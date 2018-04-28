В китайском городе Ухань состоялся первый в истории «неформальный саммит» между лидерами Китая и Индии. На переговорах прошли обсуждения целого ряда двусторонних вопросов, начиная с пограничных споров и заканчивая торговыми отношениями. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее пообещали, что диалог будет идти «от сердца к сердцу». Однако для этих переговоров также имеет значение еще одна сторона — Соединенные Штаты, пишет Срерам Чаулия (Sreeram Chaulia) в статье для издания The Foreign Policy.

Pmindia.gov.in Нарендра Моди и Си Цзиньпин

И Пекину и Нью-Дели трудно вести двусторонние переговоры, не учитывая отношения с Вашингтоном. Китай уже давно обеспокоен тем, что Индия может войти в союз под руководством США, призванный сдерживать Китай и блокировать его стремление к статусу мировой державы. В свою очередь, Нью-Дели, остерегаясь полноценного альянса с Вашингтоном, рассматривает Соединенные Штаты в качестве необходимого стратегического партнера для наращивания экономического, технологического и военного потенциала Индии для противостояния китайскому экспансионизму.

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Такое положение дел существует в течение последних двух десятилетий. США и Индия рассматривали возможные варианты стратегического сотрудничества, однако с приходом администрации президента США Дональда Трампа хаотичная политика нового главы Белого Дома осложнила выстраивание отношений с Индией. Неуравновешенный президент США стал невольным фактором, который заставил Китай и Индию переосмыслить свои основные взгляды относительно трехсторонних отношений.

Pmindia.gov.in Нарендра Моди и Си Цзиньпин

После вступления в должность в январе 2017 года Трамп начал проводить протекционистскую политику и взял курс на усиление напряженности в отношениях с КНР. Президент США начал экономическую войну против КНР. В новой стратегии в сфере национальной обороны Трамп четко обозначил Китай как соперника и пообещал, что «Соединенные Штаты больше не будут закрывать глаза на нарушения, обман или экономическую агрессию». Новые пошлины США были направлены против высокотехнологичной промышленности Китая и его политики «Сделано в Китае 2025». Пекину дали понять, что он больше не может рассчитывать на приток американских прямых иностранных инвестиций и открытый доступ к рынку для своего экспорта. Приток иностранных инвестиций и доступ к рынкам — это два ключевых фактора, которые способствовали чрезвычайному экономическому росту КНР начиная с 1980-х годов.

Тем не менее, несмотря на одностороннюю экономическую атаку Трампа против КНР, он не проявил большого интереса к поддержанию и продвижению многосторонней системы альянсов США в Азии, которая могла бы по-настоящему подорвать рост Китая. Решение Трампа о выходе из Транстихоокеанского партнерства и неспособность предложить своим ключевым союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе щедрость и великодушие, которые они обычно ожидают от Соединенных Штатов, оставили Пекину место для маневра. У КНР появилось больше шансов на то, чтобы перевести соседние страны в сферу своего влияния.

Угрозы Трампа об усилении антикитайского экономического давления и осознание в Пекине того, что это «только начало» войны, которая может поставить под угрозу амбициозную китайскую инициативу «Один пояс и один путь», заставили КНР пересмотреть свой подход к своему главному азиатскому соседу — Индии.

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Китаю также пришлось уделить особое внимание угрозам, исходящим от Индии, не только из-за инцидента на спорной границе в районе плато Доклам, но и из-за изменения экономических условий: в настоящий момент темпы роста ВВП Индии превосходят показатели Китая. Китай обычно игнорировал Индию, но теперь он воспринимает страну более серьезно. Противостояние Индии китайской инициативе «Один пояс и один путь» и, в частности, Китайско-пакистанскому экономическому коридору, который проходит через территорию, оспариваемую Индией у Пакистана, раздражает Пекин.

В преддверии саммита в Ухане средства массовой информации, связанные с Коммунистической партией Китая, выступили с предупреждением о том, что Индия «должна сохранять дистанцию и оставаться независимой, чтобы избежать роли пешки» в руках Трампа. Явная враждебность со стороны Соединенных Штатов, похоже, вынуждает Китай смягчить свою напряженность с Индией.

Pmindia.gov.in Нарендра Моди и Си Цзиньпин

В свою очередь, у Индии, несмотря на то, что политическое руководство страны и ее военное ведомство по-прежнему верят в США, а Моди установил гармоничный личный контакт с Трампом, есть немало вопросов к Соединенным Штатам. Например, неизвестно, насколько надежным союзником окажется Вашингтон в случае, если территориальные споры с КНР в Гималаях или Индийском океане резко обострятся.

Узконаправленная политика Трампа «Америка прежде всего» направила сигнал союзникам США в Азии, таким как Филиппины, Таиланд, Япония и Южная Корея, что Вашингтон может отказаться от выполнения своих обязательств в случае возникновения конфликта. Высокопоставленные представители администрации Трампа, такие как министр обороны США Джеймс Мэттис, поспешили заверить своих региональных союзников в том, что США сохранит свою приверженность, однако резкие заявления Трампа о том, что союзники должны больше платить за свою защиту и его намерения начать торговую войну против почти всех азиатских партнеров подавили дух региональных союзников.

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Моди — это националистический политик, который хочет, чтобы Индия стала ведущей державой в мире. Моди не станет подчиняться требованиям Китая так, как это сделал президент Филиппин Родриго Дутерте, отказавшись от территориальных споров с КНР в Южно-Китайском море, даже несмотря на знаковую победу в международном арбитраже. Моди продемонстрировал свою жесткую позицию в 2017 году во время пограничного противостояния в Докламе.

Тем не менее, премьер-министр Индии осознает уязвимость своей страны по отношению к более сильному Китаю и не имеет никаких иллюзий относительно поддержки Трампа в случае военного столкновения с КНР. Более того, Вашингтон также подготовил экономическое оружие и против Индии из-за проблем, с которыми сталкиваются американские компании. Хотя торговый дефицит США с Индией является крошечным по сравнению с Китаем, представители американской торговли все же настаивают на том, что в Индии существует «система, которая не особо открыта».

Конечно, отсутствие у Трампа понимания стабилизирующей роли США в регионе вызывает негодование Нью-Дели. Тем не менее, даже если Трамп не сможет воспрепятствовать распространению влияния КНР в Индийском и Тихом океанах, Моди никогда не откажется от американской карты, только чтобы успокоить председателя КНР.