Торговая политика президента США Дональда Трампа может в конечном итоге привести к снижению торгового дефицита с КНР и улучшить защиту американских технологий, однако она может привести и к другим последствиям, пишет Нейл Бейрон (Neil Baron) в статье для американского издания The Hill.

Pulpolux !!! Заполнение вакуума

Глобальное влияние Китая вырастет в результате внешней политики Трампа «Америка прежде всего», а также быстрого прогресса Китая в области технологий и его инициативы «Один пояс и один путь» (OBOR).

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OBOR — это инфраструктурный проект стоимостью один триллион долларов, который затронет более 60 стран Азии, Ближнего Востока и Африки. На саммите OBOR, в котором приняли участие 130 стран, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что проект заполнит вакуум, возникший вследствие выхода Трампа из Транстихоокеанского партнерства и других изоляционистских действий, предпринятых в рамках политики «Америка прежде всего».

Lommes «Один пояс и один путь» (OBOR). Территория КНР и стран-участниц инициативы обозначены красным и оранжевым цветом, соответственно; транспортные коридоры — чёрными линиями

Китай может не только затмить Соединенные Штаты в мировой торговле, инициатива «Один пояс и один путь» также обеспечит военное присутствие КНР и создание политических союзов, которые могут вытеснить уже ослабевающее влияние США во всем мире.

Инициатива «Один пояс и один путь» охватывает страны, в которых проживает 62% от численности мирового населения, эти страны производят 30% мирового ВВП. Инфраструктурный проект охватывает торговые пути из Китая, проходящие через Центральную Азию и Россию, они ведут в Балтийское море и в Европу. Другие наземные маршруты ведут в Персидский залив, Средиземное море, Юго-Восточную Азию и Индийский океан. Есть также морские маршруты в ЕС, проходящие через Южно-Китайское море и Индийский океан. Также запланировано строительство железной дороги, которая связала бы Китай с Нидерландами.

Китайские компании заняты в реализации 60 энергетических проектов в более чем 20 странах, включая нефте‑ и газопроводы из России, Казахстана и Мьянмы, идущие в Китай. Пекин помог странам построить 56 промышленных парков.

Thingg Газопровод между Китаем и Туркестаном

Год назад 70 стран подписали соглашения об участии в OBOR. За первые три года более 1 тыс. китайских компаний направили инвестиции в 56 проектов в более чем 20 странах, что привело к генерации налоговых поступлений в размере $1,6 млрд и созданию 180 тыс. рабочих мест.

Конечно, в процессе реализации китайской инфраструктурной инициативы возникают трудности. Гана отказалась от кредита на строительство нефтяной инфраструктуры в размере $3 млрд из-за обременительных условий и требований со стороны китайских подрядчиков. Некоторые страны настаивают на более подробной информации об экологическом воздействии строительных проектов. Шри-Ланка остановила реализацию проекта по строительству порта Хамбантота из-за возникшей угрозы для суверенитета страны. Пакистан и Непал отказались от сделок по строительству плотин из-за разногласий по срокам. Непал вышел из гидроэнергетической сделки на сумму $2,5 млрд из-за отсутствия конкурентных торгов.

Однако никакие трудности не могут остановить процесс реализации китайской инициативы «Один пояс и один путь». Представитель совета по международным отношениям (CFR) Эли Ратнер предупреждает, что на фоне амбициозной китайской инициативы OBOR США теряют позиции в геополитической битве с Китаем из-за своей политики «Америка прежде всего». Если Китай добьется доминирования в Азии, то «многие достижения в области внешней политики, достигнутые за последние 75 лет, будут потеряны», считает Ратнер.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Попытки Трампа остановить утечку американских технологий в КНР заслуживают внимания, однако Китай быстрыми темпами развивает собственные технологии и догоняет США. В 2000 году инвестиции в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность в Китае составляли 5,7% от общего объема американских инвестиций в научную деятельность. Китай затмит США по уровню инвестиций в научные исследования в 2018 году, либо в 2019 году, если Пекин сохранит темпы расходов на научно-исследовательскую деятельность. По численности приобретенных патентов Китай превзошел США в 2003 году, Францию — в 2005 году, Германию — в 2009 году, а Японию — в 2013 году.

Технологический прогресс Китая позволит увеличить влияние Пекина во всем мире. Страны, которые владеют передовыми технологиями, наращивают свой экспорт, сохраняют положительные торговые балансы и пользуются экономическими рычагами в переговорах по торговым и иным соглашениям.

«Америка прежде всего» — это просто подарок для Китая. Трамп решил сойти с мировой сцены, когда принял решение о выходе из Транстихоокеанского партнерства, сокращении штата государственного департамента и помощи для Латинской Америки, а также отказался от дружественной политики в отношении Кубы. Все это породило огромный вакуум, который быстро заполняет КНР.

Anna Frodesiak Китайский дракон

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Почему Трамп принял все эти решения? Трамп, похоже, выбирает политику, основанную на стремлении завоевать обожание со стороны своей электоральной базы, а не на реальных интересах США. Соединенные Штаты потеряли торговую сделку, которая ликвидировала импортные пошлины на все виды продукции американского производства и большинство сельскохозяйственных продуктов. Действия Трампа также ослабили приверженность США Юго-Восточной Азии и позволили Китаю свободно запугивать региональные государства.

Республиканцы в конгрессе США не помогут изменить направление политики Трампа, потому что им нужна поддержка его электоральной базы. Рейтинг популярности Трампа составляет 41% на национальном уровне и 86% среди республиканцев. К сожалению, политика «Америка прежде всего» вытесняет США с ведущих позиций.