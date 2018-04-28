Встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына стала прекрасным представлением, в рамках которого прозвучали громкие слова о мире и сотрудничестве. Однако все решения, принятыми главами двух государств, не имеют никакого смысла, пока они не будут воплощены на деле. И это вряд ли произойдет, если Пхеньян и Вашингтон не достигнут как символического, так и практического соглашения, пишет Даг Бендоу в статье для американского издания The National Interest.

Elespanol.com Встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына

У состоявшегося саммита, без сомнения, был ряд положительных сторон. В частности, стороны договорились о дальнейших встречах, сам Ким Чен Ын показал себя как современная политическая фигура, а не «карикатура времен сталинизма». Но, несмотря на это, нельзя забывать, что все это уже было в прошлом: северокорейские лидеры неоднократно встречались не только со своими южнокорейскими коллегами, но и с официальными лицами США. Тогда участники так же держались за руки, пели патриотические песни, обменивались теплыми словами и даже танцевали.

И плодами прошлых встреч стали «политика солнечного света», в рамках которой КНДР было передано средств и помощи на $10 млрд, и открытие промышленного комплекса Кэсон, впоследствии привлекшего 120 южнокорейских компаний и приносившего Пхеньяну около $90 млн ежегодно. Тем не менее спустя лишь несколько лет «политика солнечного» света была свернута, Пхеньян стал осуществлять испытания в рамках своей ракетно-ядерной программы, а КНДР и Южная Корея обменялись артиллерийскими ударами. Затем Северная Корея начала проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет, а президент США Дональд Трамп погрозил пролить на КНДР «огонь и ярость».

Более того, единственный саммит, который имеет значение, это саммит между Ким Чен Ыном и Трампом. Мун Чжэ Ин всегда будет лишь младшим партнером для США, пока на территории Южной Кореи находятся американские войска. И хотя он и сделал все, что было в его силах, для создания позитивной атмосферы для запланированной встречи между главами США и КНДР, открытыми по-прежнему остаются несколько вопросов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Например, готов ли Ким Чен Ын отказаться от ядерного оружия, а вместе с ним от статуса и единственного инструмента сдерживания США? А сам Трамп готов предложить реальные, а не словесные гарантии безопасности северокорейскому руководству, тем более после своих угроз и пустых обещаний Ливии и Украине? Также уместен вопрос, возможно ли создать такой режим инспекций, который сможет удовлетворить Вашингтон в вопросе ликвидации неизвестного США количества ядерных боеголовок и ракет, размещенных в неизвестных Вашингтону местах? Будет ли такой режим приемлемым для КНДР, а также могли ли бы США, Южная Корея, Япония и другие государства быть уверены в том, что Пхеньян ликвидировал все свои боеголовки и ракеты?

Затем, если большой ядерной сделки не последует, согласятся ли два лидера на скромную повестку дня, готовы ли они будут начать с малого и двигаться к общей цели? Если же саммит Ким Чен Ына и Трампа не состоится вообще или станет полным провалом, вернется ли глава Белого дома к своим угрозам? Сможет ли Мун Чжэ Ин проложить дорогу к миру даже тогда, когда окажется, что ни о каком ядерном разоружении речи не идет? Также стоит ответить на вопрос о том, готовы ли США уступить место Китаю и откажется ли Вашингтон от надежды всегда использовать Южную Корею в качестве площадки для сдерживания КНР?

Иными словами, заключает автор, саммит между Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином стал положительным событием, однако он является не чем иным, как «аперитивом» к «основному блюду», и прежде, чем оно будет подано, нужно сделать еще очень многое для того, чтобы нынешние переговоры отличались от прежних. Здесь важно помнить, основное внимание нужно уделять не саммиту, а цели достижения мира. Ядерное разоружение — средство, без которого мир также возможен.