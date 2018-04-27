Иногда, рассматривая жизненно важные проблемы национальной безопасности, интересно задаться вопросом: что произойдет, если? Сложившаяся ситуация вокруг Северной Кореи, похоже, предоставляет такую возможность, пишет Гарри Казианис в статье для The American Conservative.

Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын

Представьте себе следующее: 20 июня 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и северокорейский диктатор Ким Чен Ын встретились в столице Монголии Улан-Баторе — это событие сопоставимо с саммитом в Рейкьявике в 1986 году (между тогдашним президентом США Рональдом Рейганом и Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым). В этот день состоится историческое событие, поскольку Северная Корея выразила готовность расстаться не только с ядерным оружием, но и с ракетами дальнего радиуса действия.

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Конечно, пока нет никакой определенности. Вашингтон и его союзники по-прежнему настаивают на установлении жесткого инспекционного контроля в отношении КНДР и проведении внеплановых проверок без какого-либо предупреждения северокорейского руководства, чтобы Ким Чен Ын ничего не знал о том, где и когда будет проходить та или иная проверка. Относительно этих требований возникает очень много скептицизма.

Однако давайте перенесемся в 2019 год. У нас есть все основания полагать, что Ким Чен Ын сдержит свое слово. Более 52 единиц ядерного оружия будут находиться на разных этапах снятия с эксплуатации. Пхеньян также откажется от семи МБР и 1 тыс. 200 ракет меньшего радиуса действия. В то же время за это заплатили крутую цену — $100 млрд в виде экономической помощи, которая будет выплачена в течение 10 лет. Экономическую помощь КНДР окажут США, Южная Корея и Япония. Ким Чен Ын начнет процесс переориентации своей экономики на Запад. Это произошло после того, как северокорейский лидер попытался заключить аналогичную сделку с КНР непосредственно перед межкорейским саммитом в апреле 2018 года, но Пекин ответил отказом.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Сообщалось о том, что северокорейский лидер может провести саммит в Токио с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Также ходят слухи, что в ближайшие несколько дней США, Япония и Южная Корея могут объявить о полном дипломатическом признании КНДР.

Может ли такая сделка с КНДР иметь место? Скорее всего нет. Мы должны помнить, что Северная Корея нарушила почти все международные соглашения, которые она когда-либо подписывала. К тому же Ким Чен Ын может выдвинуть настолько суровые требования, сопряженные с большими рисками, что Трамп просто откажется от заключения соглашения.

Тем не менее, если Вашингтон и его союзники смогут заключить соглашение, согласно которому Северная Корея полностью откажется от своего ядерного арсенала, баланс сил в Азии будет полностью изменен. Пхеньян станет намного более управляемой угрозой, и команда Трампа, наконец, сможет обратить свое внимание на более серьезную проблему, с которой сегодня сталкивается Вашингтон на мировой арене: восходящий Китай, который хочет полностью опрокинуть устоявшуюся международную систему.

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Для Китая нет ничего страшнее, чем США, и в особенности администрация Трампа, сконцентрировавшие свое внимание на проблемах, связанных с КНР, а не с КНДР и ее ядерным арсеналом. Китай воспользовался тем, что северокорейский кризис отвлек внимание Вашингтона, для расширения своего влияния в Южно-Китайском море, наращивания давления на Тайвань и укрепления позиций в Восточно-Китайском море. Если северокорейский кризис будет урегулирован, то США смогут всецело сфокусироваться на политике сдерживания КНР.

Roman Harak Китайско-корейская дружба

США также не должны упускать из виду тот факт, что многие китайские стратеги и, возможно, даже китайское правительство, рассматривают КНДР в качестве собственного секретного оружия. Как отметил один китайский ученый, Северная Корея — «это поистине обоюдоострый меч», добавив, что, с одной стороны, Пекин не заинтересован в том, чтобы Пхеньян создавал проблемы в регионе, а, с другой стороны, «нам нравится, что Америка и ее союзники больше беспокоятся о Пхеньяне, чем о наших собственных устремлениях».

Очень многое зависит от предстоящих переговоров между президентом США и северокорейским лидером, поскольку в случае, если Ким Чен Ын действительно согласится отказаться от своего ядерного арсенала, то Китай окажется великим лузером.