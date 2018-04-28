Вслед за государственным визитом в Вашингтон президента Франции Эммануэля Макрона и встречей канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом и без того ухабистые отношения между США и ЕС в ближайшие месяцы могут столкнуться с серьезными проблемами. 12 мая — это крайний срок, установленный американской администрацией в отношении ядерной сделки с Ираном. В случае, если ЕС не уложится в этот срок и не предложит способ исправить недостатки ядерного соглашения, то США могут выйти из соглашения, несмотря на возражения своих европейских партнеров. Помимо всего, на отношения между США и ЕС оказывают влияние недавно введенные США пошлины на сталь и различие в подходах в отношении России, Ирана и Северной Кореи, пишет Брюс Стоукс в статье для американского издания The Hill.

Флаги США и ЕС

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В прошлом в отношениях между США и ЕС удавалось избегать напряженности, частично благодаря стабилизирующему влиянию крупных мыслителей, находящихся по обе стороны Атлантики. Тем не менее новый опрос 373 экспертов по внешней политике, национальной безопасности и экономическим вопросам, проведенный Pew Research Center в сотрудничестве с Германским фондом Маршалла Соединенных Штатов, свидетельствует о том, что трансатлантическое сообщество не способно объединяться так же эффективно, как и в прошлом. Это происходит из-за сомнений в отношении нынешней администрации США и различий в том, как необходимо реагировать на действия России.

Когда в 2017 году Pew Research Center проводил опрос тех же экспертов, то по меньшей мере шесть из десяти экспертов ожидали, что экономические отношения, национальная безопасность и дипломатические отношения между США и ЕС ухудшатся после прихода администрации Трампа. В 2018 году уже примерно девять из десяти опрошенных американских экспертов считают, что трансатлантическая дипломатия стала более напряженной и сложной в 2017 году, в свою очередь точно такую же точку зрения разделяют восемь из десяти европейских экспертов.

Подобные опасения частично отражают то, что среди европейцев уменьшилось доверие к президенту США и американскому имиджу в целом. Опасения вызывает и внешняя политика США. Восемь из десяти экспертов в области трансатлантической политики считают, что запланированный Вашингтоном перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим затруднит урегулирование израильско-палестинского конфликта. Около двух третей говорят, что подход администрации Трампа в отношении Ирана может привести к дестабилизации региона. Примерно шесть из десяти считают, что отношения Вашингтона с Пхеньяном сократили возможности для дипломатического урегулирования (опрос проводился до того, как президент Трамп объявил о своем намерении встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном).

С другой стороны, опрос зафиксировал различие позиций американских и европейских экспертов касательно двух ключевых вопросов: деятельности России и распространения фейковых новостей. Около 92% американских экспертов считают, что Трамп проявил недостаточную жесткость в отношении России. В ЕС только 61% экспертов считает, что Трамп был недостаточно суров с Россией, в то время как четверть европейских респондентов полностью одобрила политику Трампа в отношении России.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Относительно распространения фейковых новостей в социальных сетях большинство европейских экспертов (55%) считает, что социальные сети должны контролироваться, это необходимо для борьбы с распространением ложной информации, даже если это может ограничить свободу слова. Американские эксперты не согласны с такой точкой зрения, 53% из них говорят, что свобода слова в интернете должна быть защищена, даже если это означает, что в социальных сетях может появиться ложная информация.

Какое будущее ожидает трансатлантические отношения, если политика ЕС будет слишком отличаться от политики США? Трудно ответить на этот вопрос, однако отношение США к выходу Великобритании из состава ЕС говорит о том, что американская элита ценит связи с Соединенным Королевством больше, чем с их европейскими коллегами.

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С другой стороны, большинство европейских и американских экспертов сходятся во мнении, что Меркель и Макрон делают все правильно, когда дело касается международных проблем. Между тем только 6% американских экспертов и 12% их европейских коллег считают, что администрация Трампа занимает правильную позицию в отношении международных вопросов.

Отношения между США и ЕС и раньше сталкивались с разногласиями, однако европейское и американское экспертные сообщества часто помогали преодолевать разногласия. Тем не менее расходящиеся взгляды на ключевые политические вопросы и различные подходы к международным проблемам могут ослабить стабилизирующую роль экспертных сообществ ЕС и США.