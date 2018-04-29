Переименование «Аэрофлотом» Калининграда в Кёнигсберг вызвало громкий скандал на федеральном уровне, но так получилось потому, что свидетелем идеологической провокации стал федеральный же эксперт — известный московский журналист, создатель «Независимой газеты», а ныне декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

«В самолёте «Аэрофлота» Москва-Калининград по-русски объявляют, что самолёт выполняет рейс Москва-Калининград. А по-английски сразу за этим: рейс Москва-Кёнигсберг. Слышал это собственными ушами в полёте 25 апреля. Разве «Аэрофлот» может именовать города России так, как хочет?» — написал журналист в соцсетях.

Вишенка на торте в этой истории в том, что Третьяков возвращался из Калининграда, где принял участие в семинаре, организованном МГУ, под названием «Войны памяти как инструмент пересмотра современного миропорядка». Как говорится, за примером далеко ходить не надо.

Авиакомпания через «твиттер» ответила Третьякову, что «информация подтвердилась», а старшая бортпроводница, которая предоставила «искаженную информацию», будет уволена.

Twitter.com/v_tretyakov Переписка Виталия Третьякова с «Аэрофлотом»

«Аэрофлоту» кажется, что инцидент исчерпан. Но правда такова, что внутри российского эксклава подобное заигрывание с «исторической преемственностью», подобная подмена ключевых символов — сплошь и рядом. И никто в регионе на этом не акцентирует внимания, кроме двух-трех общественников. В Калининграде на этот счёт нет идеологического противостояния, но есть, на мой взгляд, коллаборантское равнодушие. «Аэрофлот» назвал Калининград Кёнигсбергом? Эка невидаль.

Ранее автор этих строк насчитал несколько десятков калининградских фирм, в которых есть слово «Кёнигсберг» или «Кёниг». Например, ООО «Торгово-производственная компания «Кёнигсберг», ООО «Лучший дом «Кёнигсберг», ООО «Сигареттс. Кёнигсберг. Продакшн», ООО «Аптеки Кёнигсберга», НКО «Парусный клуб «Кёнигсберг»…

Андрей Выползов ИА REGNUM Идеологическое «лечение» калининградцев через «Аптеки Кёнигсберга»

Буквально на днях удалось пресечь провокацию, в которую едва не угодил новый мэр Калининграда Алексей Силанов. Дело в том, что сегодня, 29 апреля, в городе пройдет легкоатлетический забег, который организаторы именовали так, будто не в России бегут — Love Run, Love Kenig. Афиша с «Кёнигом» провисела на официальном сайте мэрии Калининграда сутки, пока не вмешался лично градоначальник.

Klgd.ru Вот так калининградцам навязывают «Любовь к Кёнигу». Афиша в настоящее время удалена с сайта мэрии Калининграда

Следующий свежий пример — памятка испанскому болельщику, который приедет 25 июня в Калининград на игру сборной Испании в ЧМ-2018. Красочный путеводитель по калининградским достопримечательностям изготовлен Министерством по культуре и туризму Калининградской области, его в мадридском Доме болельщика представил лично региональный министр Андрей Ермак.

Marca.com Путеводитель для испанских болельщиков с «собором Кёнигсберга»

Но что мы видим в первом пункте? В переводе с испанского — «Собор Кёнигсберга». Но это объект культурного наследия России официально именуется — Кафедральный собор Калининграда. Зачем, спрашивается, чиновникам от культуры «обыгрывать» название? Кто их просит?

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