В начале недели (с 23 по 28 апреля) СМИ Оренбургской области активно сообщали о победе юного оренбуржца Рутгера Гарехта в пятом сезоне проекта «Голос. Дети» на Первом канале. В число резонансных и обсуждаемых тем вошли ситуация вокруг бывшей обкомовской дачи, прекращение судебных разбирательств по искам родственников погибших в авиакатастрофе пассажиров. Под пристальным вниманием оказались Первомай и монстрация. Неделя завершилась ЧП — возле села Паника произошла разгерметизация нефтепровода. Население призвали не покидать дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Оренбург

Победа

В начале недели СМИ и жители Оренбуржья радовались за победу 12-летнего оренбуржца Рутгера Гарехта в популярном телевизионном шоу «Голос. Дети». За него проголосовали 49% телезрителей.

Вокалист представлял команду певицы Пелагеи. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта вручил обладателю первого места статуэтку конкурса, также семья победителя проекта получила один миллион рублей.

В аэропорту Оренбурга победителя встречали родные, друзья, болельщики, чиновники. Глава города Евгений Арапов подарил Рутгеру Гарехту гироскутер.

Уход от наказания

В Оренбурге суд вынес резонансное решение в отношении ООО «Статус», которому принадлежит здание бывшей обкомовской дачи на набережной Урала. 25 апреля суд Ленинского района прекратил административное дело за недоказанностью вины. Минкультуры региона заявило, что намерено подать апелляцию.

Суд

Напомним, что в феврале собственник здания начал снос объекта. На ситуацию мгновенно отреагировали неравнодушные оренбуржцы. Работы были приостановлены, минкультуры заявило свою позицию: снос — незаконный, потому что здание представляет архитектурную ценность (построено в духе советского классицизма) и находится в зоне охраняемого природного ландшафта. Более того, демонтаж происходил в то время, когда ведомство решало вопрос о включении здания в список объектов культурного наследия.

Примечательно, что ранее суд признал незаконным предостережение прокуратуры. Предостережение о недопущении производства сноса здания обосновывалось тем, что спорный объект является ценной постройкой советского периода и входит в зону охраняемого природного ландшафта. Поэтому производство каких-либо работ по демонтажу строений бывшего санатория, а также уничтожение зеленых насаждений на его территории запрещены. Однако ООО «Статус» в суде оспорило документ. Суд просил прокурора представить доказательства доводов отнесения объекта к ценным постройкам, его нахождения в охраняемой зоне, уничтожения либо повреждения зеленых насаждений. Но эти доводы представлены не были.

Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области, в свою очередь, также посчитало действия ООО «Статус» незаконными и обратилось в суд с протоколом о привлечении собственника ценной постройки к административной ответственности. Однако при рассмотрении данного дела вина ООО «Статус» в нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации также не была доказана.

СМИ следят за развитием ситуации вокруг наполовину снесенного здания. Согласно одному из прогнозов, каждое надзорно-контрольное ведомство делает свою работу, но итогом станет снос здания и реализация планов собственника, то есть начнут возводить элитный жилой комплекс.

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Мировое соглашение

25 апреля Советский районный суд Орска вынес первое решение по искам родственников погибших в авиакатастрофе в Подмосковье пассажиров. Истцы посчитали недостаточными выплаты. Марина У., потерявшая своих близких, просила в пользу себя и внука моральную компенсацию в 1,2 млн рублей, а также ежемесячную выплату по случаю потери кормильца и компенсацию стоимости багажа. Иск был адресован «Саратовским авиалиниям» и «Альфастрахованию». Процесс велся в закрытом режиме. Его итогом стало мировое соглашение. Судебное дело прекращено. Во второй половине 28 апреля рассмотрен второй иск к страховой компании и авиаперевозчику. Дело завершилось тем же итогом — мировым соглашением. Ранее два иска с тем же результатом были в Ленинском районном суде Орска. В мае будут рассмотрены иски в октябрьском райсуде города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, что 11 февраля в Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из столичного аэропорта «Домодедово» в Орск. Погибли все члены экипажа и пассажиры — 71 человек. Одной из причин крушения могли стать обледеневшие датчики. Из-за того, что был выключен обогрев аппаратуры, возник сбой в показаниях скоростей.

Стоит отметить, что последствия авиакатастрофы получили скандальный оттенок. Родственники погибших пассажиров жаловались на долгую процедуру идентификации останков тел, а также на то, что в зоне крушения в начале апреля оставались фрагменты человеческих тел. После жалоб 10 апреля в зоне авиакатастрофы возобновились поисковые работы.

16 апреля в Орск доставили останки трех погибших пассажиров, а 18 апреля прошли первые похороны.

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Трудоустройство судимого экс-министра

На неделе многие местные СМИ проявили интерес к новой работе экс-министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олега П. Он стал гендиректором хоккейного клуба «Южный Урал».

Напомним, что в отношении бывшего высокопоставленного чиновника возбуждали два коррупционных уголовных дела. В одном случае он признан судом виновным в превышении должностных полномочий и оштрафован на 400 тыс. рублей. Во втором случае следователи прекратили уголовное дело, поскольку многомиллионная задолженность по налогам и страховым взносам была погашена до передачи дела в судебную инстанцию. Добавим, что многомиллионная задолженность по налогам и страховым взносам была выявлена в АНО «СК «Южный Урал» в 2011—2015 годах.

Стоит отметить, что должность гендиректора хоккейного клуба для экс-министра не новая. Он занимал этот пост с 2009 года по 2014 год. Затем пошел на повышение — стал министром спорта региона (2014−2016 годы). С октября 2015 года до октября 2016 года Олег П. возглавлял Федерацию хоккея Оренбургской области. Недавно он вернулся на эту должность.

Напомним, когда экс-министр был задержан, то за него вступились многие спортсмены и их родители, а также тренеры. Все они говорили о том, что Олег П. внес большой вклад в развитие хоккея на территории Оренбургской области.

Депутат под следствием

Обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено депутату Оренбургского городского совета. Местные СМИ сообщили, что речь идет о махинациях во время строительства образовательно-оздоровительного центра «Солнечная страна».

В Ленинском районном суде Оренбурга 24 апреля Алексею Зеленцову предъявили обвинение по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». В отношении депутата избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца до 24 июня 2018 года включительно с разрешением обвиняемому ежедневных прогулок в первой половине дня в радиусе 300 метров от дома.

Уголовное дело

Как сообщает ria56.ru, обвинение настаивало на взятии под стражу. Обвиняемый и его защитник возражали и просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста с разрешением прогулок.

Руководитель регионального отделения «Единой России» Олег Димов в эфире «Эха Москвы в Оренбурге» сообщил, что в случае признания вины Алексея Зеленцова его лишат членства в партии.

Первомай со скандальным оттенком

В Оренбурге 1 мая пройдет традиционная демонстрация. Организатором выступает традиционно профсоюз. Ожидается 5−7 тыс. участников. Особняком ото всех праздничную программу реализует региональное отделение ЛДПР — на площадке возле Дома офицеров. Это же место, известное в городе как площадь Атриум, станет точкой сбора участников демонстрации, организуемой профсоюзом, а также отделений КПРФ и «Справедливой России». Эти политические объединения вольются в колонну, которая будет шествовать до набережной Урала.

Orenburg-gov.ru Первомай в Оренбурге

Скандальный оттенок вокруг шествия возник из-за желания части молодежи провести альтернативную акцию — монстрацию — одновременно с демонстрацией. Изначально инициаторы планировали пройти единой колонной с профсоюзом. Однако получили категорический отказ. Под свое крыло не захотели принимать монстрантов и ряд политических партий.

Монстранты не смогли пройти процедуру согласования креативной акции в мэрии и подали иск на действия чиновников. 26 апреля Ленинский районный суд Оренбурга отказал в удовлетворении требований истцу Роману Котереву, который выступил в роли инициатора и организатора. Как сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге», организаторы монстрации намерены обжаловать это решение. Молодежь, настроенная на проведение альтернативного Первомая, планирует при любых обстоятельствах собраться 1 мая в сквере Ленина. Будет ли у них шествие по ул. Советской, пока не известно.

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Газовая атака

В Оренбургском районе возле села Паника примерно в 11:00 местного времени (09:00 мск) 28 апреля произошла разгерметизация газопровода на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. В первый час фиксировались краткосрочные превышения ПДК загрязняющих веществ.

В соцсетях пользователи жаловались на сильный запах, в оперативные службы поступали тревожные сигналы о резком запахе. Сразу после случившегося администрацией Оренбургского района были приняты экстренные меры по обеспечению безопасности жителей района, в первую очередь учащихся школ, детсадов и внешкольных образовательных организаций. В частности, отменили прогулки детей и режим проветривания помещений, плотно закрыты все окна и двери. Школьников развезли по домам на автобусах. Родителям воспитанников детсада предложили по возможности забрать малышей домой. А те дети, что остались, находились в группе с закрытыми окнами, запаха в помещении не ощущался. Жителям были разосланы СМС-оповещения с просьбой оставаться дома, ограничить пребывание на улице, не открывать форточки. Для возможной эвакуации населения были подготовлены автобусы администрации Оренбурга.

По предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация трубопровода. Уже известно, что данный участок трубопровода новый, был установлен в марте нынешнего года. В качестве возможных версий рассматриваются дефект трубы или брак сварочных швов. Площадь загрязнения составила 250 кв. метров.

На место происшествия выезжал губернатор Оренбуржья Юрий Берг. В близрасположенных населенных пунктах работали мобильные эколаборатории. Примерно в 13:00 по местному времени ООО «Газпромнефть — Оренбург» заявило о том, что порыв на газопроводе ликвидирован.

Напомним, что осенью 2017 года опять же в Оренбургском районе произошло два ЧП, связанных с разгерметизацией скважин. 20 сентября из-за разгерметизации газовой скважины возникла чрезвычайная ситуация в Оренбургском районе. Ядовитое облако ветром отнесло в сторону посёлка Самородово. Выброс сероводорода был настолько велик, что с жалобами на состояние здоровья к медикам обратилось несколько десятков человек. В больницу было доставлено 22 ребёнка. Притом, что в утренние часы превышение ПДК по сероводороду отмечалось в 13,4 раза, эвакуации сельского населения не производилось. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ».

Спустя менее трёх недель опять же в Оренбургском районе произошло аналогичное ЧП, но уже без столь серьёзных последствий. С учётом прошлого опыта в школах и детских садах 6 октября отменили занятия.