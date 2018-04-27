American Conservative: Чего больше всего боится КНР?
Иногда, рассматривая жизненно важные проблемы национальной безопасности, интересно задаться вопросом: что произойдет, если? Сложившаяся ситуация вокруг Северной Кореи, похоже, предоставляет такую возможность, пишет Гарри Казианис в статье для The American Conservative.
Представьте себе следующее: 20 июня 2018 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и северокорейский диктатор Ким Чен Ын встретились в столице Монголии Улан-Баторе — это событие сопоставимо с саммитом в Рейкьявике в 1986 году (между тогдашним президентом США Рональдом Рейганом и Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым). В этот день состоится историческое событие, поскольку Северная Корея выразила готовность расстаться не только с ядерным оружием, но и с ракетами дальнего радиуса действия.
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Конечно, пока нет никакой определенности. Вашингтон и его союзники по-прежнему настаивают на установлении жесткого инспекционного контроля в отношении КНДР и проведении внеплановых проверок без какого-либо предупреждения северокорейского руководства, чтобы Ким Чен Ын ничего не знал о том, где и когда будет проходить та или иная проверка. Относительно этих требований возникает очень много скептицизма.
Однако давайте перенесемся в 2019 год. У нас есть все основания полагать, что Ким Чен Ын сдержит свое слово. Более 52 единиц ядерного оружия будут находиться на разных этапах снятия с эксплуатации. Пхеньян также откажется от семи МБР и 1 тыс. 200 ракет меньшего радиуса действия. В то же время за это заплатили крутую цену — $100 млрд в виде экономической помощи, которая будет выплачена в течение 10 лет. Экономическую помощь КНДР окажут США, Южная Корея и Япония. Ким Чен Ын начнет процесс переориентации своей экономики на Запад. Это произошло после того, как северокорейский лидер попытался заключить аналогичную сделку с КНР непосредственно перед межкорейским саммитом в апреле 2018 года, но Пекин ответил отказом.
Сообщалось о том, что северокорейский лидер может провести саммит в Токио с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Также ходят слухи, что в ближайшие несколько дней США, Япония и Южная Корея могут объявить о полном дипломатическом признании КНДР.
Может ли такая сделка с КНДР иметь место? Скорее всего нет. Мы должны помнить, что Северная Корея нарушила почти все международные соглашения, которые она когда-либо подписывала. К тому же Ким Чен Ын может выдвинуть настолько суровые требования, сопряженные с большими рисками, что Трамп просто откажется от заключения соглашения.
Тем не менее, если Вашингтон и его союзники смогут заключить соглашение, согласно которому Северная Корея полностью откажется от своего ядерного арсенала, баланс сил в Азии будет полностью изменен. Пхеньян станет намного более управляемой угрозой, и команда Трампа, наконец, сможет обратить свое внимание на более серьезную проблему, с которой сегодня сталкивается Вашингтон на мировой арене: восходящий Китай, который хочет полностью опрокинуть устоявшуюся международную систему.
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Для Китая нет ничего страшнее, чем США, и в особенности администрация Трампа, сконцентрировавшие свое внимание на проблемах, связанных с КНР, а не с КНДР и ее ядерным арсеналом. Китай воспользовался тем, что северокорейский кризис отвлек внимание Вашингтона, для расширения своего влияния в Южно-Китайском море, наращивания давления на Тайвань и укрепления позиций в Восточно-Китайском море. Если северокорейский кризис будет урегулирован, то США смогут всецело сфокусироваться на политике сдерживания КНР.
США также не должны упускать из виду тот факт, что многие китайские стратеги и, возможно, даже китайское правительство, рассматривают КНДР в качестве собственного секретного оружия. Как отметил один китайский ученый, Северная Корея — «это поистине обоюдоострый меч», добавив, что, с одной стороны, Пекин не заинтересован в том, чтобы Пхеньян создавал проблемы в регионе, а, с другой стороны, «нам нравится, что Америка и ее союзники больше беспокоятся о Пхеньяне, чем о наших собственных устремлениях».
Очень многое зависит от предстоящих переговоров между президентом США и северокорейским лидером, поскольку в случае, если Ким Чен Ын действительно согласится отказаться от своего ядерного арсенала, то Китай окажется великим лузером.