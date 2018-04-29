Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, судя по всему, разочаровался в Украине и всерьез решил осуществить перспективу возвращения к власти в Грузии, а посему от общих заявлений перешел к активным действиям. Правда, пока за рубежом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

В Амстердаме, находясь в вынужденном двойном, грузино-украинском изгнании, Саакашвили, которого его соратники и сторонники иначе чем «третьим президентом Грузии» не именуют, собрал «лидеров нескольких оппозиционных партий». Ими оказались как его однопартийцы по «Единому национальному движению», так и ряд других политиков, глав партий, которые и в период правления Саакашвили и после него считались и считаются «сателлитами» ЕНД. Это бывший глава ЦИК Грузии Зураб Харатишвили, ныне председатель партии «Европейские демократы». И Шота Малашхия, в период президентства Саакашвили неизменно возглавлявший в парламенте Грузии временную комиссию по восстановлению территориальной целостности страны. И председатель НДП Бачуки Кардава, партия которого как последователь прозападного курса во всех вопросах поддерживала и продолжает поддерживать партию Саакашвили. И ряд других лидеров политических организаций «прозападной ориентации», особого рейтинга на политической арене Грузии не имеющих.

Тем не менее, группа «оппозиционных лидеров», как преподнесла это событие подробно освещающая деятельность Саакашвили телекомпания «Рустави-2», собралась, чтобы обсудить создание единого оппозиционного фронта и выдвижение на президентских выборах единого оппозиционного кандидата. На встречу была специально откомандирована и присутствовала на ней съемочная группа этой телекомпании.

Михаил Саакашвили и его «соратники» договорились о новом принципе политической борьбы по формуле «все, кроме одного». Как объяснили участники встречи, «один», которого в свое сообщество они не примут, — это неформальный правитель Грузии Бидзина Иванишвили и его партия. По этой формуле они продолжат переговоры со всеми оппозиционными партиями с целью определения дальнейшей тактики борьбы.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

На встрече также была достигнута договоренность, что партии — участницы будущего объединения не должны нападать друг на друга, выступать оппонентами и критиками друг друга, так как только таким единством они сумеют одолеть в Грузии власть олигарха.

«Мы договорились о трех основных принципах. Во-первых, все политические партии, общественные организации и персоны согласились, что мы не будем нападать друг на друга, объединимся все против одного и создадим единую силу, чтобы не допустить фальсификации ближайших выборов (а это будут президентские выборы, которые должны состояться осенью текущего года). Это будет означать конец олигархического режима в Грузии», — пояснил телекомпании «Рустави-2» присутствовавший на встрече в Амстердаме учредитель общественного движения «Новое единство для Грузии» Мамука Гамкрелидзе.

А Михаил Саакашвили, комментируя итоги встречи, еще раз подчеркнул, что изменения в Грузии должны начаться с президентских выборов, точнее с победы на них оппозиционного кандидата.

«Существованию Грузии угрожает опасность в виде олигархического чудовища, запустившего щупальцы в каждую семью… У этого чудовища есть имя и фамилия, и, к сожалению, он сегодня является неформальным владельцем, а не правителем Грузии. И он стремится с помощью банков и других инструментов сделать народ своими рабами и лишить его имущества и чести», — заявил Саакашвили, позабыв о том, как в свое время возглавляемое им правительство точно так же лишало имущества и чести значительную часть населения страны, прежде всего своих реальных оппонентов.

Лица, которые сегодня явно объединяются вокруг Михаила Саакашвили, в период его правления в стране выставляли себя в качестве оппозиции и выступали с критикой тех или иных его действий. Критика, правда, была беззубой и поверхностной и главных недостатков и негативных сторон политики тогдашнего правительства Грузии не касалась. А посему еще в тот период реально противостоявшие Саакашвили и реально боровшиеся с его властью (точнее пытавшиеся это сделать) политики окрестили этих лиц и возглавляемые ими политические организации «сателлитами» правившей в те годы партии. И действия этих лиц после отстранения Саакашвили и «Единого национального движения» от власти наглядно доказали их роль в грузинской политике.

Так называемая формальная оппозиция была у каждого правителя Грузии. Ей разрешалось многое, в том числе «острая критика» действующей власти. Конечно, в пределах «разумного».

Роль такой оппозиции в Грузии сегодня играют люди, ранее входившие в состав «Единого национального движения», а ныне представляющие партии, на которые распалась эта «единая сила» после передачи власти «Грузинской мечте». Им «дозволена» открытая, прилюдная и «острая» критика нынешнего правительства и «неформального правителя», ассоциируемым с ними СМИ разрешено «критиковать» любые деяния Бидзины Иванишвили, особенно процесс перевозки вековых деревьев редких пород в принадлежащий олигарху дендрологический парк на Черноморском побережье.

Какая роль отведена и какую роль пытается сыграть сегодня в политической жизни Грузии экс-президент? И что даст оппозиции победа ее кандидата на президентских выборах? Должность президента в сегодняшней Грузии носит скорее формальный характер, так как благодаря внесенным в действующее законодательство еще при Михаиле Саакашвили, а затем и при нынешнем правительстве многочисленным изменениям полномочия главы государства сведены до минимума. И возможности его влияния на политику в стране незначительны, что неоднократно доказывалось на примере нынешнего президента Георгия Маргвелашвили. Поэтому заявление о том, что с победой кандидата от оппозиции на президентских выборах 2018 года начнется процесс отстранения от власти «олигарха» и его правительства, звучит по меньшей мере неубедительно.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

Предположения напрашиваются самые разные. И одно из них подсказывает, что между ныне правящей силой и ее «оппонентами» в лице субъектов, ранее составлявших «Единое национальное движение» действует негласная договоренность. Та самая, на основании которой в 2012 года ЕНД передало власть новосозданной коалиции Бидзины Иванишвили. Та, на основании которой ЕНД и после разделения на отдельные составляющие частично осталась у власти (заняв места в парламенте и органах местного самоуправления и обретя звание главной оппозиционной силы). Та, что дает ее лидерам право на открытую критику нынешней власти.

Планы, озвучиваемые из-за рубежа Михаилом Саакашвили, вряд ли увеличат число его сторонников в Грузии, которых, впрочем, немало, но недостаточно для того, чтобы предложенный экс-президентом кандидат одержал победу на президентских выборах 2018 года. А сил, которые пока концентрируются вокруг Саакашвили, для осуществления в стране новой революции слишком мало, и особым весом и поддержкой в обществе для того, чтобы как-то оправдать необходимость революционных изменений, они не пользуются.

Избранная Саакашвили тактика, скорее, на руку ныне правящей партии, так как укрепляет ее имидж как «конструктивной, демократической» силы, допускающей свободную деятельность оппозиции, и, в конечном итоге, с таким оппонированием позволит нынешней власти успешно провести своего кандидата на пост президента на очередной, уже шестилетний срок.