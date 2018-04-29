Новая власть в России: «Аэрофлот» назвал Калининград Кёнигсбергом
Переименование «Аэрофлотом» Калининграда в Кёнигсберг вызвало громкий скандал на федеральном уровне, но так получилось потому, что свидетелем идеологической провокации стал федеральный же эксперт — известный московский журналист, создатель «Независимой газеты», а ныне декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.
«В самолёте «Аэрофлота» Москва-Калининград по-русски объявляют, что самолёт выполняет рейс Москва-Калининград. А по-английски сразу за этим: рейс Москва-Кёнигсберг. Слышал это собственными ушами в полёте 25 апреля. Разве «Аэрофлот» может именовать города России так, как хочет?» — написал журналист в соцсетях.
Вишенка на торте в этой истории в том, что Третьяков возвращался из Калининграда, где принял участие в семинаре, организованном МГУ, под названием «Войны памяти как инструмент пересмотра современного миропорядка». Как говорится, за примером далеко ходить не надо.
Авиакомпания через «твиттер» ответила Третьякову, что «информация подтвердилась», а старшая бортпроводница, которая предоставила «искаженную информацию», будет уволена.
«Аэрофлоту» кажется, что инцидент исчерпан. Но правда такова, что внутри российского эксклава подобное заигрывание с «исторической преемственностью», подобная подмена ключевых символов — сплошь и рядом. И никто в регионе на этом не акцентирует внимания, кроме двух-трех общественников. В Калининграде на этот счёт нет идеологического противостояния, но есть, на мой взгляд, коллаборантское равнодушие. «Аэрофлот» назвал Калининград Кёнигсбергом? Эка невидаль.
Ранее автор этих строк насчитал несколько десятков калининградских фирм, в которых есть слово «Кёнигсберг» или «Кёниг». Например, ООО «Торгово-производственная компания «Кёнигсберг», ООО «Лучший дом «Кёнигсберг», ООО «Сигареттс. Кёнигсберг. Продакшн», ООО «Аптеки Кёнигсберга», НКО «Парусный клуб «Кёнигсберг»…
Буквально на днях удалось пресечь провокацию, в которую едва не угодил новый мэр Калининграда Алексей Силанов. Дело в том, что сегодня, 29 апреля, в городе пройдет легкоатлетический забег, который организаторы именовали так, будто не в России бегут — Love Run, Love Kenig. Афиша с «Кёнигом» провисела на официальном сайте мэрии Калининграда сутки, пока не вмешался лично градоначальник.
Следующий свежий пример — памятка испанскому болельщику, который приедет 25 июня в Калининград на игру сборной Испании в ЧМ-2018. Красочный путеводитель по калининградским достопримечательностям изготовлен Министерством по культуре и туризму Калининградской области, его в мадридском Доме болельщика представил лично региональный министр Андрей Ермак.
Но что мы видим в первом пункте? В переводе с испанского — «Собор Кёнигсберга». Но это объект культурного наследия России официально именуется — Кафедральный собор Калининграда. Зачем, спрашивается, чиновникам от культуры «обыгрывать» название? Кто их просит?
Желание быть испанцем?