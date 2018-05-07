Газ

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 24 апреля составляли 7,763 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 7 апреля выросли на 326 млн кубометров. Таким образом, темпы закачки на этой неделе выросли примерно в 2,5 раза.

«Нафтогаз Украины» отчитался о прибыли за 2017 год, она составила 39,33 млрд грн. (около 1,5 млрд долл.). Иными словами, в сравнении с 2016 годом прибыль выросла сразу на 48%. В украинских СМИ поспешили обрадоваться, мол, это немногим меньше, чем прибыль «Газпрома», однако комментарий пресс-службы «Нафтогаза» быстро расставил всё по местам:

«Существенная часть чистой прибыли «Нафтогаза» как отдельного юридического лица за 2017 год (почти 12,6 млрд грн) составляет эффект отображения решений Стокгольмского арбитража в производствах относительно покупки-продажи газа и относительно транзита природного газа».

Gazprom.ru Газопровод

Т. е. рост прибыли в 2017 году (+12,75 млрд грн) чётко укладывается в эффект Стокгольмского арбитража (+12,6 млрд грн). Без него «Нафтогаз» заработал даже меньше, чем в 2016 году.

Заставить украинское правительство повысить цены на газ накануне выборов — дело нелёгкое, МВФ в одиночку не справляется. Ему на помощь приходит исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан. Газ и антикоррупционный суд стали темами для разговора с главой МИД Украины Павлом Климкиным. В свою очередь, заместитель главы МВФ Дэвид Липтон напомнил об этом в последнем интервью для «РБК-Украина». По его словам, Украине придётся повысить цены на газ для населения, если она надеется на пересмотр программы сотрудничества с Фондом.

Но пока что Киев повышает цену только для промышленных потребителей. С 1 мая для крупных потребителей (более 50 тыс. кубометров в месяц) она вырастет сразу на 5,5%, до 9142 грн. за тысячу кубометров. Для потребляющих меньшие объёмы — на 5,2%, до 10 041 грн. Отметим, что подорожание на Украине проводится на фоне стабильной гривны и сезонного снижения мировых цен на газ.

Международные организации за минувшую неделю просто-таки ополчились против Украины. Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж обвинил Киев в разворовывании газа.

«Слишком много газа все еще «исчезает» во время распределения, и, говоря «исчезает», я не имею в виду, что он исчезает для всех. Слишком много газа все еще крадется во время распределения», — заявил он в интервью «Голосу Америки».

Далее Малиж выступил за отмену действующей модели социальных норм потребления и более низких цен на газ для населения в пользу монетизации субсидий.

Свою долю критики директора ЕБРР получила и компания «Укргаздобыча» — Малиж считает, что она доминирует в сегменте газодобычи, мешая развиваться остальным добывающим компаниям.

«Необходимо, чтобы была конкуренция в добыче газа. Говорят, что на рынке добычи газа доминирует «Укргаздобыча», и это в большой степени правда. Для того чтобы это исправить, нужно улучшить процесс лицензирования и инвестиционную среду», — подчеркивает чиновник.

Yatec.ru Газ

И, разумеется, он не мог не напомнить Украине о необходимости анбандлинга, т. е. разделения «Нафтогаза» и выделения той же самой «Укргаздобычи», а также «Укртрансгаза» в отдельные, неподконтрольные «Нафтогазу» предприятия.

Столь подробное перечисление было необходимо лишь для того, чтобы продемонстрировать, как т.н. «реформы» проходят на Украине под диктовку международных структур. Монетизация, анбандлинг — всё это вынесено на заседание Координационного совета по вопросам проведения реформ в топливно-энергетическом комплексе при Кабинете министров Украины, которое должно состояться в мае.

Украина выбрала довольно странный способ доказать Европе ненужность «Северного потока — 2» и сохранения транзита через свою территорию.

«Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается. Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира», — цитирует «112.Украина» коммерческого директора «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко.

Хотя логично было бы предположить, что Европе нужно демонстрировать выгоды украинского маршрута для неё (Европы), а не для самой Украины. Например, предложить снизить стоимость транзита.

Электроэнергия

Согласно данным украинского минэнерго, по состоянию на 23 апреля запасы угля в стране составляли 1,746 млн тонн (+116 тыс. тонн со 16 апреля). В этот раз СМИ не конкретизируют, где и какие запасы накоплены, приводится лишь общее количество.

Председатель правления компании «Черниговоблэнерго» Владимир Ткач во время круглого стола Европейской бизнес-ассоциации «RAB-регулирование как предпосылка для привлечения инвестиций в энергетику Украины» раскритиковал состояние украинских электросетей:

«…Средняя линия передач по 10 кВ должна быть по нормативам 15−25 км, а у нас до 60 км есть линии… Это как пример, нужен нам RAB-тариф или нет».

Также, по его словам, перерывы в электроснабжении потребителей на Украине достигают 728 минут, тогда как в Европе — всего 104 минуты.

И улучшения не предвидится, ведь на исходе апрель, а у энергетиков до сих пор не утверждены инвестпрограммы. Генеральный директор директората развития энергетических рынков минэнергоугля Ольга Буславец указывает, что Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг слишком затягивает утверждение этих документов:

«…Мы в министерстве трижды переподписывали энергетикам программы в прошлом году, а НКРЭКУ так и не было принято ни одного решения. То есть программы, которые работают по нынешней методологии «затраты+», те ограниченные средства, которые на сегодня согласованы с министерством, уже отработаны компаниями, но не принято решение о том, что они утверждены и компании имеют право их реализовывать», — цитирует её слова издание «Сегодня».

Причём, по её информации, облэнерго со своей стороны выполнили все требования регулятора и слово только за НКРЭКУ, необходимо чисто формальное утверждение документов. Ситуацию с непростым состоянием электросетей она также подтверждает:

«Каждый год необходимо вкладывать в сети не менее 14 млрд грн., а сейчас у нас 3 млрд грн. в год. В прошлые годы не были выполнены даже те сокращенные инвестпрограммы, что были запланированы».

Представитель Антимонопольного комитета на том же круглом столе выступила с неожиданной инициативой. Государственный уполномоченный АМКУ Мария Нижникпредложила ввести временное эмбарго на экспорт электроэнергии. Дело в том, что Украина сейчас переходит к новой модели энергорынка. Тогда как продажа электроэнергии сегодня монополизирована одной компанией — частным холдингом «ДТЭК-Энерго» олигарха Рината Ахметова. Кроме того, ДТЭК выступает одновременно и производителем, и продавцом этой электроэнергии, что нарушает нормы Третьего энергопакета ЕС. Поэтому-то в АМКУ и считают, что вначале необходимо разработать и принять новые нормы торговли на рынке, а уж затем торговать.

Предложение довольно любопытное, ведь оно фактически будет означать остановку Бурштынской ТЭС на Западной Украине. Данная ТЭС работает в формате т.н. энергоострова, т. е. она отделена от энергосистемы Украины и не сможет переключить своё производство. А работать на энергосистему ЕС ей хочет временно запретить АМКУ.

Raimond Spekking ТЭС в Бурштыне. Ивано-Франковская область. Украина

На Украине, при содействии ЕС и Международной финансовой корпорации, создали фонд, который займётся повышением энергоэффективности. ЕС уже пообещал выделить на него 50 млн евро. Первая задача — снизить энергопотребление на 1 квадратный метр в жилом секторе вдвое, т. е. до среднеевропейского уровня. Однако на полное приведение Украины к стандартам ЕС нужно гораздо больше.

«…Фактически эти расчёты уже есть, приблизительная сумма — около 50 млрд евро. Там 10 млрд евро только на водоснабжение нужно, больше 30 млрд евро нужно на санацию, на утепление домов и теплосетей, и все остальные дополнительные проекты дотягивают до 50 млрд евро», — рассказал в эфире радио «Голос Столицы» член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Т. е. ЕС выделил Украине 0,1% от необходимых средств, дальше — крутитесь сами.

В Токмаке (Запорожская область) ввели в эксплуатацию первую очередь солнечной электростанции Тоkmak Solar Energy. После того как станция будет сдана полностью, её установленная мощность составит 50 МВт (мощность первой очереди — 11 МВт). Ожидается, что станция позволит обеспечить электроэнергией до шести районов области.

Уголь

Пресс-служба минэнерго сообщила об утверждении шести инвестиционных проектов в отрасли угледобычи. Об этом заявил министр энергетики во время встречи с представителями польской компании Fasing (специализируется на оборудовании для горнодобывающей промышленности).

Также министр энергетики сообщил польским гостям, что у Украины нет проблем с запасами угля газовой группы:

«…Шахты имеют необходимые производственные запасы, в то же время нуждаются в модернизации и современном горно-шахтном оборудовании».

Более 4 млн тонн угля потребила Украина в марте этого года (+41% к марту 2017-го). При этом в феврале наблюдалась противоположная динамика (3,7 млн тонн, — 15%). Связано это с энергетическим кризисом на Украине в начале марта, а также с падением производства электроэнергии атомными станциями: 6−7 из 15 энергоблоков АЭС в марте находились в ремонтах, и такая ситуация сохраняется до сих пор.

Экспорт угля с Украины в минувшем году сократился втрое: со 178,5 до 61 тыс. тонн. Оно и неудивительно: Украина после транспортной блокады ЛДНР в начале 2017 года начала стремительно наращивать импорт угля для собственной тепловой энергетики. Т. е. угля не хватало самим, не то что на экспорт.

Активное использование угля в энергетике привело к тому, что Украина поднялась в рейтинге «Состояние воздуха в мире» (ежегодно составляет Health Effects Institute). Институт подсчитывает количество твёрдых частиц в воздухе. По этому показателю Украина теперь — наиболее грязная страна Европы. Кроме того, Украина заняла 7-е место в мире по количеству смертей, вызванных загрязнением воздуха (80 смертей на 100 тыс. человек).

Уголь

Кстати, причина резкого роста загрязнённости воздуха — не только каменный уголь, но и древесный. Его производят абсолютно бесконтрольно, кустарным способом, без очистки и утилизации отходов и без уплаты налогов (в т.ч. и экологического сбора), что позволяет максимизировать прибыль. Так, жители села Шевченково в Винницкой области рассказали корреспонденту телеканала ICTV, что в весенне-летний сезон предпочитают бежать из села к родне в ближайшие сёла (у кого есть возможность) — жить в родном селе из-за постоянного запаха гари невозможно.

Директор Научно-технического центра «Психея» Сергей Сапегин вслед за руководителем Независимого профсоюза горняков Украины Михаилом Волынцом выступил в защиту формулы «Роттердам+», по которой сегодня определяется стоимость угля собственной добычи (она же закладывается расчёт себестоимости производства на ТЭС). Главный аргумент эксперта: на Украине нет объективного критерия, поскольку нет рынка, а в такой ситуации «Роттердам+» — лучшее из возможных решений.

«…Это [Формула — Hед.] единственный механизм, который может определять цену. И, кстати, он прозрачный, этот механизм. Потому что в основу формулы заложены европейские котировки агентств, которые известны и почти прозрачные. Эта формула позволяла увидеть, какой будет цена на уголь, и предприятиям инвестировать в свое развитие и планировать свою деятельность», — объясняет специалист.

Только вот украинские антикоррупционеры иного мнения. Как уже сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро ведёт расследование в отношении этого механизма ценообразования.

Юрий Корольчук также напоминает, что от подобных механизмов Украине не уйти никуда, пока она импортозависима, и расследованиями этого не изменить:

«…Во всех странах мира, даже если ты импортируешь 10% от необходимого объема этого ресурса, например, угля или природного газа, ты платишь цену по импортному паритету. То есть ты платишь стоимость импортного ресурса. И мы это будем делать до тех пор, пока мы не будем наращивать собственную добычу угля».

В случае Украины сюда добавляется ещё одно условие: до тех пор, пока Киев будет продолжать транспортную блокаду Донбасса и будет отказываться покупать уголь у республик.

Нефть

В начале мая в управление Фонда госимущества должен перейти Одесский НПЗ, сообщил глава ФГИ Виталий Трубаров. В дальнейшем Фонд собирается повторно приватизировать предприятие. Его предыдущим владельцем был скандально известный и близкий к окружению экс-президента Украины Виктора Януковича украинский бизнесмен Сергей Курченко. После государственного переворота 2014 года он бежал с Украины, а его активы были отобраны новыми властями. Однако всё это время они фактически стояли бесхозными, поскольку вначале на них были наложены аресты, потом по ним велись судебные разбирательства. И до конфискации как таковой дело доходит только сейчас.

Весьма любопытно, какой будет судьба предприятия. Дело в том, что завод может переработать 2,8 млн тонн нефти в год. Однако ещё один производитель бензина Украине не нужен, мощностей Кременчугского НПЗ и Шебелинского ГПЗ для этого достаточно. Недавно собственники Кременчугского НПЗ даже пытались лоббировать ограничение импорта топлива.

Gazprom-neft.ru НПЗ

В поисках источников нефти Украина добралась уже до Кувейта. По крайней мере о готовности обсуждать такие вопросы заявил посол Кувейта на Украине Рашид Хаммад аль-Адвани.

«Мы всегда говорили, что Кувейт открыт к обсуждению вопроса о поставках нефти для Украины. Помимо этого, мы готовы обсуждать поставки нефтехимической продукции. Эти вопросы поднимались во время визита президента Порошенко в Кувейт», — рассказал он в интервью изданию «Левый берег».

Минэнерго

Министерство энергетики Украины на этой неделе умудрилось вляпаться в скандал. По заказу министра Игоря Насалика группа веб-разработчиков создавала новый сайт. Утром 24 апреля группа хакеров взломала новый сайт, разместив на заглавной странице сообщение о взломе и требование о выплате 0,1 биткоина (930 долл) за восстановление доступа.

«Подозреваю, что сайт минэнерго просто оказался в числе сайтов со слабой защитой. То есть этот взлом был случайным. Даже начинающие хакеры могут запустить специальный скрипт, который в автоматическом режиме ищет уязвимости в сайтах. Учитывая, что злоумышленники требуют всего 0,1 биткоина за возобновления доступа к ресурсу, скорее всего, взломали его в развлекательных целях», — прокомментировал ситуацию для UBR специалист по компьютерной безопасности Виктор Прокопенко.

В настоящее время нормальный доступ к сайту уже восстановлен.

Иными словами, министерство энергетики доверило разработку и защиту сайта «специалистам», которые, похоже, мало что в своей работе понимают, если справиться со взломом сумел даже школьник-любитель. К слову, сумма выкупа также указывает на то, что действовал непрофессионал.