



Bayern.de Маркус Сёдер

Новый премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, представляющий Христианско-социальный союз (ХСС), спровоцировал острую религиозно-политическую дискуссию в Германии и за ее пределами. Он распорядился с 1 июня вывесить на входе во все административные здания земли христианские кресты, причем тут же сам лично водрузил один из них в здании государственной канцелярии. Как заявил Зёдер, «вешать крест на входе — абсолютно нормально, потому что это не только религиозный символ, каковым он, конечно, является, но и культурно-исторический символ и признание нашей идентичности». И расшифровал: «Я удивлен, что мы говорим о толерантности к другим религиям и не смеем стоять на своих собственных ценностях, своей собственной религии», добавив, что на кресте базируется «сеть корней», включающая религию как таковую, а также «то, что сформировало нашу страну: церкви, монастыри, религиозное образование». При этом Зёдер добавил, что он «твердо убежден — ценности, закрепленные в христианстве, также являются основой и светского государства, человеческого достоинства».

Ранее, 18 апреля, выступая перед земельным парламентом с посланием, премьер отметил, что «Бавария является одновременно космополитической и традиционной: мы смотрим в мир и культивируем баварские обычаи и нашу христианскую западную культуру, но в то же время мы полагаемся на сильное и либеральное государство… Наш девиз: «Живи и давай жить другим!» Таким образом он обозначил концепцию, связующую в единое целое открытый взгляд на мир, традицию и либерализм, которая сегодня непопулярна в Европе, заменившей христианство на «новую религию», в которой места вере в общественном пространстве нет. Поэтому Зёдер попал под острую волну политической критики, показавшей определенный раскол Германии. Зеленые и левые обвинили ХСС в «популистских и неконституционных действиях». Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль из Социал-демократической партии (СДПГ) упомянул о «нейтралитете государства» в подобных вопросах. Ряд экспертов заподозрили Зёдера в желании поднять таким образом популярность его партии, ведь в Баварии около 76% граждан причисляют себя к Католической или протестантским церквям.

Chris 73 Собор Пресвятой Девы Марии

В середине октября в «свободном государстве» должны пройти очередные парламентские выборы. ХСС сегодня поддерживают 44% баварцев, однако Союз намерен взять абсолютное большинство. Считается, что сдвиг вправо и акцент на религиозных ценностях могут помочь партии вернуть избирателей, «изменивших» ей с «Альтернативой для Германии» (AfD). Но есть также предположения, что игра идет с более дальним прицелом. Как отмечает католический священник отец Райнер Мария Шисслер, «всего лишь несколько недель назад мы снова обсуждали, должен ли ислам стать частью Германии. И тут вдруг политик вешает на стену христианский крест. Это может спровоцировать непонимание, то, что люди заговорят о религиозной войне». Напомним, что об исламе говорил и конкурент Зёдера по ХСС, новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. В интервью газете Bild он недавно заявил, что, «конечно, мусульмане, живущие с нами, принадлежат Германии», но это «не означает, что мы отказываемся от своих традиций и обычаев». По его словам, Германия — это страна, которая «создана христианством» и его праздниками и традициями, например, Пасхой, Пятидесятницей и Рождеством.

ХСС таким образом выстраивает под себя коалицию политических и общественных сил под лозунгами правоконсервативной ориентации и с христианской основой. Конечно, в этом нельзя не заметить определенного инструментального подхода к религии, попытки ее использовать в своих целях. Но что предпочтет немецкий христианин — выступление партии под знаком креста или партии под знаком полумесяца, как в Бельгии, где на муниципальных выборах этой осенью во второй раз планирует выступить партия «Ислам» с требованиями ввести законы шариата при соблюдении требований западной демократии, ношение женщинами головных платков в любых местах, половую сегрегацию в общественном транспорте? Вопрос здесь выходит за пределы исключительно исповедания религиозного культа, он об образе жизни. В этом смысле особых прав для себя требуют баварские мусульмане, заявляющие, что раз «государство допускает христианские символы в официальных зданиях, оно должно также позволить носить платки на государственной службе». В то время как еврейская община Мюнхена и Верхней Баварии согласна с действиями властей, считая «важным и правильным» с их стороны определять нормы и ценности и требовать их признания. Неоднозначным оказалось отношение к решению Зёдера со стороны Католической церкви в Германии.

blu-news.org Мечеть. Мюнхен

По замечанию немецкой редакции ватиканского агентства VaticanNews, оно «скептическое или отрицательное». Епископат считает, что кресты в общественном пространстве нужны, но их нельзя интерпретировать как «знак идентичности страны», он должен быть «символом христианства» и им нельзя злоупотреблять в интересах «партийной политики» и «политической борьбы». Однако именно в христианстве существует прекрасный апокриф, говорящий об использовании креста в политических целях. Когда в 312 году римский император Константин Великий одержал победу над своим врагом Максенцием, по преданию, накануне этой битвы Константину было видение креста и глас: «Сим победишь!» Считается, что после победы в этом сражении император окончательно уверовал в Бога, прекратил преследования христиан и сделал их веру государственной религией Рима. В действиях баварского премьера можно увидеть возвращение древней благочестивой легенды. Но вместе с тем — и знамения грядущих изменений политической ситуации в Германии и Европе, где секулярным глобалистско-либеральным силам дается бой. До сих пор традиционалистов обвиняли в желании отнять гражданские права. Бавария сегодня может стать тем регионом, который продемонстрирует, что свободы и христианство вполне совместимы.