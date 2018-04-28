



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

После того как Анкара поддержала ракетные удары США, Великобритании и Франции по Сирии, Вашингтон, похоже, решил дожать в своих интересах сложившуюся ситуацию. Государственный секретарь США Майк Помпео в Брюсселе в рамках встречи министров иностранных дел НАТО провел встречу с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и в который раз обозначил «крайнюю обеспокоенность Вашингтона из-за решения Анкары приобрести российские зенитные ракетные комплексы С-400».

Но наткнулся на жесткий отпор. Чавушоглу заявил, что Анкара «уже финализировала процесс покупки ЗРК — и это уже свершившаяся сделка», хотя «мы можем обсудить наши будущие закупки». Речь о готовности Турции вступить в переговоры с США о возможности приобретения американских комплексов Patriot и намерении сотрудничать с Италией и Францией по вопросу приобретения их систем ПВО SAMP/T. Напомним, что ранее с предупреждениями в адрес Анкары выступали генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Пентагона Джеймс Мэттис, главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти.

Более того, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл пригрозил туркам санкциями, если те не отменят покупку российских С-400.Такую системную атаку на Турцию глава МИД России Сергей Лавров назвал «политикой шантажа». На сей раз она не срабатывает. Даже несмотря на то, констатирует американское издание The National Interest, что в западных СМИ после ракетного удара по Сирии была развернута большая кампания по дискредитации эффективности систем ПВО российского производства. Турции также угрожали исключением ее из проекта по производству новых американских самолетов F-35». Но и в этом случае турки отвечали США: «Не продадите ваши самолеты, купим их у русских».

Анкара затаила глубокую обиду на своих западных союзников. Приняв по их призыву активное участие в так называемой «арабской весне», в дальнейшем — по мере развития бурных событий в регионе — Турция, как утверждают многие местные эксперты, «была брошена на произвол судьбы», а в Сирии она стоит перед угрозой вступить чуть ли в военное противостояние с американцами. Теперь события развиваются следующим образом: Москва начала производство зенитно-ракетных комплексов С-400 для Турции. По просьбе Анкары их поставка ускорена более чем на полгода раньше намеченного срока (июль 2019 года, а не в март 2020-го).

OliverN5 Эффект бумеранга

Таким образом, Турция будет первой страной НАТО, приобретшей столь серьезное оружие у России. Обозначим некоторые особенности складывающейся ситуации. Первая: Анкара получает определенный независимый от альянса военный потенциал. Вторая: потенциально в Турции могут появиться российские советники, инструкторы и операторы. Вот что говорит по этому поводу турецкий эксперт Гуней Йылдыз: «Турки чувствуют, что им может понадобиться независимая от НАТО система противовоздушной обороны на тот случай, если их начнут атаковать какие-нибудь группы внутри их собственной армии». Он напомнил, что когда в стране была совершена попытка переворота, турецкие истребители бомбили турецкие же учреждения.

С тех пор президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил сделать ставку на так называемую «третью силу», чтобы блокировать некоторые возможности американцев вмешиваться не только во внутренние дела, но в региональную политику. К тому же, развивая военно-техническое сотрудничество с Россией, Анкара все больше и больше превращается в субъект мировой политики, тогда как США, НАТО и Европейский союз до сих пор считают Турцию всего лишь инструментом в реализации собственных геополитических целей. На международном авиасалоне Eurasia Airshow в Анталье в эти дни был представлен макет системы С-400. Но это только начало.