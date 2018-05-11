Ветераны Владимиро-Суздальского музея-заповедника выступили с открытым письмом против уничтожения музея. Именно так люди, проработавшие многие годы в учреждении, характеризуют решения, которые в единоличном порядке принимает руководство ВСМЗ. Под документом свои подписи поставили 16 человек, которые много лет проработали в учреждении. Об этом 27 апреля корреспонденту ИА REGNUM сообщили активисты «Общества друзей музея».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Владимиро-Суздальский музей-заповедник — один из крупнейших федеральных музеев России

Напомним, Детский музейный центр, который располагался в культурно-образовательном центре «Палаты» (бывшее здание «Присутственных мест»), был закрыт в марте 2018 года. Это произошло сразу после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Официальная причина закрытия — отсутствие экспертного заключения о безопасности сети газопотребления. При этом во владимирском МЧС, которое проводило проверку в «Палатах», заявили, что нарушений найдено не было.

Детский музейный центр ежегодно посещали примерно 30 тыс. школьников. Здесь для них работают экспозиции «Мир былины», «Прогулка по старому городу», «Русский дом» и другие. Здесь же проводятся образовательные игры для детей, отмечаются праздники. Центр не раз отмечался на самом высоком уровне: об уникальности центра говорил и президент Владимир Путин, который бывал здесь. В 2000 году сотрудники, создавшие центр, были удостоены премии президента в области образования.

ИА REGNUM приводит текст обращения ветеранов Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Открытое письмо ветеранов Владимиро-Суздальского музея-заповедника

По личному распоряжению директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева во Владимире закрыт Детский музейный центр. Центр находился в «Палатах», расположенных на одной из центральных улиц Владимира, и занимал первый этаж. Второй и третий этажи Палат продолжают работать как музей, однако в экспозициях сокращаются целые разделы, а само существование постоянных музейных экспозиций в Палатах под вопросом.

Детский центр — не единственное, что уже уничтожил директор музея-заповедника. Демонтирован актовый зал на 300 мест. Под благовидным предлогом разобрана экспозиция владимирской живописи, планов по ее восстановлению нет, помещение используется как склад. Прекратил существование Дворцовый зал — место торжественных мероприятий, списана и увезена эксклюзивная мебель, сняты люстры, выполненные по старинным образцам. Из картинной галереи вывезены исторические резные банкетки, подаренные музеями Московского Кремля.

Будущее Палат неизвестно. Планы директора и его команды неизвестны.

Судьба всего Владимиро-Суздальского музея-заповедника в условиях разрушительного произвола господина Конышева неизвестна, и это вызывает тревогу.

Пренебрёг?

«Уникальный музей, уникальные люди», — такую оценку дал Центру и работе его сотрудников президент страны Владимир Путин. Президент бывал в Детском центре, когда приезжал во Владимир с деловыми визитами.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Высокие гости в том самом детском центре

«Такой прекрасный дворцовый зал и в Питере не сразу сыщешь!» — восхищалась интерьером, который создали работники музея, Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

«Это лучшее, что я видел за последние годы», — не скрывая волнения, сказал о программе Детского музейного центра «Один день из жизни Владимира в годы войны» Р. И. Мединский. Ростислав Игнатьевич — советник председателя Российского военно-исторического общества, отец министра культуры России Владимира Мединского.

Господин Конышев имеет другое мнение, хотя не очень понятно, на чём оно основано — мы ответственно заявляем, что с работой Детского музейного центра, который является отделом музея-заповедника, директор знаком не был. Он не посещал уроков, которые проводили сотрудники музея совместно со школьными учителями или без участия учителей. Он не был на экскурсиях для детей. Занятиях с детьми. Мастер-классах для детей. Выставках детского творчества. Специализированных занятиях для детей-инвалидов. Культурно-просветительских семейных встречах. Историко-патриотических интерактивных перформансах, посвященных Великой Отечественной войне, тех самых, которые до слез растрогали Мединского-старшего. Музейных праздниках. Тематических вечерах. За единственным исключением, когда буквально на несколько минут он каким-то чудом заглянул на праздник выпускников, но и в тот раз директор не нашел возможности посмотреть мероприятие, организованное его подчиненными, до конца.

Директор не знаком с методическими разработками сотрудников Детского музейного центра — а ведь прежде чем начать работать с детьми, музейщики, естественно, изучали массу научной литературы, скрупулезно выверяли каждую мелочь, чтобы не исказить ни единого исторического факта. Обсуждали занятие с учителями. Корректировали. Выверяли. Еще раз все проверяли и перепроверяли. Еще раз обсуждали. И только потом пускали в работу.

Что мы теряем

Эта работа имела огромное значение для города, области и страны. Да-да, для всей страны. Потому что в Детском музейном центре Владимиро-Суздальского музея-заповедника занимались не только дети самого Владимира и Владимирской области. В центр приезжали школьники и студенты из Москвы, Петербурга, Уфы и еще полутора десятков российских городов. У центра была такая прочная репутация сильного и уникального музейно-образовательного учреждения, что, побывав здесь однажды, преподаватели привозили своих учащихся раз за разом, год за годом. Туристические фирмы рекомендовали центр своим клиентам. По отзывам посетителей центра, другого такого музейного отдела — комплексного, тематически богатого, научно состоятельного, высокопрофессионального и при этом простого и доступного в общении с детьми — им найти не удалось. Возможно, его просто не существует.

Это правда. Работникам центра удавалось то, что является самым ценным в воспитании. Они умели тронуть сердце детей и подростков, вызвать в них интерес к Родине, ее истории, обычаям, традициям. Они умели заинтересовать и растрогать не только дошкольников, хотя и это сегодня почти невыполнимая задача. На их занятиях приобщались к отечественной истории и культуре и включались в нее подростки и взрослые, открывая для себя неизвестный мир дворянских и крестьянских обычаев, истоки народного патриотизма, стойкости, героизма и духовной красоты.

Маргинальное сознание — страшное сознание. Общество маргиналов — общество без будущего. В Детском музейном центре всегда это понимали и активно боролись за детей, предлагая им возможность ощутить свое место в этом мире. Свою ответственность за него.

Через прямой контакт с предметами истории и через самого человека Детский музейный центр воспитывал в детях людей с историческим прошлым, активную альтернативу маргиналам.

Это прекрасно понимали и ценили, в первую очередь, владимирские учителя. Не случайно именно они инициировали создание Общества друзей музея, написали письмо президенту страны, министру культуры, губернатору Владимирской области, под которым стоит 463 подписи учителей и родителей, и продолжают бить тревогу.

Что теряем еще?

Сколько всего было придумано, сколько и какими трудами создано! В экспозиции «Путешествие в каменный век» своими глазами можно было увидеть стада абсолютно живых мамонтов. Это не метафора. Потому что мультимедийная инсталляция, созданная корпорацией БиБиСи и приобретенная музеем, дает ощущение реальных мамонтов даже самому искушенному спецэффектами в кино ребенку. Мамонта можно было и потрогать руками — искусно выполненное чучело мамонтенка тоже купили. Дети могли посидеть в первобытной землянке. Своими руками с помощью трения добывали огонь — незабываемое ощущение, можете спросить у всех, кто пробовал.

Пальчиковый кукольный театр. Живое звучание старинных народных музыкальных инструментов. Ролевые игры. Письмо на бумаге гусиным пером. Настоящая похоронка, врученная тебе настоящим, прячущим слезы почтальоном. Настоящий бал с веерами и настоящими бальными танцами в том самом прекрасном Дворцовом зале, о котором говорила госпожа Матвиенко…

Попадая в мир прошлого, где всё так близко и реально, своими глазами видя, своими руками трогая настоящие старинные предметы, невозможно не испытать сильного чувства. А если это чувство сопровождается и умножается талантливым рассказом (сотрудники Детского музейного центра все как один талантливые рассказчики, прекрасная речь — это профессиональная обязанность), — впечатление не сотрется из памяти никогда.

За создание Детского музейного центра семь сотрудников музея-заповедника были удостоены премии президента Российской Федерации в области образования.

Дети любили центр.

Но центра больше нет.

Что делать?

Остановить разрушение музея. Восстановить детский музейный центр и развивать его, совершенствуя формы работы, пополняя коллекции, создавая лучшие условия и экспозиции. Уничтожение живого, эффективного, полезного культурно-образовательного учреждения без попытки вникнуть в его суть, без предложения концепции развития, с полным пренебрежением любым мнением — недопустимое действие, безответственное и безнравственное.

Предлог для закрытия центра — опасная для детей газовая котельная — не объясняет главного. Почему демонтаж в помещениях детского центра начался еще до событий в «Зимней вишне»? Почему экспозиции центра демонтируются, а остальные помещения Палат, которые, по логике, также находятся рядом с якобы пожароопасным объектом, продолжают работать?

Господин Конышев закрыл отдел своего музея, который проводил более 300 мероприятий и больше 1.500 экскурсий в год (а иногда до 2.000) и принимал ежегодно более 30.000 посетителей.

Эти цифры — новость для господина директора? А если они ему известны, можно ли расценить его действия иначе, чем глумление и волюнтаризм?

Страшно думать о будущем музея-заповедника, который оказался в руках человека-уничтожителя. Человека, начавшего преобразования в музее с того, что нанес удар детям, а значит, будущему России.

Ветераны Владимиро-Суздальского музея — заповедника:

Гордеев С.П. — заведующий отделом книжного и рукописного фонда, заслуженный работник культуры, стаж работы в музее 52 года.

Горбунова Н.И. — старший научный сотрудник исторического отдела, стаж работы в музее 23 года.

Зинякова В.С. — директор Суздальского филиала ВСМЗ, заслуженный работник культуры, стаж работы в музее 43 года.

Ильина Л.Н. — заведующий экскурсионным отделом, заслуженный работник культуры, стаж работы 47 лет.

Кузнецова С.К. — художник, удостоена премии президента Российской Федерации за создание Детского музейного центра, стаж работы в музее 24 года.

Котелкина Л.Ю. — директор музейно-образовательного комплекса «Палаты», заслуженный работник культуры, стаж работы в музее 38 лет.

Колова В.А. — заведующий выставочным отделом, награждена грамотой Министерства культуры, стаж работы в музее 45 лет.

Крицына Л.И. — научный сотрудник Детского музейного центра, удостоена премии Президента Российской Федерации за создание Детского музейного центра, стаж работы в музее 35 лет.

Кудряшова И.В. — методист, стаж работы в музее 25 лет.

Тараканова Н.И. — заведующая реставрационным отделом ВСМЗ, стаж работы в музее 36 лет.

Тенеткина А.А. — заместитель директора по науке, заслуженный работник культуры, награждена орденом Почета, стаж работы в музее 45 лет.

Реган Э.В. — заведующий архитектурно-строительным отделом, заслуженный работник культуры, награждена медалью ордена За заслуги перед Отечеством 2-й степени, стаж работы в музее 37 лет.

Белоус Н.А. — заведующий монтажной мастерской, стаж работы в музее 24 года.

Чайковская Ю.А. — заведующий Детским музейным центром, удостоена премии президента Российской Федерации за создание Детского музейного центра, стаж работы в музее 34 года.

Суслин Н.Н. — фотограф, стаж работы в музее 37 лет.

Гуринович В.Э. — заведующий отделом истории современного общества, награжден знаком За достижения в культуре, стаж работы в музее 19 лет.

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Владимиро-Суздальский музей-заповедник — один из крупнейших федеральных музеев России. Он объединил почти 60 памятников архитектуры во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, Боголюбове, Кидекше и Муромцеве. В основном в его состав входят древнерусские памятники, относящиеся к XII — началу XVIII века. Некоторые памятники находятся под охраной ЮНЕСКО. Это, к примеру, Золотые ворота и Успенский собор, расположенные во Владимире, Рождественский собор и Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале, храм Покрова на Нерли в Боголюбово и другие.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Минувших дней очарованье

Глобальные преобразования в музее начались в 2016 году, когда генеральным директором учреждения решением министра культуры Мединского был назначен Игорь Конышев, ранее печально прославившийся на посту руководителя музея «Горки Ленинские».

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Анна Кумицкая ИА REGNUM Детский музейный центр в Палатах — которого больше нет

Общественность была недовольна многомиллионными закупками нового руководства, нарушениями при реставрации памятников. Сейчас руководство музея уделяет пристальное внимание «Палатам», которые сам назначенец называл «главной головной болью», — в здании, находящемся в самом центре Владимира, идет масштабная реновация. В частности, разобрана постоянная экспозиция владимирского искусства в Картинной галерее, ликвидировал Дворцовый зал с камином, демонтирована экспозиции «Преображение Палат» и т.д.

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