Украинская социологическая группа «Рейтинг» представила данные своего опроса о политических представлениях граждан страны и об их планах на президентские выборы, которые состоятся через год. Согласно этим данным, украинизацию поддерживают лишь 3% граждан, победу на выборах одержит Юлия Тимошенко, а действующий президент Петр Порошенко даже не выйдет во второй тур.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Стоит оговориться, что все публикуемые на Украине социологические опросы являются в той или иной степени «формирующими», и безоговорочно принимать ни один из них нельзя. В данном случае оговорка состоит в том, что в ходе опроса была, по-видимому, цель продвинуть двух новых «политиков» Украины — певца Святослава Вакарчука и актера Владимира Зеленского.

Ни тот, ни другой прямо не подтверждали своего возможного участия в президентской кампании, однако уже в течение года такие слухи упорно циркулируют. Оба «политика» являются ставленниками олигархических групп, и смысл их возможного появления на сцене состоит в том, чтобы заменить старых клоунов, если избиратель окончательно утратит к тем интерес. Будет ли сделана такая ставка, пока неясно.

Клод Верлинд. Марионетки

По нынешним данным, лидером президентской кампании является Юлия Тимошенко, если можно, конечно, называть «лидером» человека с рейтингом 8,8%. За Тимошенко, дыша друг другу в спину, расположился еще десяток политиков, включая вышеупомянутых Вакарчука и Зеленского (по 6%). У Порошенко — 5,5% и шестое место. 17% граждан на выборы не собираются, а 19% еще не определились с кандидатом.

Можно было бы говорить, что во второй тур украинских выборов выйдут Тимошенко и либо лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко, либо кто-то из «артистов». Но разрывы между кандидатами слишком малы, неопределившихся слишком много, а симпатии граждан Украины меняются слишком быстро. Корректный вывод может быть таким: Тимошенко все еще первая среди равных старых клоунов, но ситуация крайне волатильна.

Что же до антирейтингов, то список «полностью не доверяю» возглавляют Арсений Яценюк с 72% и Петр Порошенко с 66%. Впрочем, у Бойко и Тимошенко ситуация не намного лучше — антирейтинг под 60%.

Итак, на Украине нет ни одного политика с рейтингом выше 10% и нет ни одного политика, чей рейтинг был бы выше антирейтинга. Это — приговор системе, при которой реальная экономическая власть в стране принадлежит нескольким группам олигархов, которые продолжают доить страну, предлагая гражданам выбирать из клоунов, марионеток и проходимцев.

Кто лучше — Юлия Тимошенко, уже бывшая во власти и показавшая свой уровень честности и профессионализма, или Юрий Бойко, чей «Оппозиционный блок» успешно сдал интересы русскоязычного большинства страны? Или, может быть, переизбрать Порошенко, чтобы тот продолжил перемежать воровство игрой в национализм? Граждане беспомощно оглядываются по сторонам: выбирать некого.

На таком фоне действительно могут расти рейтинги у актеров и музыкантов. Если граждане чувствуют себя бессильными найти и выбрать адекватного политика, то, может быть, сделать ставку на видимость? Конечно, ни Вакарчук, ни Зеленский не будут управлять Украиной, но они, по крайней мере, будут выглядеть приличнее, чем Петр Порошенко.

Венецианский карнавал

Стоит обратиться к другой части опроса «Рейтинга», которая касается политических представлений граждан Украины. По этим данным, прекращения войны в Донбассе хотят 67%, а усиленной украинизации страны — 3%. Задачу по «укреплению обороноспособности» считают актуальной 6%, задачу по возрождению промышленности — 38%.

Эти данные говорят о том, что украинцы не хотят играть ни в гражданскую войну, ни в национализм. Они хотят жизни без обстрелов и с нормальной экономикой. Неудивительно, что рейтинг у Тимошенко выше, чем у Порошенко.

Но поскольку власть на Украине принадлежит не народу, а олигархическим группам, которые управляют и экономикой, и политикой, и СМИ, то спрос народа не конвертируется в предложение. Идеальный кандидат должен был бы остановить войну, остановить националистические глупости и заняться промышленностью. Но кандидат с такой программой отсутствует. Загадка? Нет. Просто украинским олигархам нужно иное, чем гражданам.

Они распробовали вкус войны, которая позволяет тратить больше, а отчитываться меньше. Они распробовали вкус экономического кризиса, который позволяет занимать больше, а на госзаказы тратить еще больше. Они распробовали вкус мутной политики, когда у всех столько компромата друг на друга, что растерянный избиратель просто опускает руки и можно «избрать» кого угодно.

Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер. 1846

Может победить Тимошенко, и тогда с войной и национализмом может стать получше, но с экономикой — похуже. Могут победить артисты, и тогда уже не большинство, а вообще все политические решения будут приниматься в Вашингтоне. Может переизбраться Порошенко, и тогда деградация продолжится в уже известном направлении. Но кто бы ни победил — нормализации не произойдет.

Единственное, что может в нынешней ситуации привести к исполнению чаяний граждан Украины, — это прекращение существования государства в его нынешнем виде, когда им управляют олигархи через марионеток. Но вырасти сильному политику неоткуда, а граждане слишком неорганизованны и пассивны, чтобы заставить слушать себя. Украине придется пройти путь самоуничтожения до конца.