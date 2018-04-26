Первый построенный собственно в Китае авианосец ВМФ КНР недавно приступил к ходовым испытаниям. Он должен поступить в войска в 2019 или 2020 году, после чего Китай станет второй по мощи авианосной силой. На двух кораблях Пекин, безусловно, не остановится, и уже ходят слухи о строительстве еще одного, пишет Сэм Роггевен в статье для американского издания The Foreign Policy.

Sohu.com Спуск на воду китайского авианосца «Шаньдун»

Тем не менее с программой постройки авианосцев КНР связана определенная загадка. Так, за последние два десятилетия благодаря масштабной модернизации ВМФ КНР авианосцы потеряли свою актуальность. Теперь Пекин обладает десятками подводных лодок, целым флотом ударных самолетов, а также ракет, с помощью которых можно наносить удар как с воздуха, так и с земли, с моря и из подводного положения.

И всё это с одной целью — сделать действия крупных надводных соединений поблизости от побережья КНР делом крайне небезопасным. Для этого Пекин даже разработал новый класс оружия — противокорабельные баллистические ракеты, прозванные «убийцами авианосцев».

Tyg728 Китайская противокорабельная ракета DF-31 «ДУНФЭН-31»

Поэтому не совсем понятно, зачем тем самым ВМФ КНР, из-за которых американские корабли больше не могут чувствовать себя в безопасности в Тихом океане, вкладывать деньги в создание авианосного флота. В Пекине, без сомнения, поняли, что Вашингтон ответит на этот шаг так же, как и ранее сам Китай, — создаст свои противокорабельные ракеты.

И хотя нельзя сбрасывать со счетов ту вероятность, что КНР попросту совершает громадную ошибку или идет на поводу у высшего флотского начальства, не имея четкой стратегической цели, всё же безопаснее предположить, что руководства страны готовит своему флоту определенную роль.

Китай — это сверхдержава с громадной экономикой. Согласно недавним оценкам правительства Австралии, к 2030 году объем экономики КНР увеличиться до $42 трлн по сравнению с США, объем экономики которой составит $24 трлн. Иными словами, менее чем через 15 лет экономика Китая будет вдвое больше экономики США.

Ни одно государство, обладающее такой экономической мощью, не сможет оставаться стратегически на вторых ролях по отношению к другой сверхдержаве в непосредственной близости от себя. Пекин уже демонстрирует стремление стать лидирующей силой в Азии, что означает наличие мощных вооруженных сил, способных проецировать свое влияние на большие расстояния.

Если Китай хочет стать таким стратегическим лидером в Азии, ему необходимо выдавить из региона США, поэтому постройка авианосного флота, возможно, и является фронтальным наступлением на фундамент мощи США в Тихом океане, попыткой создать силу, способную поставить точку в военно-морском доминировании США в регионе.

Даже для такой страны, как Китай, создание такого флота и потенциала является потрясающий по своей сложности и дороговизне задачей. При нынешних темпах модернизации на это уйдут десятки лет, особенно в условиях модернизации своих кораблей со стороны США и их союзников. Это не говоря о риске войны между двумя сверхдержавами.

В связи с этим возможно и другое объяснение: авианосный флот Китая направлен не на то, чтобы бросить вызов морскому могуществу США, а на то, чтобы унаследовать его. В Китае, вероятно, делают ставку на то, что США из Азии выдавливать не придется, по меньшей мере, с помощью лобового столкновения. Наоборот, США постепенно будут уходить по собственному желанию из-за столь значительного повышения издержек поддержания своего лидерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Для примера можно рассмотреть Тайвань. Если до появления у Китая противокорабельных ракет корабли США могли спокойно проходить по Тайваньскому проливу, а их способность защитить остров считалась несомненной, то теперь в случае того или иного противостояния за Тайвань ВМФ США могут потерять один или два своих авианосца. Одновременно выросли издержки для США защиты Южной Кореи с учетом того, что КНДР близка к развертыванию ядерных ракет, способных достигнуть городов на территории самих США.

И по мере того как издержки сохранения американского военного лидерства в Азии нарастают, вопрос о том, зачем США нужно его поддерживать, начинает звучать всё громче. При этом, если Китай унаследует американское лидерство в Азии, ему не нужен будет столь большой флот, как у США. Некоторые эксперты в США прогнозируют, что Пекин обойдется лишь шестью авианосцами.

И это плохие новости для малых государств Юго-восточной Азии, где после ухода США только крупные страны смогут противостоять давлению со стороны Пекина.