Ошеломляющая декларация, принятая Южной Кореей и КНДР в приграничном пункте Пханмунджом, радикальна по своему характеру и в существенной степени отвечает интересам Соединенных Штатов. Трехстраничная декларация довольно расплывчата, ее можно интерпретировать по-разному, но США должны воспользоваться наиболее благоприятной интерпретаций в ходе переговоров между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которые могут состояться в следующем месяце, пишет Тодд Розенблум в статье для американского издания The Hill.

Две Кореи

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Декларация включает в себя четыре основных компонента. Во-первых, это полная денуклеаризация Корейского полуострова, затем следует введение межкорейского мирного режима в течение одного года, также стороны объявили о предстоящем запуске процесса ликвидации всех средств пропаганды по обе стороны демилитаризованной зоны, четвертый компонент — это запуск процесса воссоединения семей из КНДР и Южной Кореи, разлученных после Корейской войны. Сообщалось также, что Южная Корея окажет КНДР экономическую помощь, однако эта информация пока остается неподтвержденной.

President.go.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

Полная денуклеаризация Корейского полуострова — это огромный выигрыш для США, правда, с некоторыми оговорками. Вашингтон должен признать, что данная идея означает, что США больше не смогут направлять в Южную Корею боевые корабли, на которых находится ядерное оружие. Также полная денуклеаризация означает, что крупные военные учения между США и Южной Кореей придется прекратить, поскольку КНДР, вероятно, будет настаивать на том, что такие учения являются враждебными действиями и подготовкой к потенциальному использованию ядерного оружия в регионе.

Полная денуклеаризация региона может означать значительное сокращение гарантий США в сфере безопасности Южной Кореи, поскольку сейчас США защищают Южную Корею от применения ядерного оружия. Это также может привести к крупному дипломатическому наступлению, поддержанному КНР, ориентированному на демонтаж региональной сети противоракетной обороны США, поскольку надобность в ней отпадет, если Корейский полуостров превратиться в безъядерную зону.

Несмотря на все эти оговорки, поддающийся проверке демонтаж ядерного оружейного комплекса и ядерных запасов Северной Кореи позволит устранить ядерную угрозу для США. При этом, в отличие от ядерного соглашения с Ираном, США будут уверены, что договоренность о ликвидации запасов ядерного оружия и прекращении развития ядерной программы будут носить бессрочный характер, поэтому данные условия вызывают высокую степень доверия. США, вероятно, предпримут шаги, чтобы включить в свое соглашение с КНДР требования по ограничению разработки ракет дальнего радиуса действия.

План Южной Кореи и КНДР об установлении мирного режима в течение одного года весьма примечателен, даже несмотря на то, что договор о введении мирного режима сильно отличается от мирного договора. Северная Корея официально не признавала существование южнокорейского государства в течение 70 лет. Непонятно, состоялись ли прошедшие прямые переговоры между двумя странами или только между двумя враждующими сторонами конфликта. Подписание двустороннего мирного соглашения предполагает взаимное признание двух государств на Корейском полуострове. Термин мирный «режим», в отличие от мирного «договора», может быть истолкован Северной Кореей как простое завершение проявлений враждебности, а не как постоянный мир между двумя отдельными странами. Тем не менее такой договор имеет большое значение.

President.go.kr Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин

Независимо от различий между мирным режимом и мирным договором Китай будет рад шагам, которые определяют долгосрочное разделение Южной Кореи и КНДР. Пекин не заинтересован в объединении Корейского полуострова на условиях Сеула, поскольку Южная Корея является союзником Соединенных Штатов, а Китай имеет общую границу с КНДР. Весьма вероятно, что единый демократический Корейский полуостров потребовал бы, чтобы США смягчили поведение КНР. Сохранение северокорейского государства — это сохранение буферной зоны на пути американского вторжения.

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Япония, конечно же, является сторонником межкорейского диалога, однако принятая межкорейская декларация не вызовет восторга в Токио, поскольку в документе были проигнорированы основные интересы Японии. Токио обеспокоен китайским экспансионизмом, наличием у КНДР ракет среднего радиуса действия и заинтересован в возвращении из КНДР похищенных граждан Японии. Межкорейская декларация обошла стороной все три пункта и даже может ослабить американские гарантии безопасности в Северо-Восточной Азии. Ослабление американского регионального присутствия делает Японию уязвимой.

В целом межкорейская декларация содержит много положительных моментов. Президент США поступил правильно, приветствовав межкорейский диалог, однако он торопит события, когда заявляет, что «Корейской войне будет положен конец!» Межкорейская декларация является одной из самых неопределенных. Не стоит забывать, что все предыдущие попытки урегулирования закончились плохо, потому что все стороны по-разному истолковывали смысл и обязательства подписанных соглашений.