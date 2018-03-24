Пермский театр «У Моста» славен тем, что работает с классическими постановками, никогда их не осовременивая. Более того, доскональное изучение текста придает классическому произведению потрясающую атмосферу, словно машина времени перемещая зрителя в нужную автору эпоху.

Teatr-umosta.ru Афиша спектакля «Палачи», театр «У Моста»

Однако театральное искусство не стоит на месте: появляются новые драматурги, новые пьесы, перед человечеством поднимаются новые вопросы, на которые должны быть даны адекватные ответы.

Вадим Балакин Разговор. Спектакль «Палачи», театр «У Моста»

Одним из крупнейших драматургов современности по праву считается ирландец Мартин Макдонах, который снискал себе славу не только на театральных подмостках, но и в кинематографе. Первый его короткометражный фильм «Шестизарядник» сразу же был удостоен престижной премии «Оскар». Не обошли вниманием кинокритики и другие его картины: «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов». Недавний его фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», был удостоен двух премий «Оскар».

Спектакли по пьесам Макдонаха ставятся во всем мире, и многие эксперты упоминают его имя в одном ряду с лучшими драматургами современности. Для России этого замечательного автора открыл Пермский театр «У Моста», поставив в 2004 году спектакль «Сиротливый запад».

С тех пор театры страны с большим удовольствием ставят этого автора, можно насчитать более 100 различных постановок Макдонаха по всей России. Без преувеличения можно сказать, что в этом заслуга художественного руководителя Пермского театра «У Моста» Сергея Федотова, открывшего глубокий трагический гуманизм великого ирландца, творчество которого при первом знакомстве может показаться достаточно мрачным.

Вадим Балакин Сергей Федотов

С 2004 года театр «У Моста» поставил все восемь пьес Макдонаха, больше этим в России никто похвастаться не может. В Перми состоялось уже два фестиваля этого автора, в нем приняли участие театры со всего мира. Осенью 2018 года планируется третий фестиваль.

Особое, как мне кажется, место в репертуаре театра занимает пьеса «Палачи». Во-первых, это последняя опубликованная пьеса драматурга, а во-вторых, в России ее можно увидеть лишь на пермской сцене.

Постановка удивляет своей атмосферностью: при входе в зрительный зал, еще до начала спектакля, гости театра видят на сцене настоящий английский паб, в котором кипит жизнь. Подобная режиссерская находка сразу настраивает зрителя на нужную волну. Не скажу, что это является открытием театра «У Моста», но, как мне представляется, целью постановки является не провокация зрителя, не стремление его удивить или шокировать, а реализовать авторский замысел. В этом смысле все было исполнено мастерски.

«Палачи»

Мрачная комедия «Палачи» повествует о временах, когда в Великобритании была отменена смертная казнь. Не хватит одной статьи, чтобы обсудить весь спектр социальных, политических и философских смыслов, заложенных в произведении. Да это и не нужно, нужно идти в театр и смотреть спектакль. Отмечу лишь то, что данному произведению уготована долгая жизнь, так как «Палачей» недостаточно посмотреть один раз. Зритель вновь и вновь будет возвращаться в театр, чтобы открывать для себя все новые, более глубинные смысловые пласты, заложенные в пьесе.

Вадим Балакин Удавка. Спектакль «Палачи», театр «У Моста»

Здесь важна каждая мелочь, например, невзначай брошенная фраза о больных руках осужденного на смертную казнь. Концовка спектакля, как и в некоторых других произведениях Макдонаха, открытая, это позволяет зрителю самому предложить разрешение главного конфликта, что, в свою очередь, создает благоприятную почву для более серьезных размышлений.

Тема, затрагиваемая в «Палачах», намного обширней, чем может показаться вначале. Поднимаемый вопрос о личной ответственности исполнителя приговора, думается, может быть перенесет на любую сферу общественного бытия. Каждый гражданин отвечает за судьбу своей страны и народа, отвечает активной позицией, активным принятием или, если потребуется, неприятием существующего порядка.

Ведь именно безразличие, инертность и покорность перед обстоятельствами позволяют злу проникать в наш мир Как известно, для торжества зла достаточно лишь бездействия хороших людей.

Пьеса Макдонаха — это манифест против безразличия, призыв ко всем хорошим людям оглянуться вокруг себя, прислушаться к молоточку, который за нашей дверью стучит во время свершения очередной несправедливости, свершения по воле равнодушного. Да, именно так, не по злой воле, а по воле равнодушного.

Вадим Балакин Задержание. Спектакль «Палачи», театр «У Моста»

Некоторые театральные режиссеры считают творчество Макдонаха мрачным и депрессивным, в соответствии с этим представлением они и ставят его произведения на сценах своих театров. Однако, как замечает авторитетнейший исследователь творчества ирландского драматурга профессор Ирландского национального университета Патрик Лонерган, его пьесы совсем о другом.

«Он показывает насилие на сцене и экране, но делает это лишь для того, чтобы призвать к миру. Он известен тем, что его герои совершают ужасные вещи по отношению друг к другу, однако основной темой его произведений остается, пожалуй, любовь».

В этой связи, замечает исследователь, Пермский театр «У Моста» наиболее точно отражает идеи Макдонаха в своих постановках. Режиссерское кредо Федотова как раз заключается в том, чтобы тянуть зрителя к свету сквозь тьму. Как мне кажется, Макдонах движим похожей идеей, может быть, именно поэтому судьба уготовила именно пермскому театру открыть для России великого ирландца?