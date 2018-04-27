Афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 25 апреля объявили о начале своего ежегодного наступления. Боевики придерживаются одного и того же графика в течение многих лет. В свою очередь США, как сообщалось, в первом квартале 2018 года сбросили в Афганистане больше бомб, чем в любой аналогичный квартал за последние 15 лет. Такая интенсификация конфликта и живучесть боевиков свидетельствуют о том, что сложившиеся условия не подходят для достижения мирного урегулирования, пишут Лорел Миллер и Стивен Уоттс в статье для издания The National Interest.

PavelD Карта-флаг Афганистана

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Однако реальное положение дел заключается в том, что в Афганистане сложились условия, при которых как никогда прежде важно организовать мирные переговоры. Военный тупик является необходимой предпосылкой для урегулирования конфликта посредством переговоров. Афганская война находится в тупиковой ситуации уже почти 10 лет.

Война в Афганистане — это трехсторонний конфликт, в котором участвуют США, афганское правительство и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пакистан — это еще одна сторона конфликта, которая находится в тени. Пакистан как минимум предоставляет талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убежище. В разное время за последние 16 лет каждая из сторон проявляла интерес к началу переговоров, однако не было случая, когда все стороны проявляли бы такой интерес одновременно.

U.S. Army Афганские полицейские

Администрация президента США Дональда Трампа, похоже, унаследовала взгляды предыдущей администрации относительно финального политического сценария в Афганистане, с тем отличием, что нынешнее американское руководство уделяет больше внимания военным усилиям, пытаясь переломить ход конфликта в надежде на то, что это приведет к началу переговоров с позиции силы.

После кровавых нападений в Кабуле президент Трамп заявил 29 января 2018 года, что США не скоро согласятся на переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если вообще согласятся. Другие официальные лица США впоследствии отметили, что замечания Трампа не следует воспринимать буквально. Например, 13 марта в ходе своего визита в Кабул министр обороны США Джеймс Мэттис публично заявил, что победой Вашингтона в Афганистане может стать «политическое примирение», добавив, что реинтеграция талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганское общество будет проходить по частям, поскольку не все представители боевиков выразили желание вести переговоры. Такой сценарий примирения пытались реализовать и раньше, однако все попытки оказались тщетными. Маловероятно, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который привык отстаивать свои позиции на поле битвы, серьезно отнесется к такому предложению США.

В течение многих месяцев высокопоставленные военные чиновники США продолжают указывать, что цель афганского правительства заключается в том, чтобы взять под свой контроль 80% населения страны. Достижение этой цели подготовит почву для переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Такое видение политического урегулирования больше похоже на переговоры о капитуляции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не на переговоры, в основе которых лежит компромисс и разделение власти.

Суть такого подхода заключается в оказании такого давления на боевиков, чтобы убедить их в том, что у них нет шансов на достижение военной победы, расколоть группу и серьезно подорвать их позиции на переговорах. Для достижения этой цели наносятся более агрессивные воздушные удары, также налажено более тесное взаимодействие между военными советниками США и афганскими силами безопасности при проведении наступательных операций.

U.S. Army Corps of Engineers Американский вертолёт в Афганистане

Такой подход вызывает подозрение по нескольким причинам. Во-первых, концепция о «контроле над народонаселением», вероятно, не имеет особой роли в Афганистане, стране, которой управляет правительство, слишком слабое для того, чтобы действительно контролировать население страны. Афганское население, которое, как казалось, контролировалось правительством, в определенный момент поддержало точку зрения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Во-вторых, несколько недавних нападений свидетельствуют о высокой живучести «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его способности подрывать деятельность афганского правительства, контролируя лишь небольшую часть населения. Например, различные исламистские боевые группы на Филиппинах продолжали свою деятельность на протяжении десятилетий, несмотря на то, что мусульмане составляют только около 5% населения страны. Следовательно, живучесть боевиков не зависит от той части населения, которую они контролируют. Также нужно учитывать тот факт, что боевики всегда могут рассчитывать на убежище в Пакистане, где они всегда могут переждать тяжелые времена, а потом вернуться в Афганистан для продолжения боевых действий.

newsonline Боевик Талибана

В-третьих, ни направление дополнительных войск США, ни более интенсивные авиаудары, скорее всего, не изменят ситуацию. В рамках недавнего исследования аналитического центра RAND были рассмотрены примерно 50 случаев иностранных военных вмешательств. Исследователи обнаружили, что иностранные войска могут помочь предотвратить проигрыш поддерживаемого правительства в борьбе с разного рода повстанцами, но иностранные войска не увеличивают шансы на победу даже в случае, если они развернуты в большом количестве. Также исследование показало, что даже интенсивные воздушные кампании обычно приводят лишь к очень краткосрочным улучшениям в области безопасности. Например, ударная кампания США в Пакистане была успешной в плане сокращения числа нападений в краткосрочной перспективе, но почти сразу же после окончания периода интенсивных воздушных ударов США активность боевиков вернулась на прежний уровень.

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Каждая сторона конфликта хочет вести переговоры с позиции силы. Если все стороны будут и дальше стремиться к военной победе, переговоры никогда не состоятся. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже продемонстрировал свою стойкость. В таких обстоятельствах тупиковая ситуация превращается в достаточное предварительное условие для начала переговоров.

Силы США уже доказали талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что боевики не смогут достигнуть военной победы. Сохранение устойчивого присутствия войск в Афганистане и поиск урегулирования путем переговоров необходимы, чтобы продемонстрировать решимость США в предотвращении поражения афганского правительства. Активизация американской дипломатии помогла бы извлечь выгоду из сложившегося тупика и стабилизировать ситуацию в Афганистане, введя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в политический процесс.