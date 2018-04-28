Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно для самого себя и для многих в Грузии подвёл грузинского премьера Георгия Квирикашвили, назвав его на 75% русским человеком. Свое заявление Лукашенко сделал четыре дня назад, выступая с обращением к народу в белорусском парламенте. Грузии и Квирикашвили было посвящено лишь несколько предложений достаточно объемного выступления президента Белоруссии, но в Тбилиси они прозвучали как «гром среди ясного неба», за которым последовали требования оппозиции о немедленной отставке премьера. Ведь слово «русский», даже на 75%, означает для грузинского прозападного общества то же, что «несмываемый позор» и «великое оскорбление».

Gov.ge Александр Лукашенко и Георгий Квирикашвили

«Или с той же Грузией. Премьер, как у нас Кобяков, но у нас 100 процентов русский, а там 75 процентов русский человек. Мы с ним за столом сидели, вино их грузинское пробовали. Человек раскрепостился и мне начинает чуть ли со слезами на глазах рассказывать о своем отношении к России. Кто с ним поговорил? Проще всего — выпихнуть. Они уже демонстрируют американское противотанковое современное оружие. Украина и они. Это нам надо? Мы сами во многом виноваты, что происходит по периметру», — всего-то и сказал Лукашенко, раскрыв некоторые детали своего визита в Тбилиси и беседы с главой правительства Грузии.

«После этого Квирикашвили обязательно должен подать в отставку» — примерно такие посты появились в соцсетях после того, как грузинские СМИ во множестве растиражировали именно эту часть выступления президента Белоруссии.

Смущало всех, особенно сторонников нынешнего правительства Грузии, то, что ни сам Квирикашвили, ни его пресс-служба, ни другие представители правящей партии никак слова Лукашенко не опровергали.

Gov.ge Георгий Квирикашвили

Спустя несколько часов после распространения в Грузии «скандальной новости» пресс-служба правительства, наконец, сделала первый комментарий и сообщила, что на встрече в администрации правительства в рамках визита президента Белоруссии в Тбилиси речь шла о грузино-российских отношениях и о прагматичной политике правительства Грузии в отношении России.

«Премьер отметил, что в отношении российского народа никто в Грузии агрессию не проявляет, в страну ежегодно приезжают 1,5 миллиона российских туристов и никакого противостояния не происходит. В этом же контексте Георгий Квирикашвили сказал президенту Белоруссии, что его бабушка была русской. Премьер отметил, что между двумя народами существуют гуманитарные и культурные связи. Но, говоря о перспективах нормализации грузино-российских отношений, Георгий Квирикашвили подчеркнул, что в этих отношениях существуют красные линии, и это суверенитет и территориальная целостность Грузии», — пояснили в пресс-службе.

Этого объяснения для прозападной общественности и активных пользователей соцсетей оказалось недостаточно, а слова оправдания прозвучали неубедительно и недостоверно, и осуждающие заявления и обвинения в адрес Квирикашвили, посмевшего прослезиться по поводу неналаженных отношений с Россией, продолжились.

Особенно резкими в оценках «доброжелательного отношения» грузинского премьера к России были соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и их не малочисленные сторонники.

«Человек, исполненный такого добросердечного и сентиментального отношения к врагу, править Грузией не должен», — заявил член «Национального движения» Ника Руруа.

А представители правительства Грузии, к которым журналисты в течение всего дня обращались за комментариями, либо отмалчивались, либо утверждали, что Лукашенко такого не говорил.

Под конец дня пресс-служба правительства сделала еще одно разъяснение и в первоначальный текст комментария добавила строки про Арчила Татунашвили.

«На встрече (в рамках визита Лукашенко в Тбилиси) речь шла и о грузино-российских отношениях. В этом контексте премьер-министр выразил негодование по поводу того, что тело убитого Арчила Татунашвили в течение нескольких недель не выдавали его семье, в то время как у России были на то все рычаги», — говорится в очередном комментарии пресс-службы.

Курс на совершенное отстранение и отдаление от России Грузия взяла с первых дней обретения своей независимости, и каждый ее правитель и каждое правительство состязалось с предшественниками в выражении неприятия политики официального руководства России, подчеркивая при этом свое добросердечное отношение к простому российскому народу.

Gov.ge Александр Лукашенко и Георгий Квирикашвили

Ругать Россию и приветствовать применяемые к ней Западом многочисленные санкции стало обыденным делом. В стремлении угодить Западу правительство Грузии включилось в «кампанию по осуждению российского руководства за попытку отравления Скрипалей» и вслед за своими основными партрерами выслало из Тбилиси одного из сотрудников консульского отдела Секции интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии. Причем поводом для таких мер избрало почему-то именно дело Скрипалей, а не факт гибели Арчила Татунашвили, ответственность за который Тбилиси с самого начала безапелляционно возложил на Москву. На таком фоне выступление Лукашенко в парламенте и его воспоминания о «раскрепостившемся грузинском премьере, признавшемся в своем русском происхождении и «со слезами на глазах рассказавшем о своем отношении к России» прозвучали в Тбилиси как приговор Квирикашвили.

Вопрос в том, будет ли он приведен в исполнение…