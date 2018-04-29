



Иван Шилов ИА REGNUM

Турция направила Германии ноту по поводу 24 июня

Как сообщает TR724, после того как стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии досрочных выборов собирается обратиться с речью к турецким гражданам, проживающим в Европе, министр иностранных дел Германии Хайко Маас еще раз подчеркнул, что иностранным политикам не удастся получить разрешение на проведение предвыборной кампании в Германии. Член Социал-демократической партии Маас сказал: «У нас есть четкая позиция по этому вопросу. Никакая избирательная кампания не будет проводиться в Германии за три месяца до выборов в иностранном государстве». Накануне конституционного референдума, состоявшегося 16 апреля 2017 года в Турции, немецкие власти отменили визит турецких министров, которые намеревались принять участие в мероприятиях в Германии. Эрдоган сравнил этот отказ с «нацистскими действиями», а Германия в свою очередь остро отреагировала на эти слова, в результате чего между двумя странами возникла напряженность. Анкара направила в Берлин ноту в связи с напряжением, возникшим между странами по поводу досрочных выборов в Турции, которые должны состояться 24 июня. В случае положительного ответа на ноту в Германии будут установлены урны для голосования. Соответственно, избиратели, проживающие за рубежом, смогут проголосовать в первом туре выборов с 4 по 17 июня, а если выборы пройдут повторно, то с 30 июня по 4 июля.

A.Savin Хайко Мааас

Премьер-министр Армении подал в отставку

По информации телеканала CNN Türk, бывший президент Армении Серж Саргсян, который несмотря на протесты оппозиции был избран новым премьер-министром 17 апреля, подал в отставку. Новость об этом распространила его пресс-служба. «Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян (лидер протестующих — А.А.) был прав. Я ошибся. В создавшейся ситуации несколько решений, но ни одно я не пойду. Это не по мне. Я оставляю пост руководителя страны», — заявил Саргсян. Напомним, что сотни людей в военной форме приняли участие в десятидневных антиправительственных протестах в столице Армении Ереване. Министерство обороны Армении объявило, что оно примет строгие меры в отношении военных, участвовавших в акции протеста.

Взять в долг уже стало невозможно

Как сообщает газета BirGün, председатель партии «Счастье» Темель Карамоллаоглу заявил о том, что самой большой проблемой правительства является экономика: «Они использовали все возможности и не могут даже взять больше в долг, но все еще настаивают на том, чтобы оставаться у власти. Не хотят менять свою «политику ренты». Сейчас самой главной проблемой является экономика; наша страна горит, они не могут найти деньги. Они не могут прийти к решению проблем. И пока они не изменят ту логику, которой руководствовались до сегодняшнего дня, похоже, решения они так и не найдут. На самом деле, если мы серьезно задумаемся и констатируем факты, то поймем, что основной причиной сегодняшних выборов является то, что экономика зашла в тупик, а море высохло». Что касается досрочных выборов, которые должны состояться 24 июня 2018 года, Карамоллаоглу сказал следующее: «Наша страна переживает очень плохой период. К сожалению, у власти нет возможности найти способ решения проблемы. Мы следим за действиями этих товарищей почти 16 лет. Увы, но ни в одной отрасли они не сделали шага для того, чтобы избавить нашу страну от трудностей. Часто спрашивают: «Ну, неужели они не сделали вообще ничего хорошего?» Это правда, были некоторые положительные шаги, но положение дел в Турции не может наладиться от решения одного-двух вопросов. Во внешней политике у этих товарищей отсутствует стабильность. Сегодня они видят кого-то другом и стратегическим союзником, а завтра могут объявить его врагом. До сих пор они не могут наладить стабильную внешнюю политику».

Турецкие лиры

Оппозиция продолжает объединяться

Согласно информации, предоставленной Samanyolu Haber, оппозиционные партии ускорили подготовку к досрочным выборам 24 июня. Народно-республиканская партия (НРП) предоставила 15 своих депутатов «Хорошей партии». Таким образом, «Хорошая партия» набрала 20 депутатов, что дало им право на законное участие в выборах. Другим важным событием стала встреча Карамоллаоглу и лидера НРП Кемаля Кылычдароглу, на которой они обсудили условия совместной работы.

Национальный альянс не одобрил создание оппозиционного альянса

Согласно сообщению NTV, в Анкаре наблюдается активная деятельность в преддверии досрочных выборов. Союз правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и Партии националистического движения (ПНД) — Национальный альянс — жестко отреагировал на сотрудничество между Народно-республиканской партией и «Хорошей партией». ПНД назвала это сотрудничество «политическим упадком», а пресс-секретарь ПСР Махир Юнал сделал следующее заявление: «Кылычдароглу и НРП направили 15 депутатов в «Хорошую партию», рискуя своим отречением. Более того, при том, что для создания альянса не существует правовых запретов, они делали это посредством тайных переговоров и закулисных политических афер».

Протест в Стамбульском университете

Согласно порталу Shaber3, преподавательский и студенческий состав Стамбульского университета провели встречу с прессой и в течение многих дней протестуют против представленного правительством парламенту решения о том, что десять старейших университетов страны, в том числе и Стамбульский университет, будут поделены, в результате чего будет создано 15 новых университетов. Тысячи людей, включая студентов университетов, ученых, представителей Стамбульской медицинской палаты приняли участие в пресс-конференции, на которой они объявили о своем нежелании разделения учебных заведений. В заявлениях для прессы звучали такие лозунги, как: «Не трогайте мой университет», «Это только начало, борьба продолжится», «Стамбульский университет — единое целое, его нельзя поделить», «Мы будем сопротивляться до победы».

Трамп угрожает Ирану

Как передает BirGün, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в США, где он провел встречу с президентом Дональдом Трампом в Белом доме. В ходе пресс-конференции, которую дали лидеры двух стран, Трамп сделал предупреждение Ирану, заявив, что «если они перезапустят ядерную программу, то столкнутся с большими проблемами, чем когда-либо прежде». Отношения, сложившиеся между ним и Макроном президент США охарактеризовал, как «доказательство крепкой дружбы, связывающей два государства». Он также поблагодарил Париж за поддержку Вашингтона в операции Сирии. Макрон в свою очередь сказал Трампу, что США и Франция победят терроризм и отрегулируют вопрос с оружием массового уничтожения в Северной Корее и Иране. В дополнение к этому Макрон отметил, что попытается возродить роль американцев в Парижском соглашении по климату.

Конгресс получил предложение о санкциях против Турции

По информации Samanyolu Haber, конгрессу США был представлен законопроект о предотвращении поставок в Турцию самолетов в рамках проекта F-35. Анкара участвует в этом проекте с самого его начала. Причиной для разработки подобного законопроекта стал арест турецкими властями американского пастора Эндрю Крейга Брансона. Сенатор от штата Оклахома Джейс Лэнгфорд, подписавший предложение о санкциях, написал на свой страничке в Твиттере, что «равнодушие Эрдогана к верховенству закона» опасно и поэтому поставки турецкому правительству особых технологий очень рискованны. «Стратегические решения Турции, к сожалению, продолжают выходить за рамки, а иногда вступают в конфликт с интересами США. Кроме того, турецкое правительство все больше и больше сближается с Россией, а также держит под арестом невинного американского религиозного деятеля, используя его в качестве пешки в переговорах», — отметил Лэнгфорд.

Новая волна иммиграции

Согласно CNN Türk, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, выступая на встрече руководителей региональных миграционных центров, заявил, что в 2017 году было поймано 4641 незаконных контрабандистов, торгующих людьми, а за первые три месяца 2018 года число задержанных достигло 1328 человек. «В последние месяцы мы столкнулись с новой волной беженцев, в особенности из Афганистана. В 2018 году в Турцию прибыли 29 899 афганцев. В 2017 году эта цифра составила 45 259 человек за весь год», — отметил министр.

«Покажи диплом!»

CNN Türk сообщает о том, что депутат от НРП в Измире Мустафа Балбай, принимая участие в Генеральной ассамблее, выступил с призывом к Верховному избирательному совету. «У меня есть только одна просьба к Верховному избирательному совету. Опубликуйте дипломы об окончании университетов всех кандидатов в президенты», — заявил он. В соответствии с конституционным законом Турецкой Республики человек без высшего образования не может участвовать в выборах президента. Когда Эрдоган выдвинул свою кандидатуру на прошлых президентских выборах, вопрос о его дипломе бурно обсуждался по всей стране. Экс-премьер тогда утверждал, что окончил Университет Мармара, но ни университет, ни он сам не смогли предоставить общественности оригинал диплома. Балбай, утверждающий, что выборы являются бесконтрольными, в своем выступлении в парламенте произнес: «С помощью закона, который вы придумали перед референдумом 16 апреля, вы лишили Высший совет по радио и телевидению Турции права проводить аудит. Вы исключили деятельность Верховного избирательного совета. И теперь мы получим полностью неконтролируемые выборы. То есть, впервые не проводилось никакой проверки. Как 1 ноября 2015 года, мы получим выборы, на которых мы даже не узнаем, кто и сколько говорил. При любых условиях, мы будем участвовать в выборах. Но нужно еще раз подчеркнуть те условия, в которых они проводятся. Я выступаю с коллективной просьбой к Верховному избирательному совету. Я хотел бы, чтобы все кандидаты в президенты опубликовали свои университетские дипломы».

Recep Tayyip Erdoğan Resmî Flickr Hesabı Реджеп Тайип Эрдоган

Евразия Airshow в Анталии

Как сообщает газета Cumhuriyet, международная авиавыставка Eurasia Airshow, организованная Medyacity, которая проходит в Международном аэропорту Анталии 25−29 апреля 2018 года, представит собой статическую выставочную площадку общей площадью 400 тысяч квадратных метров, 50 тысяч квадратных метров которой составят павильоны. В Eurasia Airshow будут принимать участие 400 гигантов авиационной экосистемы, 150 гражданских и военных делегаций из более чем 100 стран мира, а также всемирно известные акробатические аэрогруппы. Крупнейшее мероприятие, проходящее под эгидой администрации президента Турции, наряду с участием отечественных компаний, представляющих страну, примет у себя ведущие гражданские и военные авиационные компании мира. Королевские военно-воздушные силы Великобритании Royal Air Force, украинские самолеты Ан-70 Антонов и Ан-178 Антонов были доставлены на статическую площадку. Единственный в мире самолет, принадлежащий Qatar Airways, Airbus A350−1000 занял свое место на выставке. Airbus A350−1000, Boeing 777 °F, МИГ 29, CASA C-295M, Zivko Edge 540 и многие другие легендарные самолеты будут выставлены на всеобщее обозрение в течение последних двух дней экспозиции. Воздушное шоу боевого самолета МИГ-29 и спортивного биплана Pitts S-2B всегда высоко ценится зрителями.

Турция и свобода прессы

По сообщению газеты Sözcü, в 2018 году Турция опустилась еще на две позиции и заняла 157 место из 180 стран во «Всемирном индексе свободы прессы», ежегодно подготавливаемом организацией «Репортеры без границ» (RSF). В докладе, опубликованном в среду, «Репортеры без границ» назвали Турцию «самой большой в мире тюрьмой для журналистов», рассказав о том, что в 2017 году огромное количество журналистов, задержанных после попытки государственного переворота и находящихся в тюрьмах более одного года, коллективно предстали перед судом. Затронув тот факт, что в Турции уже почти два года продолжается режим чрезвычайного положения, «Репортеры без границ» заявили, что этот режим стал удобным случаем для уничтожения турецкими властями того небольшого количества плюрализма, который присутствовал в стране, а также, что после референдума 16 апреля 2017 года о внесении поправок в Конституцию президент Эрдоган укрепил свои полномочия. Впрочем, Турция не единственная страна с плохим отношением к свободе прессы. Как сообщает организация, в мире в целом растет враждебное отношение к журналистам и СМИ, в особенности при явной поддержке политических лидеров. «Репортеры без границ» заявили, что все больше демократически избранных мировых лидеров начинают забывать о том, что пресса является неотъемлемым элементом демократии. Примером тому является тот факт, что Трамп называет журналистов «врагами народа». С момента его прихода к власти США опустились на две позиции в рейтинге и заняли 45 место.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. 1978. США В турецком суде

«Хорошая новость для мирового сообщества»

Согласно газете Hürriyet, президент Турции во время совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил: «В ближайшем будущем мы откроем наш самый крупный проект TANAР. Открытие состоится в начале июня. Перед выборами мы сообщим хорошую новость нашему народу и всему мировому сообществу. В будущем мы осуществим и новые проекты. Конечно, важнее всего то, что мы перейдем на внутреннюю национальную валюту. С самого начала мы видели проблему Нагорного Карабаха как нашу собственную проблему. Больше всего мы желаем, чтобы проблема Нагорного Карабаха была разрешена исходя из территориальной целостности Азербайджана и неприкосновенности ее границ, а также в рамках резолюций ООН».

Сирийцы будут голосовать на выборах в Турции?

Как сообщается в материале газеты Karar, бурно обсуждаемый перед прошлыми выборами вопрос о том, смогут ли граждане Сирии голосовать на досрочных выборах в Турции 24 июня, снова возник на повестке дня. В настоящий момент в Турции проживает более трех миллионов беженцев, бежавших от гражданской войны в Сирии. Однако о гражданстве большей части из них не идет и речи. Также продолжается процесс вступления в турецкое гражданство. На первом этапе почти 120 тысяч сирийцев подали свои заявления и почти 50 тысяч человек получили гражданство Турции. Сообщается, что среди вступивших в турецкое гражданство были выбраны так называемые «белые воротнички», представляющие различные профессии. Также стало известно, что 50 тысяч беженцев, а ныне новоиспеченных граждан Турции смогут голосовать на досрочных выборах 24 июня.

Новости «охоты на ведьм»

«Охота на ведьм», усилившаяся после запланированного государственного переворота 15 июля 2016, продолжается, не сбавляя оборотов. Об этом сообщает новостной портал TR724. В рамках операции в восьми провинциях города Эскишехир было задержано 24 человека, 18 из которых являются офицерами армии. В ходе другой полицейской операции, проводимой в рамках давления правительства на экономический мир одновременно в пяти городах страны, было задержано 22 человека, включая бывших сотрудников банка «Asya». В Анкаре была проведена операция против преподавателей. Еще до закрытия школ в связи с причастностью к движению «Хизмет», прокуратура Анкары вынесла решение об аресте 48 учителей. В утренние часы по адресам их проживания были проведены рейды.

«На одного из лидеров партий будет совершено нападение»

Согласно Shaber3, депутат «Хорошей партии» в городе Балыкэсир Исмаил Ок сделал заявление: «Мы получили информацию о том, что во время пресс-конференции, проходящей в парламенте, все те, кто не смогли помешать «Хорошей партии» участвовать в выборах, строят козни, а на лидера новой партии, защищающей демократию, право, справедливость, прокладывающей путь для турецкой политики, будет совершено покушение». Ок отметил, что ранее перед выборами с 7 июня по 1 ноября в Турции взрывались бомбы, гибли сотни людей и создавался хаос.

«Шпионская сеть Эрдогана в Германии»

Как сообщает немецкая газета Welt am Sonntag, правительство Турции владеет широкой сетью разведки в Германии через турецкую исламскую организацию DİTİB, UETD, TİKA, культурный центр Юнуса Эмре, консульства, некоторые подставные конторы и турецкие банки. Издание сообщило, что главный комиссар (родом из Турции) часто встречался с агентами Национальной разведывательной организации в Германии. Полицейский, о котором шла речь, был снят с должности. Это событие произошло одновременно с суматохой по поводу того, что турецкая разведка «сливает» данные немецкой разведке. Еще одна интересная деталь заключается в том, что консульство Турции во Франкфурте называется «центром разведки», что было зафиксировано в отчете прокуратуры.