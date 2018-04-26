



Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Резкое падение стоимости турецкой лиры и снизившаяся способность компаний управлять своими долгами в последние время усиливают давление на экономику страны. Ведущие экономисты Турции утверждают, что ситуация действительно является очень серьезной, а вопрос с долгами компаний может вылиться в настоящую катастрофу. В течение многих лет источником экономического роста Турции являлся внешний долг. Компании брали кредиты в долларах или евро. Однако поскольку турецкая лира обесценивается, суммы задолженности стремительно растут. Неустойчивость местной валюты еще больше порождает беспокойство по поводу состояния экономики страны. Говорят, что это стало одной из причин решения о проведении досрочных выборов в июне 2018 года, принятого недавно президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Согласно опубликованным статистическим данным, долги компаний в Турции составляют 70% от валового внутреннего продукта (ВВП), при этом большая часть долга представлена в иностранной валюте. По этой причине вместе с ослабеванием лиры прибыль от обменного курса обнуляется или искажает балансы. Если турецкая лира, потерявшая 7% по отношению к доллару США только за первый квартал этого года, продолжит свое падение, долговая нагрузка увеличится. По данным Центрального банка, валютные резервы Турции снизились до отметки ниже 90 миллиардов долларов. Эта проблема также негативно сказывается на турецкой лире. Следует подчеркнуть, что за последние пять лет курс доллара к лире вырос более чем на 100%.

Jeff Djevdet Турецкие лиры

Как сообщает Институт статистики Турции (TÜİK), размер экономики страны составляет 3 триллиона 105 миллиардов турецких лир. Эта сумма в пересчете на иностранную валюту равна 851 миллиарду долларов. Таким образом, доход страны на душу населения достигает 10 532 долларов. Однако за последние десять лет Институт статистики Турции дважды проводил ревизию счета ВВП. Председатель партии «Счастье» Темель Карамоллаоглу говорит о том, что самой большой проблемой правительства является экономика: «Они использовали все возможности и не могут даже взять больше в долг, но все еще настаивают на том, чтобы оставаться у власти. Не хотят менять свою «политику ренты». Во внешней политике у этих товарищей тоже нет никакой стабильности. Сегодня они видят кого-то другом и стратегическим союзником, а завтра он может стать худшим врагом. Они по-прежнему не могут стабилизировать свою внешнюю политику».

По его мнению, правительство в экономическом вопросе зашло в тупик: «Сейчас самой главной проблемой является экономика; наша страна горит, они не могут найти деньги. Они не могут прийти к решению проблем. И пока они не изменят ту логику, которой руководствовались до сегодняшнего дня, похоже, решения они так и не найдут. На самом деле, если мы серьезно задумаемся и констатируем факты, то поймем, что основной причиной сегодняшних выборов является то, что экономика разрушилась от удара об стену, а море высохло. Каждый должен знать, особенно я обращаюсь ко всем нашим гражданам-избирателям: если эта власть неожиданным образом продолжит свое правление, вы можете быть уверены, что в ближайшие месяцы вас ожидают трудности, такие, каких вы даже не можете себе представить».

В последнее время растет число банкротств среди малых и средних предприятий, а ведущие холдинги Турции начинают реструктуризацию своих кредитов. Например, сложные времена настали для таких известных гигантов, как Makro Market и Dizayn Grup. По данным новостного портала Paraanaliz, один из главных акторов в секторе розничной торговли Турции Makro Market, владеющий 270 магазинами с общим штатом 6500 сотрудников, находится сейчас в крайне затруднительном положении. Более того, после того как компания едва могла выплатить свои долги, все глаза обратились к торговому суду, который должен был одобрить соглашение между компанией как несостоятельным должником и ее кредиторами. Во время длительного заседания многие фирмы-кредиторы, в первую очередь банки, сообщили суду о том, что не хотят принимать предложение о соглашении. В итоге суд одобрил предложение о заключении соглашения при условии, что средства, полученные от продажи 73 магазинов Makro Market компании Migros, будут заморожены. Долг Makro Market превышает 650 миллионов лир. В случае, если бы суд отклонил предложение, Makro Market официально был бы признан банкротом.

Турецкий флаг

Компания Dizayn Boru с товарооборотом 300 миллионов лир, входящая в состав одного из трех крупнейших производителей пластиковых труб в Турции Mir Holding, располагает штатом сотрудников 430 человек и получает 35% своего товарооборота за счет экспорта. Газета Hürriyet опубликовала заявление председателя совета директоров Dizayn Group: «Наша компания занимается одним из крупнейших проектов исследований и разработок при Секретариате оборонной промышленности Турции (SSM). За последние годы Dizayn Grup инвестировала около 40 миллионов долларов в производство, исследования и разработки. Однако, так и не успев собрать плоды наших инвестиций, мы очутились под негативным влиянием колебаний валютных курсов и сложных рыночных условий».

Посмотрим, как Турция, неожиданно оказавшаяся в процессе подготовки к досрочным выборам, отреагирует на предвыборную атмосферу. Принятое в течение полутора дней решение о выборах, которые состоятся уже в ближайшие несколько месяцев, вызвало шоковый эффект во многих сферах, в первую очередь на рынках. Но об этом в следующих наших материалах.