Политическая жизнь Грузии, которая до последнего времени напоминала некую трясину с мелкими внутрипартийными дрязгами и слабым протестом оппозиции, наконец, взорвалась. И поводом для такого оживления стало неожиданное для многих сообщение о возвращении бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили в политику.

Флаг Грузии

Известил народ об этом не сам олигарх, а нынешний премьер Георгий Квирикашвили, давший с этой целью специальный брифинг. Ему предшествовала встреча в офисе партии «Грузинская мечта», на которой, судя по заявлению премьера, и было «принято» такое решение.

«Хочу сообщить очень важную новость, которая планируется в нашей команде. Мы прекрасно понимаем, что интерес общества к происходящим в правящей партии процессам совершенно естественен и легитимен, и народу нужна ясность. Мы как правящая сила осознаем собственную ответственность перед страной и народом и считаем, что на фоне развития нашего государства и новых вызовов встала необходимость максимального усиления партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и добавления стойкости нашей команде. Для нас очень важны протекающие внутри партии демократические процессы. В то же время нас объединяют четко выраженные ценности и единый политический взгляд как на внутреннем, так и на внешнем направлении. Поэтому важно, чтобы мы как правящая сила сохранили единодушие по фундаментальным государственным вопросам», — так предварил свое сообщение о возвращении Иванишвили нынешний премьер.

От общих слов он перешел к той роли, которую Бидзина Иванишвили сыграл в новейшей истории Грузии, и подчеркнул значение «фактора Бидзины Иванишвили» как для страны, так и для партии.

Gov.ge Бидзина Иванишвили (слева)

По информации Георгия Квирикашвили, именно он от имени всей команды предложил Бидзине Иванишвили вернуться к посту председателя учрежденной им партии и получил его согласие на это предложение.

«От моего имени лично и от имени всей команды я предложил и попросил учредителя нашей партии возглавить партию, и я рад, что господин Бидзина Иванишвили согласился», — сообщил Квирикашвили и пояснил, что именно Иванишвили «в ранге председателя партии сумеет усилить ее основное политическое ядро и придать новую динамику развитию партии, а также повышению эффективности деятельности органов исполнительной, законодательной и местной властей».

Премьер сообщил, что в ближайшее время состоится заседание политсовета партии, затем — съезд, на котором, как уверенно заявил Квирикашвили, делегаты единогласно выберут председателем партии именно Бидзину Иванишвили.

Сообщение оказалось неожиданным для многих по той причине, что учредитель «Грузинской мечты» долгое время публичных заявлений на политические темы не делал, оставался в тени, за кулисами политической жизни, куда ушел вскоре после президентских выборов 2013 года и отставки Михаила Саакашвили. Лишь изредка Бидзина Иванишвили ограничивался отдельными замечаниями, в основном касавшимися деятельности нынешнего президента Георгия Маргвелашвили, попавшего в немилость правящей партии и ее учредителя из-за некоторых «самостоятельных» решений и шагов. Замечания учредителя партии во многом определяли дальнейшую деятельность, отношения и заявления лидеров «Грузинской мечты».

Gov.ge Бидзина Иванишвили (справа)

Сформированная Иванишвили команда стала распадаться вскоре после своего основания. Вначале ее ряды покинули «Свободные демократы», обиженные тем пренебрежением, а затем и обвинениями, которые были выдвинуты в адрес лидера партии Ираклия Аласания. Бидзина Иванишвили первоначально пожурил Аласания незадолго до президентских выборов 2013 года за то, что на одном из заседаний его партии обсуждался вопрос выдвижения кандидатуры Аласания на пост президента. Для коалиции, членом которой в тот период были «Свободные демократы», эта кандидатура оказалась неприемлемой, так как Иванишвили продвигал и поддерживал кандидатуру Георгия Маргвелашвили. Да, того самого, которого сейчас «Грузинская мечта» иначе как оппонента не воспринимает.

Перед парламентскими выборами 2016 года коалиция «Грузинская мечта» окончательно распалась на составляющие. По инициативе костяка коалиции — партии «Грузинская мечта» и не без влияния ее неформального на тот период лидера Бидзины Иванишвили коалицию покинули «Национальный форум» и «Республиканская партия», отпочковались «Промышленники». Правда, самостоятельное участие в парламентских выборах для бывших членов коалиции оказалось безуспешным, и мандаты в законодательном органе смогли получить лишь представители «Промышленников». Остальные бывшие соратники «Грузинской мечты» перешли в оппозицию и занялись критикой действующего правительства Грузии.

А в последний период «наружу вылезло» и противостояние внутри правящей партии. «Брожение» началось в парламентских кулуарах и постепенно стало явным для всех. Как выяснилось, конфликт возник между депутатами «старого костяка» партии и «новыми лидерами», пришедшими в партию незадолго до парламентских выборов 2016 года и занявшими в ней ключевые позиции. Первое время представители парламентского большинства противоречия в своем составе тщательно скрывали, отшучиваясь, что та или иная перебранка в коридорах парламента возникла «из-за регби», так как «одному нравился в грузинской команде один игрок, а другому — якобы другой». В действительности корни противостояния уходили вглубь и, видимо, проросли настолько глубоко, что понадобились срочные меры. В виде возвращения к руководству партией ее учредителя.

Вернуться в политику Бидзину Иванишвили призывали давно. Как приближенные к правящей партии политологи и эксперты, так и оппоненты. Одни считали, что только Иванишвили сплотит ряды «Грузинской мечты» и решит ее проблемы и разногласия, другие призывали его «выйти из тени формального правления и занять пост реального руководителя с тем, чтобы понести ответственность за всё, что творится в стране».

На решение Бидзины Иванишвили могли повлиять и участившиеся в последний период видеообращения экс-президента Михаила Саакашвили, перешедшего к «агрессивной» критике нынешних властей Грузии и из-за рубежа грозящего вернуться и навести в стране порядок, отправив в отставку правительство «Грузинской мечты».

Voice of America Михаил Саакашвили и Бидзина Иванишвили. 2012

Не обошел вниманием Саакашвили и новость о возвращении Иванишвили в активную политику. По мнению экс-президента, этим шагом Бидзина Иванишвили пытается «обеспечить себе открытой политикой личную защиту».

«Иванишвили мечется. Напуганный возбуждением против него уголовного дела во Франции и свержением олигарха в Армении, он вынужден выйти из тени деревьев и найти личную защиту в открытой политике. Он не может понять, что распоряжаться политикой не будет. Власть в Грузии уже в этом году вернет себе грузинский народ, который Иванишвили беспощадно грабит с помощью своих же банков. В этом году мы покончим одновременно и с правлением Иванишвили, и с нищетой народа», — в очередной раз пригрозил и одновременно пообещал Михаил Саакашвили.

Заявления политиков открывают перед Грузией две перспективы. Одна — продление и упрочение власти «Грузинской мечты» путем возвращения в политику ее учредителя. Перспектива, от которой уставшее от обещаний население ничего нового для себя не ожидает.

Вторая — «второе пришествие» Михаила Саакашвили, запомнившегося народу жесткой и бескомпромиссной политикой, подавлением инакомыслия, поисками шпионов, преследованиями оппонентов, разгонами митингов и конфискацией имущества у неугодных бизнесменов.

А третьей силы, которая могла бы вселить надежду на коренное улучшение ситуации в стране, пока на политической арене не видно.