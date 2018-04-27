Президент Франции Эммануэль Макрон во многом подверг критике деятельность американской администрации во время своего визита в Вашингтон на этой неделе. Канцлер Германии Ангела Меркель может занять позицию, более созвучную с позицией Белого дома, по крайней мере, по вопросу о санкциях США против России, пишет Эмили Тэмкин в статье для издания The Foreign Policy.

США vs Европа

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Как ожидается, антироссийские санкции будут включены в повестку переговоров между канцлером Германии и президентом США Дональдом Трампом, которые состоятся 27 апреля в Белом доме. Пакет антироссийских санкций, одобренный конгрессом в 2017 году, предоставляет США возможность налагать штрафы на европейские предприятия, которые работают с российскими фирмами в таких ключевых секторах, как энергетика и оборона. Германия и Австрия уже заявили, что действия США являются чрезмерными. Во время своего визита Меркель, как ожидается, продолжит настаивать на ослаблении санкционных последствий для европейских партнеров.

U.S. Embassy French Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

«Европейцам с самого начала не понравился (законопроект о санкциях), особенно экстерриториальный аспект, в рамках которого может быть оказано влияние на европейские компании, сотрудничающие с Россией в сфере энергетики и обороны», — заявил сотрудник некоммерческой организации Hudson Institute Бенджамин Хаддад.

Меркель может попытаться найти общий язык с Трампом, поскольку глава Белого дома неохотно увеличивает экономическое давление на Россию, несмотря на ее дестабилизирующею деятельность. Белый дом пока отменил введение дополнительных санкций из-за деятельности России в Сирии. Озабоченность европейских партнеров, по-видимому, повлияла на решение Трампа перенести окончательную дату введения санкций против российского алюминиевого гиганта «Русал». Эти санкции нанесли бы удар по глобальному алюминиевому рынку.

«Особого политического рвения к конфронтации с Россией нет, такие страны, как Германия и Франция, хотят восстановить бизнес, они также чувствуют, что Трамп занимает неоднозначную позицию по этому вопросу. Оба лидера руководствуются экономическими интересами», — добавил Хаддад.

Речь идет не только о защите европейского бизнеса. Даже на фоне покушения на бывшего шпиона Сергея Скрипаля европейский скептицизм в отношении жестких антироссийских санкций продолжает расти. Этот скептицизм особенно ярко проявляется в Германии. Опрос среди членов Социал-демократической партии Германии показал, что 81% респондентов выступил против более жесткой позиции в отношении Москвы. Маловероятно, что ЕС согласится смириться с экономическими последствиями мер, направленных на сдерживание России. В частности, немецкая общественность не считает, что Россия представляет угрозу.

Помимо экономических последствий, с которыми могут столкнуться европейские компании из-за санкций США против России, в ЕС также обеспокоены тем, что 12 мая Трамп может объявить о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Европейские фирмы имеют серьезные экономические интересы в Иране, особенно в энергетическом секторе, который может оказаться под ударом в случае ликвидации ядерного соглашения и ввода американских экономических санкций.

Лидеры европейских стран, подписавших ядерное соглашение с Ираном в 2015 году, уверены, что данное соглашение — это лучший способ обеспечить стабильность на Ближнем Востоке. Макрон подробно рассказал о соглашении с Ираном на совместной пресс-конференции с Трампом во вторник, 24 апреля, и в своем обращении к конгрессу в среду, 25 апреля. Макрон объявил, что будет работать с Трампом для разработки новой всеобъемлющей сделки с Ираном. Европейцы в целом полагают, что ядерное соглашение работает. В ЕС уверены, что выход США из ядерного соглашения может привести к запуску военного сценария.

White House Аннгела Меркель, Дональд Трамп и Тереза Мэй

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Европейские партнеры США будут рассматривать ядерное соглашение с Ираном в первую очередь с точки зрения контроля над ядерными вооружениями и стабильности в регионе, считает бывший сотрудник министерства финансов США Элизабет Розенберг, которая в настоящий момент возглавляет программу в сфере энергетики, экономики и безопасности в Центре новой американской безопасности (CNAS). Получается, что в отношении ядерной сделки вопрос о возможных экономических последствиях для европейских предприятий отойдет на второй план.