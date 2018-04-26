Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в среду, 25 апреля, в своем особняке в Анкаре константинопольского патриарха Варфоломея. Сообщения об этом появились на сайте турецкого президента и Константинопольского патриархата, информацию дали многие греческие газеты, однако ею мало заинтересовались турецкие средства массовой информации. При этом Анкара не стала раскрывать, какие именно вопросы обсуждались в ходе встречи. Фанар со своей стороны лишь отметил, что атмосфера на встрече «очень хорошая», Эрдоган проявил «большой интерес к проблемам патриархата». Патриарх поблагодарил президента за всё, что он сделал на сегодняшний день для решения вопросов, касающихся греческой православной общины, и рассказал о проблемах, которые еще не решены, в устной и письменной форме. При этом, помимо обоих лидеров, на встрече также присутствовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и патриарх Варфоломей

И это заставляет задуматься над тем, что же именно обсуждали Эрдоган и Варфоломей. Вряд ли это была сугубо внутренняя тематика, как, например, бездействующая богословская школа на острове Халки, возобновления работы которой безуспешно пытается добиться долгие годы Фанар — не тот уровень переговорщиков. Явно речь шла и не о осложнившихся из-за недавнего задержания турецкими военными двух греческих солдат отношений между Афинами и Анкарой. Похоже, что главным стал всё-таки украинский вопрос, связанный с возможным появлением там единой поместной православной Церкви (ЕППЦ). Напомним, что президент Украины Петр Порошенко во вторник, 17 апреля, заявил о намерении отправить письмо константинопольскому патриарху с просьбой даровать томос об автокефалии ЕППЦ. 19 апреля свой шаг сделала Верховная рада Украины. Депутаты большинством в 268 голосов поддержали эту инициативу.

President.gov.ua Пётр Порошенко призывает к автокефалии УПЦ

Фанар оперативно откликнулся. На сайте патриархата появилось следующее заявление об итогах заседания синода, прошедшего 19—20 апреля: «В соответствии с божественными и священными канонами, а также вековым церковным порядком и святой традицией, Константинопольский патриархат заботится о сохранении всеправославного единства и заботится о Православных церквах во всем мире, особенно об украинском православном народе, получившем спасительную христианскую веру и святое крещение из Константинополя. Таким образом, как истинная мать-Церковь, Константинопольский патриархат рассматривал вопросы, касающиеся церковной ситуации в Украине, как это делалось на предыдущих синодальных заседаниях. И, получив от церковных и гражданских властей Украины, представляющих миллионы украинских православных христиан, прошение об автокефалии, решил тесно взаимодействовать и координироваться со своими братскими Православными церквами по этому вопросу».

Ранее сам Порошенко, комментируя ситуацию, говорил, что «этот вопрос выходит за рамки церковного. Речь идет о нашем окончательном утверждении независимости от Москвы. Здесь не только религия, здесь геополитика. И для меня это дело утверждения независимой поместной Церкви имеет такой же вес, как полученные безвиз и соглашение об ассоциации с Евросоюзом, как наша общая борьба за членство в Евросоюзе и членство в НАТО, которые еще впереди». Многие наблюдатели в этой связи начали рассуждать о том, как могут повлиять турецкие власти на позицию Константинопольского патриархата, если захотят повлиять вообще. Говорилось, что до сих пор Анкара предупреждала попытки Фанара сыграть в автокефалию и для этого было достаточно вроде бы звонка из МИД Турции. Но сегодня с Варфоломеем встретился Эрдоган, пригласив также Чавушоглу, что говорит о колебаниях Турции. Говоря о факте состоявшихся переговоров, спикер непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата митрополит Евстратий (Зоря) отмечает: «Насколько я понимаю, хороший знак для Украины. Больше пока что сказать нельзя». Возможно, за этим стоит надежда на то, что Анкара позволит спровоцировать религиозный кризис на Украине, чтобы отвлечь Москву от Ближнего Востока.

Pvasiliadis Патриарх Варфоломей

Хотя нельзя исключать и того, что Турция может попробовать вступить в переговоры с Россией по той же Сирии и — что сегодня становится очевидным — по Закавказью, где нестабильность поразила Армению, держа в своих руках «украинский церковный козырь». При этом религиозно-политический кризис, связанный с перспективой ЕППЦ, расширяется и вовлекает новые центры силы. В эти часы проходит визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Ватикан. У него должны состояться встречи с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и с секретарем по отношениям с государствами Полом Галлахером. По словам Климкина, он намерен обсудить вопрос об автокефалии, так как «роль Ватикана в этом вопросе очень важна, он может как помогать, так и не совсем способствовать. Я хочу, чтобы помогал». Но итоговое слово всё же остается за патриархом Варфоломеем. И от него зависит, станет ли он решением проблемы или самой проблемой.