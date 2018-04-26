За несколько дней до запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне канцлер Германии Ангела Меркель заявила израильскому телеканалу Channel 10, что ядерное соглашение с Ираном дает надежду на сдерживание ядерной программы этой страны. Трампу предстоит убедить Меркель в том, что она в определенной степени ошибается. Ядерная сделка может сдержать развитие ядерной программы Ирана только в том случае, если будут устранены вопиющие недостатки этого соглашения, пишут Бенджамин Вайнхол и Тоби Дершовиц в статье для американского издания The Hill.

White House Ангела Меркель и Дональд Трамп

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По-видимому, Меркель намерена проигнорировать недавние сообщения своих спецслужб о незаконных попытках Тегерана получить ядерные и химические технологии, чтобы продолжить работу над своей атомной программой. В 2017 году немецкая разведка сообщила, что Иран пытался получить доступ к ракетным технологиям. В 2016 году Тегеран предпринял почти 40 попыток, стремясь получить доступ к немецким военным технологиям.

В Северном Рейне — Вестфалии, самой густонаселенной федеральной земле Германии, Тегеран предпринял «32 попытки осуществить закупки» технологий, связанных с оружием массового уничтожения. Разведывательные органы федеральной земли Баден-Вюртемберг сообщили, что Иран хочет получить доступ к «научным ноу-хау в области разработки оружия массового уничтожения, а также ракетных технологий».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Меркель заявила израильскому телевидению, что ее страна будет «очень внимательно следить» за тем, чтобы Иран соблюдал условия Совместного комплексного плана действий (JCPOA). Тем не менее Иран продолжает бросать вызов жестким ограничениям. Возьмем, к примеру, фирму Krempel Group, базирующуюся в Баден-Вюртемберге, которая продала материалы иранским компаниям. Эти материалы позже были обнаружены в иранских ракетах, примененных в пригороде Дамаска Восточной Гуте. В экспортном агентстве Германии заявили, что проданные материалы не имеют двойного назначения и не могут быть использованы одновременно для гражданских и военных целей. Однако Иран обманул немцев.

Возможно, Меркель уделяет первоочередное внимание процветающему бизнесу Германии, а не вопросам международной безопасности и прав человека. В конце концов, немецкий экспорт в Иран вырос с €2,6 млрд в 2016 году до €3,5 млрд в 2017 году. Экономические аналитики ФРГ прогнозируют, что в ближайшем будущем уровень ежегодной торговли с Ираном достигнет €10 млрд.

Президент Трамп должен призвать Меркель увеличить экономические рычаги влияния на Иран, но он также должен подчеркнуть, что если Меркель откажется от пересмотра ядерного соглашения, то немецкие компании, как и любые европейские фирмы, которые ведут бизнес с Ираном, столкнутся со вторичными санкциями на американском рынке.

Администрация Меркель не продемонстрировала явного желания исправить недостатки ядерного соглашения с Ираном, на которые указывает Трамп. Соглашение потеряет свою эффективность менее чем через десять лет, после чего Иран получит возможность обогащать уран, необходимый для создания ядерного оружия. Также в настоящий момент не проводятся незапланированные инспекции всех военных объектов Ирана. И, наконец, иранские ракеты могут достичь ЕС, однако в JCPOA нет никаких ограничений в отношении ракетной программы Ирана.

Kremlin.ru Хасан Рухани

Президент Трамп также изложил план борьбы с другими иранскими злонамеренными деяниями, которые также не ограничиваются ядерным соглашением. Например, администрация США требует, чтобы Германия включила «Хезболлу» — главного стратегического представителя Ирана на Ближнем Востоке — в список террористических организаций. Германия и ЕС запретили деятельность так называемого «военного крыла» «Хезболлы», однако они отказываются вносить всё движение в список террористических организаций. В Германии действуют 950 членов «Хезболлы», которые занимаются сбором денежных средств и набором новых членов движения. Хотя «Хезболла» и не упоминается в ядерном соглашении с Ираном, Германия все же могла бы продемонстрировать США, что она готова бороться с терроризмом, поддерживаемым Ираном. Такие действия Германии могли бы убедить Трампа в необходимости именно пересмотра ядерного соглашения, а не выхода из него.

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В дополнение к внесению «Хезболлы» в список террористических организаций Трамп хочет, чтобы европейцы заблокировали финансирование Корпуса Стражей Исламской революции и приняли меры против любых лиц и организаций, которые помогают Ирану поддерживать терроризм.

Меркель должна сделать выбор между опасным иранским режимом, который стремится заполучить ядерное оружие, и администрацией США, которая хочет спасти ядерное соглашение, устранив все его недостатки. Мы убедительно призываем нашего союзника выбрать второй вариант.