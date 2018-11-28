В Оренбургской области майские указы выполнены — об этом отрапортовали чиновники, и этот факт признали местные профсоюзы. Правда, последние по факту задали вопрос — какой ценой дались региону майские указы? С повышением минимального размера оплаты труда профсоюзы выразили беспокойство по поводу рисков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Сфера образования

По словам заместителя председателя областного профсоюза работников образования Любови Ильиной, майские указы президента на бумаге выполняются. Достигнуты все показатели дорожной карты. Вместе с тем реальное содержание заработной платы порождает много вопросов у работников.

«Если я сейчас скажу, что учителя получают в среднем 25 тыс. рублей, то многие педагоги спросят: «А где же мои 25 тысяч? Нас беспокоят риски с введением нового МРОТ», — сказала она.

Она отметила, что молодые педагоги и так не стремятся на работу в районы. Например, за последние три года в благополучный Октябрьский район не приехал ни один молодой учитель. Потому что зарплата, которую получают молодые учителя, не устраивает молодых педагогов — в среднем это 11 тыс. рублей. При уравнивании МРОТ и прожиточного минимума с 1 мая техперсонал будет получать 11 300 рублей.

Одновременно Любовь Ильина отметила положительную динамику в изменении зарплат работников сферы образования. За пять лет зарплаты выросли. Существенный рост заработка отмечен у педагогов дополнительного образования.

«Оплата труда должны быть достойной. Это понятие включает в себя многое. Хорошо, что у нас на территории области выплачиваются коммунальные льготы для учителей сельских школ. Но сегодня они статорганами включаются в оплату труда, а это, наверное, неправильно», — сказала Ильина.

Government.ru Министр культуры Российской Федерации

Сфера культуры

Председатель областного профсоюза работников культуры Людмила Симонова обратила внимание на то, что 7 мая исполняется шесть лет со дня провозглашения майских указов.

«Сегодня много разговоров вокруг финала, к которому приходим. С какими результатами? Действие майских указов продолжается еще в 2018 году и зависит от бюджета, который формировался на три года. Что на сегодняшний день мы имеем? За годы действия майских указов зарплата работников культуры увеличилась более чем в два с половиной раза. Если в 2012 году она составляла 8754 рубля, то в конце 2017 года — 25 061 рубль. К концу 2018 года она должна достигнуть 26 тыс. рублей», — сказала лидер профсоюза работников культуры.

Отметив хороший результат повышения, она одновременно подчеркнула, что выполнен он дорогой ценой — под сокращение попали многие работники культуры. За этот период их численность уменьшилась в два раза.

По словам Людмилы Симоновой, в отличие от медиков и педагогов, работники культуры финансируются за счет муниципальных бюджетов. Заработная плата зависит от доходной части муниципальных образований.

«Понятно, что эти доходы незначительны, поэтому выполнить майские указы в нашей отрасли было очень трудно», — сказала она.

geralt Образование

Симонова выразила беспокойство по поводу качества оказания услуг работниками культуры, количество которых значительно уменьшилось, при том, что учреждения культуры пользуются спросом у населения. Тревогу вызывает и перспектива — не заморозится ли действие майских указов в 2018 году?

Людмила Симонова считает, что майские указы показали слабое звено каждой отрасли. Показали, как муниципальные образования готовы к выполнению этих документов. Майские указы — это хороший старт к исправлению ошибок. Она также сделала акцент на необходимости разработки базовых ставок по квалификационным характеристикам. Причём сделать это надо как можно оперативнее, связана такая необходимость с повышением МРОТ.

«С ростом МРОТ получится, технический персонал (мы все к нему хорошо относимся и теперь, наверное, мечтаем работать техничками) будет получать хорошую зарплату, а наши работники с образованием будут получать по нижним показателям. Мы хотим справедливости! Без пересмотра базовых ставок в коллективах возможны неприятные ситуации, когда ставка рядового врача или работника культуры будет меньше, чем у уборщицы», — считает председатель областного профсоюза работников культуры.

Сфера здравоохранения

Оренбуржье выполнило план дорожной карты по заработной плате врачей и среднего медперсонала.

«Нас очень волнует пресловутое выполнение майских указов. Данные о выполнении у Росстата, который в подчинении у минэкономики РФ. Естественно, они начинают придумывать разные варианты, чтобы сделать красивые показатели. Если ранее расчет велся от среднего размера заработной платы по экономике в регионе, то сегодня изменен порядок расчета. Ведется расчет на душевой доход, куда входят все социальные выплаты, пособия по больничным, получение дохода от предпринимательской деятельности. В результате средний размер зарплаты, на который был ориентир, снизился на 3 тыс. рублей. За счет этой позиции можно говорить о формальном выполнении дорожной карты», — считает председатель областного профсоюза работников здравоохранения Людмила Варавва.

George Hodan George Hodan Врач

Она подчеркнула, что расчет ведется на физическое лицо, а в бюджетной отрасли расчет должен вестись по штатной единице, при дефиците кадров во всех отраслях учитывается дополнительная работа. Показатель выполнения дорожной карты составил 202,1% за первый квартал 2018 года при нормативе 200%.

«Мы отслеживаем ситуацию, и нам приятно, что в нашем регионе этот вопрос решен. Было принято решение об увеличении гарантийной части, то есть базового оклада», — сказала Варавва.

Она выразила беспокойство по поводу выполнения дорожной карты по младшему медперсоналу. Показатель по зарплате недовыполнен даже при том, что штат этой категории персонала сократился на 50%, а физических лиц — на 59% от исходных данных 2017 года. Между тем в регионе не отмечено судебных споров по поводу сокращения и перевода санитаров в уборщицы. Со сменой статуса персонал потерял лишь право на дополнительный отпуск. Эту ситуацию разрешили, не доводя до суда.

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По словам лидера отраслевого профсоюза, изменения в штатных расписаниях происходят для того, чтобы отчитаться о выполнении майских указов. Для выполнения индикативных показателей из федерального фонда ОМС были направлены средства для повышения зарплаты, и получились некоторые перекосы в конце 2017 года. В декабре средний медперсонал получил по 30 тыс. рублей. Должна быть выработана единая система оплаты труда, которая бы установила единый размер базовых окладов для всей РФ.

«При увеличении МРОТ идет выравнивание квалифицированного персонала с прочим. Мы не хотим сказать, что пренебрегаем специалистами рабочих профессий. Но получается, что человек учился на врача семь лет и приходит на работу, имея зарплату 13 тыс. рублей, и МРОТ будет 11 300 рублей. Эти проблемы на сегодняшний день есть», — отметила Людмила Варавва.

Evgeny Деньги

Майские указы в цифрах

В Оренбургской области средняя заработная плата в регионе выросла с 19,3 тыс. рублей в 2012 году до 27,4 тыс. рублей в 2017 году (в 1,4 раза).

Средняя заработная плата работников учреждений культуры в 2017 году составила 22 472 рубля. В частности, в областных учреждениях — 20 827 рублей. Напомним, что зарплата работников театров, библиотек, музеев должна быть не ниже 90% от средней по региону.

По данным минздрава Оренбургской области, в регионе достигнут уровень заработной платы, определённый «дорожной картой». В 2017 году средняя заработная плата в области у врачей составила 45 908,8 рубля (рост к зарплате на 186,2%), среднего медперсонала — 22 801,5 рубля (рост на 92,5%), младшего медперсонала — 20 118,3 рубля (рост на 81,6%). За январь 2018 года средняя зарплата медицинских работников по отношению к средней в регионе у врачей составила 53 249,6 рубля (201,1%), среднего медперсонала — 27 299 рублей (103,1%), младшего персонала — 26 630,7 (100,6%).

Размер средней заработной платы учителей за январь — март 2018 года составил 27 297 рублей. Как отметили в минобре области, органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда работников муниципальных учреждений.

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