25 апреля стало известно, что заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский в ближайшее время покинет министерскую должность, сохранив за собой кресло вице-премьера, курирующего в местном правительстве внутриполитический блок. Помимо этого, было сказано, что он будет курировать работу государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан полуострова.

NASA Крым. Снимок из космоса

Местные власти объясняют изменения тем, что очередной этап переходного периода на полуострове успешно завершен, все задачи выполнены, а сложности преодолены. Но то, что в процессе героического преодоления было наломано столько дров, что представить сложно, традиционно предпочли не афишировать.

Межнациональная коррекция

По мнению руководителя экспертной группы «Крымский проект» Игоря Рябова, новые кадровые изменения в структурах власти правительства РК связаны с коррекцией межнациональной политики на полуострове.

«Дмитрий Полонский причастен в первую очередь к развитию в российском Крыму республиканского сектора СМИ. При его непосредственном участии создан самодостаточный информационный холдинг: телеканалы «Первый Крымский», «Крым-24», «Миллет», несколько радиостанций. Все вопросы трансляции сигнала, все вопросы развития связи решаются на высоком качественном уровне. Крым сегодня представляет собой единое информационное пространство, интегрированное в российское, но со своим лицом и собственными ресурсами. Что весьма важно в условиях противостояния с украинской пропагандой», — сообщил эксперт.

По его словам, до сих пор межнациональная политика на полуострове была в основном связана с вопросом крымских татар, но этот этап уже пройден.

«Период адаптации завершился, крымские татары стали частью большой цивилизации российского государства. Выделять под один этнос специального вице-премьера, как это было до сих пор, нет необходимости. Ну, а перераспределение полномочий по внутриполитическом блоке — вопрос технический. В структуре министерства работа выстроена, есть специалист, который соответствует уровню министра уже и формально», — подчеркнул Игорь Рябов.

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При этом политолог решительно отмёл все слухи по поводу скорого разделения полномочий главы республики и председателя правительства РК, подчеркнув, что у главы республики Сергея Аксёнова есть уже наработанная модель управления Крымом, и он не хочет её менять.

Усиление личных позиций

Отметим, в конце марта этого года Сергей Аксёнов сообщил об увольнении генерального директора АО «Корпорация развития Республики Крым» Олега Морозова, место которого вскоре занял финалист Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» из регионов ЮФО Николай Сапрунов.

Помимо этого, корпорацию с формулировкой «по семейным обстоятельствам» также покинул известный на полуострове пиарщик Леонид Дегтярёв, которого нередко называли активным участником масштабной информационной войны между Крымом и Севастополем. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он высказал убеждение, что структурные изменения в органах власти крымского РК — всего лишь поствыборная кадровая реновация в местном правительстве.

«Я не работал в структурах мининформа РК, но взаимодействовал с ними от Корпорации развития Крыма. Полонскому удалось организовать информационную поддержку деятельности региональных органов власти, закономерным результатом чего является и высокий уровень поддержки и доверия населения руководству Республики Крым, и высокие позиции региона в медиарейтингах», — отметил Дегтярёв.

По его мнению, влияние самого Полонского на полуострове теперь должно возрасти.

«Уверен, со скандалами вроде «Апостолаки» это никак не связано, для чиновника его уровня это как слону дробина. Упоминая очевидную связь Полонского с автором анонимных каналов, я имел в виду лишь подачу сигнала самому Полонскому, что некоторые его информационные «партнёры» могут оказаться токсичными», — пояснил Леонид Дегтярёв.

Он также подчеркнул, что крымскотатарский вопрос на полуострове — чрезвычайно щепетильная тема, сильно связанная с вопросами массовой информации.

«Не секрет, что нынешние украинские власти активно пытаются разыграть именно эту карту. Думаю, в государственных интересах России установление межнационального согласия и внутренняя консолидация крымского общества, тонкая кропотливая работа с общественными организациями, представляющими, в том числе, и разные национальные группы. Полонский умеет это делать, у него есть хорошие шансы справиться с этой задачей», — добавил он.

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Что же касается разговоров по поводу скорого разделения полномочий главы республики и председателя правительства РК, которые на сегодняшний день совмещает Сергей Аксёнов, Леонид Дегтярёв не стал исключать такой вариант, отметив, что он носит скорее технический, нежели политический контекст.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Побережье

«Такие слухи циркулируют перманентно. Думаю, этот вариант реален, в том числе и потому, что объединение полномочий главы и премьера — не самая характерная конфигурация для стабильно развивающегося российского региона. Аксёнов обладает высочайшей работоспособностью, но функции главы правительства — это огромный объём рутины. Не стал бы искать здесь политику, это техническое решение, в любом случае Аксёнов останется самой сильной фигурой на полуострове», — уверен Дегтярёв.

«Крымское болото»

По словам крымского политолога Владимира Джараллы, оценивать работу чиновника необходимо по задачам, которые были перед ним ранее поставлены, и результатам, которых он в итоге достиг.

«С 2014 года стояла задача выстроить новую систему управления в вопросах внутренней политики, работы всей системы информации, пропаганды, и практические задачи по созданию в экстренной ситуации системы связи по новым стандартам. Они были поставлены федеральным центром, Москвой, и его поддержка, практическое участие были ключевыми. В итоге можно констатировать, что цели достигнуты. Однако, помимо этого, существовали и сугубо крымские нюансы. Будучи представителем местных групп, пришедших к власти, нынешний вице-премьер и пока ещё министр должен был поставить под контроль внутриполитическую жизнь полуострова, чтобы действующей власти не мешали недовольные и уж тем более конкуренты. И её тоже выполнили. Критика власти исчезла из открытого обсуждения в СМИ, можно было указывать лишь на отдельные недостатки, в которых виноваты конкретные мелкие чиновники», — говорит Владимир Джаралла.

По его словам, когда всё крымское общество нуждалось в открытом разговоре, в обсуждении самых острых вопросов, связанных с началом новой жизни, фактов позорной коррупции, за которые было стыдно перед россиянами всем, кроме взяточников, в обсуждении актуальных проблем, неизменно возникающих при таких исторических переменах, — людям предоставили «трескучую и пустую пропаганду», явно предназначенную для отчёта перед руководством.

«В политической сфере весьма умело, следует признать, были нейтрализованы попытки появления оппозиционных власти сил, в результате чего отделения всех политических партий существуют сугубо формально, за исключением, разумеется, партии власти. В итоге воодушевление «Крымской весны» затянуло хорошо знакомое по прежним годам «крымское болото», спокойствие которого прерывают лишь вонючие пузырьки мелких скандалов, вырывающиеся на поверхность», — подчеркнул политолог.

Он отмечает, что жизнь подтвердила наблюдение первого периода интеграции Крыма в Россию: там, где работает федеральный центр, всё разумно, эффективно, с перспективой. Там, где за работу отвечают местные, «крымские», — проблемы, интриги, провалы.

«И больше всего жаль времени и возможностей, которые теряются из-за этого. И потому возникает робкая надежда, что произошедшие перемены — лишь начало более масштабных трансформаций, призванных ускорить те позитивные изменения, которые непрерывно происходят в Крыму с 2014 года. И вот это — не пропагандистский лозунг, это — правда», — полагает Владимир Джаралла.

Эхо информационной войны

Преемником Дмитрия Полонского на посту главы мининформа РК эксперт видит ныне действующего первого заместителя ведомства Сергея Зырянова.

«Вполне логично, что на это место будут пытаться поставить «своего» человека, насколько вообще понятие «свой» присуще клановой среде чиновничества. Но более интересно станет, если в кресло министра попытается посадить своего кандидата конкурирующая группа вице-премьера Виталия Нахлупина. Уже давно шепчутся о том, что с Полонским они являются соперниками. Разумеется, это лишь слухи. Сильная сторона группы Нахлупина, набравшего в последнее время большой аппаратный вес — эффективность работы, что для крымской системы управления сильный аргумент», — предполагает эксперт, подчеркивая, что не стоит исключать и вариант с появлением человека «со стороны».

Говоря о реальных причинах, побудивших кадровые пертурбации в правительстве РК, политолог выразил уверенность в том, что они прямо или косвенно связаны со скандалом вокруг деанонимизации телеграм-канала «Апостолаки», который публиковал критику, переходящую иногда все границы, против руководства соседнего Севастополя.

«Никто в Крыму не сомневался в том, что за ним стоит крымское «министерство пропаганды», но уверенность «к делу не пришьёшь». Однако недавно всё изменилось. Из команды был уволен Леонид Дегтярёв, которого причисляли к одному из наиболее вероятных авторов канала. И он назвал некоторые имена — Игоря Рябова как владельца канала и других авторов. Причём Дегтярёв подкрепил свои слова доказательствами. Справедливости ради следует сказать, что он, вероятно, тоже участвовал в этой работе. Но главное, Дегтярёв продемонстрировал редкую для Крыма смелость, дал в руки Москве доказательства того, кто стоит за каналом. А ведь федеральный центр наложил категорический запрет на любые политические «войны» между субъектами. Потому наблюдаемые кадровые перемены, скорее всего, вызваны этими разоблачениями», — считает Владимир Джаралла.

По его предположению, после этого, следуя чиновничьей логике, «крымские» решили отделаться «малой кровью»: Полонский теряет место министра, ведомство реорганизуется, и гнев столицы сходит на нет. Однако реакцию федеральных кураторов ещё только предстоит увидеть.

«Пока это просто попытка крымских удержать контроль над стремительно утекающей властью. Информационная сфера потеряна, по крайне мере, на время над ней ослаблен контроль. Остаётся внутренняя политика. Более того, практически сразу после создания суперминистерства говорили о том, что оно неэффективно. Намного более успешно было бы создание на его базе двух главных управлений — внутренней политики и информационной политики, а также комитета или даже министерства связи, желательно с федеральным чиновником во главе. Но так как подобная конфигурация уменьшала бы власть главного чиновника, это было нереально. Сейчас обстоятельства изменились», — говорит Джаралла.

Межнациональная карта

Не менее любопытно, что теперь будет со сферой межнациональных отношений, где, как и в остальной общественно-политической жизни полуострова, наблюдается застой, острый дефицит идей и открытого обсуждения актуальных вопросов.

«Причина очевидна — предшествующая политика кураторов внутренней политики Крыма. Руководство региона занимается «освоением средств ФЦП», отдав эти вопросы на откуп всем тем, кого мы тут обсуждаем. Потому даже любопытно, какие шаги теперь будут предприниматься в этой сфере. Правда, исходя из предшествующего опыта, есть большие сомнения в их эффективности», — подчеркнул Владимир Джаралла.

Он также напомнил, что после ликвидации меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подавлявшего в среде крымских татар любые попытки к инакомыслию, центральное место заняла группа нынешнего депутата Госдумы РФ Руслана Бальбека. Но помимо неё существуют и иные группы, причём отношения между ними порой весьма сложные.

Что дальше?

В свете последних событий, полагает политолог, слухи о реформе по разделу полномочий главы Крыма и главы правительства РК, которые, как мы уже сообщали, совмещает Сергей Аксёнов, приобретают под собой вполне реальную основу.

«Вначале всё это казалось невероятным: зная характер Аксёнова, ситуацию, когда он будет фактически «свадебным генералом», было невозможно представить. Но сейчас я бы рискнул предположить, что это, как и в случае с изменениями структуры мининформа и внутренней политики, желание отделаться малой кровью», — говорит Джаралла.

Наиболее вероятным кандидатом на пост премьера, на его взгляд, представляется сегодня вице-премьер Нахлупин, но с учётом аппаратного соперничества многие этому противятся.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Приморская трасса

Также в кулуарах часто фигурирует имя бывшего мэра Ялты Ростенко, однако и аргументы против него тоже сильные. Возможен и вариант с приглашением на эту должность, если она будет создана, «варяга с материка».

«Но я не сомневаюсь, что его неизбежно «съедят», как только ситуация на полуострове немного уляжется. Кроме того, данная конфигурация неизбежно обострит соперничество среди властных групп», — подчёркивает эксперт.

Согласно его прогнозу, если масштабных кадровых перемен в конце мая или летом не случится, тогда нынешние власти РК, вероятнее всего, останутся до 2019 года, когда будут подводиться итоги реализации программ по интеграции Крыма в Россию.

«И вот тут приходится ещё раз акцентировать внимание на фундаментальных причинах необходимости перемен в Крыму. Федеральный центр успешно реализует впечатляющие инфраструктурные проекты, но совсем скоро мы услышим ругань со стороны туристов, прилетевших в потрясающий симферопольский аэропорт и на выходе столкнувшихся с позорными транспортными проблемами… Ведь практически всё, чем бы ни занимались местные кадры, тонет в проблемах, скандалах и непрофессионализме. Да, они пришли к власти в экстремальных условиях и решали грандиозные и незнакомые задачи на ходу, более или менее успешно, при поддержке и руководстве федерального центра. Они выполнили свою задачу, искреннее им за это спасибо. Но предел достигнут, сейчас требуется новый импульс. Очень хочется надеяться, что сегодняшние кадровые перемены — это начало нового этапа в новейшей и яркой истории Крымского полуострова», — уверен Владимир Джаралла.