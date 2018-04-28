Символичным был финал участия секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани в 9-й Международной встрече высших представителей по вопросам безопасности в Сочи. О его диалоге с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым уже сообщалось. Но на полях этого форума, который собрал делегации из 119 стран, Шамхани провел также переговоры с представителем компартии Китая Го Шэнкунем. «Мы воспринимаем феномен терроризма как опасность, ставящую под угрозу международный мир и безопасность, даже сейчас, когда террористы потеряли обширность своего присутствия в Ираке и Сирии», — заявил Шамхани.

Kurdishstruggle Бойцы курдской пешмерги

«Совместные усилия по устранению некоторых из существующих препятствий на пути к совместному сотрудничеству, особенно в сфере банковских и финансовых операций, являются приоритетными для развития двусторонних отношений, — продолжал Шамхани. — Быть в списке угроз национальной безопасности США — это общая связующая нить Ирана, России и Китая , которые страдают от санкций США, и это сделало неизбежным принятие совместной стратегии по противостоянию всеобъемлющим мерам США против нас ».

Китайский чиновник, со своей стороны, на этой встрече в ответ заявил, что он согласен с замечаниями Шамхани на конференции, и выразил серьезную озабоченность по поводу распространения нестабильности и отсутствия безопасности в регионе. «Помимо одобрения ваших позиций и подходов мы считаем, что США, как страна, которая тайно поддерживает элементы, нарушающие безопасность и создающие нестабильность в регионе , приносит ограничения и наносит ущерб Ирану, Китаю и России путем применения санкций», — сказал Го Шэнкунь.

Обратим внимание — иранский представитель не просто говорит о том, что Россия, Иран и Китай должны принять общую стратегию против США, а констатирует, что этот шаг неизбежен. И это означает, что перед встречей с Го Шэнкунем Шамхани обговорил и согласовал этот вопрос с Патрушевым. Как видим, Китай полностью поддержал инициативу России и Ирана. По сути, Тегеран уже во второй раз за последние 3 года предлагает выработать совместную стратегию, да и тактику, сдерживания экспансии США и Запада в целом. Впервые такое предложение озвучивал в 2015 г. в Москве предыдущий министр обороны ИРИ Хоссейн Дехган, и тогда Тегеран предложил объединить усилия и контролировать ситуацию с безопасностью в Евразии не только России и Китаю, но и Индии.

Tasnim News Agency Али Шамхани

Как видим, в 2018 г. Иран уже не говорит о подключении Индии. Зато ответное слово представителя компартии КНР Го Шэнкуня наглядно свидетельствует о том, что в Пекине готовы «скооперироваться» с РФ и Ираном в вопросе установления и расширения контроля над всей Евразией.

А планы тут обширны. В связи с той же 9-й Международной встречей высших представителей по вопросам безопасности Шамхани заявил, что США пытаются перебросить терроризм из Сирии и Ирака в Афганистан, и сказал, что Иран хочет, чтобы азиатские страны присоединились к антитеррористической кампании. «Мы призываем Китай и некоторые страны Центральной Азии присоединиться к такому сотрудничеству. Афганистан станет одним из основных столпов нашего сотрудничества», — сказал секретарь ВСНБ Ирана. По его словам, конференция по безопасности в этом году прошла на более высоком уровне, чем в предыдущие годы, как с качественной, так и количественной точки зрения, и предоставила ему возможность объяснить, какие враждебные действия предпринимаются против Ирана.

Иранцы по-прежнему последовательны в своих инициативах. Так, по словам командующего ВМС Ирана Хоссейна Ханзади (25 апреля), в скором времени предстоит совещание командующих военно-морских сил прикаспийских государств. Ханзади сказал, что совещание будет проводиться с целью «конвергенции для обеспечения безопасности в Каспийском море». Но еще более важная цель этой встречи — не допускать каких-либо нарушений режима безопасности Каспийского моря извне и не допускать «проникновения трансрегиональных держав в регион». То есть речь пойдет о предотвращении присутствия иностранных военных сил в регионе, причем любой человек понимает, что Ханзади имеет в виду предотвращение именно американского появления на Каспии. А основания для тревоги, думается, не только у Ирана, но и у России из-за спорного решения Казахстана вполне резонные — предоставление двух портов на Каспии для «транзитных целей» США выглядит неоднозначным на фоне того, что Тегеран обвиняет американцев в намерении «перебросить терроризм из Сирии и Ирака в Афганистан». И мы видим, что иранцы нашли замену Индии в своей конструкции объединения усилий стран Азии в борьбе с терроризмом и в противостоянии деструктивной роли США.

Осуждая дестабилизирующие меры США на Ближнем Востоке, руководители служб безопасности Ирана, России и Пакистана достигли соглашения о проведении совместной конференции по безопасности с другими странами региона. Они также определили механизмы этой конференции.

Конечно, как и в случае сотрудничества России и Ирана с Турцией, мы вправе поставить под сомнение добросовестность, в данном случае, взаимодействия Пакистана с Москвой и Тегераном, так как Пакистан в еще больше степени зависим от США, Израиля и Саудовской Аравии, чем Турция. Но следует иметь в виду и то, что над Пакистаном сохраняет влияние и Китай — не зря месяц назад в Индии выражали тревогу по поводу того, что китайцы настолько увеличивают свое проникновение и влияние в Пакистан, что создается впечатление, что Пакистан вскоре станет «китайской провинцией». Впрочем, хотим привлечь внимание также к тому, что и участие Индии в обозримом будущем в некой общей конструкции (ирано-китайско-российской) стратегии безопасности в Азии не следует полностью исключать.

Так, 25 апреля командующий ВМС Индии Сунил Ланба на встрече с замминистра обороны Ирана Касчемом Тагизаде в Тегеране выразил готовность своей страны расширить военное сотрудничество с Ираном, отметив, что «обмен военными делегациями — хороший момент для начала военно-морского сотрудничества». Приветствуя рост военных отношений между Ираном и Индией и взаимные визиты военно-морских флотов двух стран в последние годы, Ланба сказал, что развитие стратегического порта Чабахар в юго-восточном Иране дает прекрасную возможность для дальнейшего сотрудничества.

Весьма интересная геополитическая мозаика — в особенности на фоне резкого усиления антииранской риторики США и Израиля. А 26 апреля эти страны уже выступали в таком духе, что выходило — война между Израилем и Ираном уже неизбежна, и еврейское государство на полный ход готовится наносить удары по Тегерану. Так, по сообщению The National Interest, шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что существует высокая вероятность военной конфронтации между Израилем и Ираном в Сирии. «Я вижу, как это может начаться, но я не уверен, когда и где, — сказал Мэттис на слушаниях в конгрессе США, когда его спросили, есть ли вероятность военного конфликта между двумя странами. — Я думаю, что это очень вероятно в Сирии, потому что Иран продолжает выполнять свою прокси-работу там через «Хезболлах». Из этого вполне можно сделать предположение, что сценарий разработан. Реплика же израильского министра обороны Авигдора Либермана от 26 апреля убеждает в том, что США и Израиль почти всё согласовали между собой. Если Иран решит атаковать Тель-Авив, Израиль без раздумий нанесет ответный удар по Тегерану, заявил Либерман: «Израиль ни с кем не хочет войны. Однако если Иран нападет на Тель-Авив, в таком случае Израиль не задумываясь ударит по Тегерану и уничтожит все иранские военные объекты, которые угрожают ему в Сирии. Мы не потерпим иранского присутствия там, независимо от цены». А далее Либерман заявил, что «иранский режим доживает свои последние дни», а выход США из ядерной сделки станет причиной экономического краха Ирана.

Курдские источники, поскольку не скрывают своей заинтересованности в подробностях противостояния Ирана с США и Израилем, отмечали в связи с этой перепалкой, что «это заявление сделано на фоне слов Шамхани, который пообещал «наказать Израиль» за воздушный удар 9 апреля по сирийской авиабазе Т-4, в результате которой погибли несколько иранских военных советников. Израиль утверждает, что не знает, кто совершил атаку. Либерман также заявил, что Израиль ведет диалог с арабскими странами, но не уточнил, с какими именно». Курды также напоминают, что «на прошлой неделе СМИ сообщили о приказе израильского премьера Биньямина Нетаньяху атаковать на базе Т-4 новейшую иранскую систему ПВО. Удар по недавно прибывшей батарее ПВО был нанесен, чтобы не позволить иранским силам применять ее против израильских самолетов».

Убежденность американцев в неизбежности войны между Израилем и Ираном, как и упрямство Либермана в плане «последних дней иранского режима», как нам представляется, могут базироваться на том, что некие круги систематически снабжают спецслужбы США и Израиля откровенной дезинформацией. Ведь если вооруженные силы и Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана клятвенно подтвердили друг другу приверженность идеалам Исламской революции и военному взаимодействию между собой, то Западу и сионистскому государству не на что надеяться. Зимние «яичные протесты» наглядно показали, что подавляющее большинство граждан Ирана — вместе со своим руководством, которое зорко следит за настроениями рядовых граждан. А недавний арест (20 апреля) бывшего прокурора Тегерана Саида Мортазави прозрачно доказывает населению, что от карательной машины государства не скроется ни один коррупционер, какой бы пост он ни занимал и каких бы кровей ни был. «Пугать» же Иран выходом США из «ядерной сделки» — это публично расписаться в собственном бессилии, ибо выходит, что Израиль все свои надежды на победу над Ираном или ливанской партией «Хезболлах» связывает исключительно с ожиданием новой агрессии Вашингтона в регионе.

В Тегеране даже до последнего заявления Либермана уже ответили на угрозу выхода США из соглашения от 2015 года. Министр обороны Ирана Амир Хатами 25 апреля заявил: «Конечно, вся страна приняла комплексное и последовательное планирование. Если США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) [официальное название «ядерной сделки» с Ираном — прим.], министерство обороны запланировало необходимые программы для своевременного решения указанной проблемы». Но если уж минобороны ИРИ готово к выходу США из ядерного соглашения, то вполне можно себе представить, в какой степени КСИР готов к этому.

Расчет Израиля на агентурные сети (свои или западных государств) внутри Ирана, как и задействование против ИРИ различных террористов, судя по всему, не слишком эффективный способ привести Тегеран к «доживанию последних дней». Fars News 26 апреля сообщило, что «недавно были арестованы члены сети, связанной с Великобританией», намеревающиеся начать операции по шпионажу в Иране и имеющие контакты с некоторыми основными членами группы, которые возглавляли беспорядки 2009 г., и другими антииранскими группами. Причем, видимо, удар иранских спецслужб нанес настолько ощутимый урон силам, мечтающим увидеть «доживание последних дней» властей Ирана, что 27 апреля британское МИД отметило в заявлении, что оно «срочно ждет информацию от иранских властей после сообщений об аресте британо-иранского двойного гражданина». Уверены также, что отнюдь не случайно 26 апреля, практически сразу же после заявления главы минобороны Израиля Либермана, министр разведки ИРИ Сейед Махмуд Алави на мероприятии в северо-западном городе Мараке подчеркнул: «Благодаря бдительности и усилиям иранских сил безопасности было выявлено и нейтрализовано 300 террористических групп, которые собирались развязать беспорядки, произвести бомбы и провести террористические акты».

Но в то же время заметно, что, даже объявляя именно Сирию как «причину» возможной войны между Израилем и Ираном, на деле Вашингтон (видимо, не будет ошибкой предположить, что — «по приказу» или заказу Тель-Авива) продолжает усиленно «обрабатывать» власти Ирака и иракских курдов. Конечно, не исключено, что активизация американцев в Ираке была вызвана тем, что 18−20 апреля в Багдаде с официальным визитом находился министр обороны Ирана. Даже курдские источники в Ираке затруднялись с предоставлением информации о том, что же было главным предметом переговоров между Хатами и его иракскими собеседниками. Хотя было известно, что помимо иракского коллеги, Хатами проводил переговоры «с высшими должностными лицами страны». Выражалась гипотеза о том, что иранский министр говорил об ударе Запада по Сирии, имевшем место 14 апреля: «Ожидается, что стороны обсудят последние политические события, касающиеся авиаударов западной коалиции по сирийской авиабазе». Иранское же агентство IRNA тогда было скупо на информацию как никогда: «Двухдневный визит Хатами будет направлен на укрепление двустороннего сотрудничества в области обороны».

Kurdishstruggle Боец курдской пешмерги

Именно после пребывания Хатами в Багдаде началось «паломничество» англосаксов в Иракский Курдистан. То вдруг США объявляют, что делегация прибыла в Эрбиль, и стороны договорились о строительстве нового американского консульства в Эрбиле. То — посол Австралии в Ираке Джоанн Лундес срочно прибывает в Эрбиль и проводит переговоры с и.о. премьер-министра Курдского регионального правительства (KRG) Нечирваном Барзани и главой Совбеза KRG Масруром Барзани, «чтобы обсудить последние события в области политики и безопасности на Ближнем Востоке». А вот и самые последние сведения из KRG: 24 апреля американская военная делегация, возглавляемая командующим коалиционными силами, участвующими в операции Inherent Resolve против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Полом Фанком встретилась в Эрбиле с Нечирваном Барзани. «Делегация высоко оценила поддержку сил курдских пешмерга усилий коалиции в борьбе с терроризмом в Ираке. Делегация также вновь заявила о поддержке США региону Курдистан и его силам пешмерга в будущем. Фанк также приветствовал прогресс в переговорах Эрбиля и Багдада и выразил надежду, что диалог продолжится до окончательного решения всех споров. Со своей стороны Барзани поблагодарил США за постоянную поддержку Курдистана и их совместной военной координации. Кроме того, он подчеркнул роль Вашингтона в содействии политическому диалогу между Эрбилем и Багдадом».

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Kurdistan 24 заявил: «Организация Североатлантического договора работает над планом развертывания дополнительных бригад военных советников и инструкторов в Ираке. НАТО имеет всеобъемлющий план по подготовке иракских сил, в том числе курдских войск пешмерга». Тут о простом совпадении речи нет — Столтенберг говорит об увеличении военного присутствия НАТО в Ираке буквально через сутки после переговоров Фанка в Эрбиле. И в Багдаде шииты это замечают.

Иракский депутат от коалиции «Правовое государство» Фирдаус аль-Авади заявил, что американское финансирование курдских пешмерга клана Барзани «сеет мятеж и представляет угрозу для единства Ирака». «Предоставление финансовой помощи пешмерга с банковских счетов США свидетельствует о неуважении к суверенитету Ирака и является стимулом для восстания пешмерга против иракского правительства, — заявил аль-Авади, ссылаясь на 365 миллионов долларов, выделенных США для пешмерга в этом году. — Я думаю, что США не желают добра для Ирака и пытаются разделить страну. Финансовая помощь — это лишь один из планов по разделению государства». Шииты понимают, что такое повышенное «внимание» Запада к иракским курдам и их военным формированиям накануне выборов в Ираке — это не случайность. Как и не случайность, что курдский ресурс Rudaw тут же разразился отповедью — мол, «комментарии аль-Авади, прозвучавшие накануне выборов в Ираке, выглядят необоснованными и безответственными», и пешмерга не представляют угрозы для Ирака.

Но по визиту в Эрбиль, пусть и предвыборному, премьер-министра Ирака шиита Хейдара аль-Абади, состоявшемуся 25−26 апреля, вряд ли скажешь, что подозрения шиитов не имеют под собой основы. Он был не только в Эрбиле, контролируемом кланом Барзани, но и в Сулеймании, контролируемой оппонентами Барзани — кланом Ат-Талабани и партией «Патриотический союз Курдистана» (YNK). Это уже — вполне достаточное доказательство того, что шииты региона, т. е. Ирак и Иран, вполне видят опасность попытки вторичного использования курдов против шиитов. По крайней мере, против борьбы за сохранение единства и территориальной целостности Ирака. Поэтому не случайно и то, что после всплеска активности США и их союзников в отношении иракских курдов официальный представитель иракского министерства обороны Тахсин аль-Хафаджи заявил, что Ирак продолжит бомбить позиции террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, если снова получит информацию об угрозе, исходящей от террористов на сирийской территории.

Kurdishstruggle Курдские бойцы

19 апреля иракские ВВС нанесли удары по позициям ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в приграничных районах на территории Сирии. «Подобные воздушные удары со стороны Ирака будут повторяться, если появится информация от разведки о наличии угрозы для Ирака», — отметил аль-Хафаджи. А ведь хорошо известно, что на приграничной конкретно с Ираком сирийской территории практически не осталось боевиков и баз ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — зато там с избытком военного присутствия и баз США. Кого же угрожает атаковать Ирак?

Пока Иран вряд ли присоединится к контршагам иракских шиитов, связанным с активизацией США по отношению к Иракскому Курдистану. Но стало заметно, как курдские СМИ усилили интерес к заявлениям антиамериканского характера из Тегерана. Особо широко курды обсуждают то, что 25 апреля президент ИРИ Хасан Рухани призвал США покинуть регион: «Убирайтесь! Без вас тут станет безопаснее. Помогли ли вы с безопасностью, продавая оружие саудовцам и сбрасывая бомбы на граждан Йемена?». И то, что 26 апреля в эфире национального телевидения верховный лидер Исламской революции Сейед Али Хаменеи призвал все мусульманские страны объединиться против США, подчеркнув: «Иранская нация успешно сопротивляется попыткам США и других заносчивых государств унизить ее».

Естественно, что с учетом заявлений Шамхани в Сочи призывы из Тегерана рассчитаны на весь мир, а не только на мусульманские страны. И это обстоятельство явно сдерживает курдов региона — они пребывают в растерянности, так как видят угрозу жесткого столкновения Ирана с США (да и Израилем) в регионе. Время игр и для курдов неумолимо бежит к концу — на одной стороне их опекуны, на другой — Иран, Россия, Китай и еще немало иных стран-партнеров этой евразийской троицы.