святым в Восточном и Западном мире и общей точкой отсчета для Католической и Православных церквей. Решение понтифика подчеркивает связь с событиями предыдущих лет: визиты патриарха Варфоломея, российского митрополита Илариона (Алфеева), вывоз мощей святителя в Москву и Санкт-Петербург. Инициатива, продвигаемая Франциском, не ограничивается религиозным и экуменическим аспектом. Она в самом высоком смысле включает в себя политическое измерение, а политические и религиозные сферы связаны между собой.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana, Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.