Впервые православные Черниговщины в храмах Украинской православной церкви Киевского патриархата молились не только за своего патриарха Филарета, но и за константинопольского патриарха Варфоломея, президента Украины Петра Порошенко и Верховную раду и успех начатого ими дела по признанию автокефалии украинского православия, пишет «Сіверщина» (Чернигов). Молебен прошел и в кафедральном храме Черниговской епархии — Екатерининской церкви. Его возглавил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) в сослужении священников собора. Среди мирян молились главы областных администрации и совета Валерий Кулич и Игорь Вдовенко, заместитель городского головы Ольга Хонич, заместитель директора департамента культуры, туризма, национальностей и религии облгосадминистрации Павел Веселов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская пресса

В Сумах планируется крестный ход в поддержку признания автокефалии Украинской церкви, рассказывает «Данкор» (Сумы). Он пройдет 6 мая. В этом году украинский народ отмечает 1030-летие Крещения «Киевской Руси — Украины». Президент и Верховная рада поддержали стремление верующих по обращению к константинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии. Верующие Сумщины активно включились в празднование этого важного государственного и духовного события. Проведена областная научно-практическая конференция с участием десятков ученых Слобожанщины, на которой с благодарностью были поддержаны действия руководства государства по восстановлению «исторической справедливости» относительно Украинской церкви.

Илья Ефимович Репин. Крестный ход. 1877

Приятно, что украинцы наконец перестали говорить об Украине с Россией, а начали общаться с нормальными людьми, считает Zaxid.net (Львов). То есть об автокефалии Украинской церкви с Константинополем. Ведь не секрет, что каноничность Украинской православной церкви Московского патриархата была тем железобетонным аргументом, что удерживал многих верующих в сфере влияния российского православия. Ею пользовались как нотариально удостоверенной доверенностью отпускать грехи и пропускать в рай. Если эта «справка о каноничности» перестанет быть монопольным правом Москвы, ряды прихожан существенно поредеют за счет тех, которые и Украину якобы любят, и в ад попасть боятся. Таким образом удастся отделить «овец», которые перейдут к легитимной и канонической Украинской церкви, от «козлов», которые останутся верными Кремлю. Что же русские православные будут делать на Украине в ближайшее время? С одной стороны, они будут кричать об ущемлении. Это нормально. Таким образом, из числа местных обиженных и деклассированных можно вербовать идейных сторонников и потенциальных террористов. С другой стороны, плачи о вмешательстве государства в церковные дела помогут им некоторое время не исчезать с повестки дня.

Главная цель инициативы власти по созданию поместной православной Церкви — это отвлечь внимание общества от провальных результатов своей работы, отмечают «Херсонцы» (Херсон). Но это еще полбеды. Так сказать, очередной технологический трюк. По-настоящему прискорбно то, что власть имущие, на свою и нашу беду, не осознают степени грядущих проблем, которые навлекаются таким отношением к вопросам религии. Как опасно выглядят попытки рассматривать Церковь как инструмент политики и решения краткосрочных геополитических задач! Все эти действия превращают таких нерукопожатных персонажей, как Корчинский, в легитимных выразителей воли сегодняшней власти. Как вам одна из цитат этого проходимца, которая была озвучена несколько дней назад: «Если рядом с вами есть какой-нибудь поп московский, подожгите ему бороду, фигурально выражаясь, безусловно, не в прямом смысле этого слова, а по-доброму, с Богом в душе, с любовью. Теперь вы сможете это делать не просто как негодяи-националисты, а теперь вы можете это делать как сторонник вселенского православия». Каково? Ничего хорошего из этой затеи не выйдет. А вот породить (не дай Бог) на истерзанной невзгодами Украине религиозные конфликты — вполне реально. Церковь — это не государственный институт и не ветвь власти. Церковь — Тело Христово на Земле. В ней действуют другие правила и каноны. Создатель Церкви — сам Господь! Это понимали творцы Конституции Украины, провозглашая в статье 35, что Церковь и религиозные организации отделены от государства. Поэтому: не знаешь, как поступить — поступай по закону. Соотнеси свои действия с заповедями святой веры наших отцов, дедов и прадедов. А раскол, рано или поздно, будет преодолен через покаяние раскольников.

«Волинські Новини» (Луцк) цитируют: «Поместная автокефальная украинская православная церковь является ключевым элементом нашей государственности и нашей независимости». Подобные формулировки за последнюю неделю не раз и не два звучали из уст президента Петра Порошенко, членов его команды и многочисленной гвардии его медийной прислуги. Процитированную фразу президент использовал во время своего выступления в эфире передачи «Свобода слова». Само по себе участие первого лица государства в телевизионных ток-шоу является признаком того, что в стране происходят какие-то важные политические события. И это действительно так. Вся логика событий и околоцерковная риторика Порошенко свидетельствует, что он начинает большую политическую игру, ставка в которой — если не место в истории, то хотя бы второй президентский срок. Тонкости трактовки канонических норм должны быть предметом дискуссии в среде клира. Нас же интересуют возможные политические последствия получения автокефалии украинской церкви. Сам Порошенко пытается говорить об этом относительно абстрактными формулами. Но даже за ними проглядывают смыслы, способные полностью изменить политический расклад Украины. Накануне четвертой годовщины президентства Петра Алексеевича выстроенная им система власти откровенно не впечатляет своими результатами. Даже ее управляемость вызывает большие вопросы. При этом никаких видимых, прогнозируемых, материальных точек роста попросту нет. Как-то один из стратегов президента Игорь Гринев объяснял журналистам в парламенте, почему на Украине невозможен майдан за деньги: «Украинцы выходят, только когда затрагивают их сокровенное: гордость, свободу. Это что-то иррациональное, что касается основы жизни. Они только так получаются». И купить кресло президента нельзя. Какой бы у тебя не был административный или финансовый ресурс. Это что-то глубинное, архетипное, иррациональное и стихийное. Именно это и нужно сейчас Порошенко. Какое-то иррациональное возмущение, способно отмести всю рациональную возню. И он сам, пусть и завуалировано, об этом обмолвился на упомянутом эфире: «Я абсолютно убежден, что решение о получении Украинской православной церковью томоса об автокефалии вызовет огромный подъем украинского национального духа». Если это произойдет, то главным бенефициаром новой волны общественного подъема станет не кто иной, как Порошенко. Но поляризация общества на базе религиозных убеждений — крайне взрывоопасная ситуация. Любая мелочь, захваченный храм или кровавая схватка способны спровоцировать непредсказуемые последствия. Группа провокаторов способна избавить страну от остатков стабильности, если не частей территории.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

На Украине «президент вместе с Верховной радой» шаг за шагом «беспрецедентно подло и заранее спланировано» наступают на права нацменьшинств, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ на предложение президента Украины Петра Порошенко принять закон о введении санкций против граждан Украины, которые имеют двойное гражданство и участвовали в выборах другой страны. Об этом информируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). Сийярто утверждает, что Украина, с одной стороны, пытается попасть в НАТО, а с другой — будет лишать украинского гражданства тех лиц, которые приобрели гражданство другой страны-члена альянса, поскольку это якобы является угрозой для национальной безопасности Украины. «Мы чрезвычайно возмущены предположением, что закарпатец венгерской национальности может представлять угрозу национальной безопасности Украины», — заявил министр.

В интервью венгерскому изданию «Непсава» помощник администратора агентства США по международному развитию (USAID) для Европы и Евразии, бывший заместителем руководителя бюро по вопросам демократии, прав человека и труда государственного департамента США Томас Мелия заявил, что непонятно, сколько еще союзники по НАТО будут готовы делиться ключевой военной информацией с Венгрией, поскольку последняя, по его словам, поддерживает «всё более тесные «отношения» со всё более «агрессивной Россией Владимира Путина». Согласно словам Мелия, передает Mukachevo.net (Мукачево), Будапешт стал «слабым звеном» НАТО. «Я не понимаю, как венгры могут терпеть это после того, что Россия сделала с Венгрией в годы коммунизма. Потеряли историческую память?» — спросил он. Мелия также выступил в защиту Джорджа Сороса, против которого развернута кампания в Венгрии. На эти заявления уже отреагировали в МИД Венгрии. Представитель министерства иностранных дел Томаш Менчер заявил, что Мелиа «оскорбил весь венгерский народ», а сам он — «человек-неудачник Сороса». К слову, между Киевом и Будапештом еще есть недоразумения из-за НАТО, поскольку Венгрия блокирует заседание комиссии Украина — НАТО.

Eucom.mil Армия Венгрии

В Черновцах активисты пикетировали генеральное консульство Румынии, сообщают BukNews (Черновцы). Они требовали отменить на Буковине официальные мероприятия в честь объединения «Великой Румынии» — столетия «Унирии», когда в 1918 году румынские войска вошли на территорию Северной Буковины. Пикетчики заявили также, что выступают против попыток скрытого сепаратизма на Буковине. «В далеком 1918 году румынские войска растоптали волю Буковинского вече и оккупировали территорию Черновицкой области. Во время восстаний против румынской оккупации погибли тысячи украинских повстанцев (Хотинское восстания 1919 и Татарбунарское восстание 1924 годов), были закрыты 164 украинские школы. В этом году генеральное консульство Румынии и его руководитель Элеонора Молдован пытаются широко отметить это событие в Черновцах и области. Пренебрегая украинской властью и нормами дипломатии, нагло и открыто продвигает идеи «Великой Румынии»!» — отметил инициатор акции Сергей Качмарский. Его лично возмутил концерт, который состоялся 21 апреля в черновицком театре, когда «они отмечали столетие, все это знали, просто мы не пришли туда, чтобы нас не обвинили в сепаратизме и разжигании вражды. Это мероприятие было спланировано, всё делается грамотно, они не могут сказать, что мы празднуем столетие захвата Буковины. Во время этих восстаний погибло три тысячи украинцев. Вы считаете это нормальным? Я не считаю так». Говорил Качмарский и о массовой выдаче румынских паспортов буковинцам. Активисты не впервые пикетируют генеральное консульство Румынии в Черновцах. Последний раз это произошло в сентябре 2017 года.

Житель Запорожья поехал в Польшу на заработки, а домой добирался без денег на попутках, рассказывает «Индустриалка» (Запорожье). С открытием безвизового режима многие украинцы ринулись за границу в поисках заработка. Но трудоустраиваются такие «туристы» в основном нелегально. Людей не останавливают ни риски, ни отсутствие каких-либо гарантий. Так, надеясь заработать, поехал в Польшу и украинец Виктор (фамилию мужчина предпочел не называть). «Поработать в Польше меня позвали друзья, — пояснил Виктор. — Я ехал по биометрическому паспорту. Работа была нелегальной, так что рабочую визу я не оформлял. Официально считался туристом. Ребята, которые позвали меня в Польшу, уже были в Варшаве и работали там. Жили мы там на съемной квартире — восемь человек вместе. Жилье в Польше очень дорогое, каждый из нас отдавал за квартиру порядка 450 злотых в месяц — на наши деньги это около 3,5 тысяч гривен. Украинцы всегда живут в Польше группами от 4 до 8 человек. Одному там снимать квартиру просто нереально. Мне обещали, что уже на второй день после приезда я выйду на работу, но этого не случилось. Вышел на работу только через несколько дней. Как выяснилось позже, люди, которые позвали меня на работу, меня же и обманули. Они сказали, что для того, чтобы устроиться в Польше на работу, нужно приглашение от работодателя, которое стоит 400 злотых (около 3 тысяч гривен). Я заплатил эти деньги, и они принесли мне документ. Позже я узнал, что на самом деле приглашение стоит всего 22 злотых (около 170 гривен). В Запорожье я был слесарем, а в Польше работал на стройке. Условия там, конечно, тяжелые: ты должен постоянно находиться в работе. Стоять нельзя, курить нельзя, обеда как такового нет — когда успел, тогда и поел. И за любое нарушение — сумасшедшие штрафы. Например, я работал в высотном здании, в котором было три лифта: два для сотрудников фирмы, а один для всех, и рабочих в том числе. Так вот, если кто-то из наших проедется не на «своем» лифте, штрафовали на 5 тысяч злотых (40 тысяч гривен). Рабочий день минимум 10 часов, но так как работа неофициальная, мы работали намного дольше — и по 16, и по 18 часов. Моим личным рекордом были 36 часов без сна. Поляки нас считают рабочей силой, сами они работают намного меньше и за ту же работу получают существенно больше. Да, для нас кажется, что там платят реальные деньги, а на самом деле польские работодатели очень сильно на нас экономят. Когда через пару месяцев работы я собрался возвращаться домой, у меня из курточки украли документы и деньги. Я начал просить у ребят, которые позвали меня в Польшу, одолжить мне денег на проезд домой, но что мне ответили, мол, мы приехали сюда зарабатывать и никто никому денег одалживать не будет. Я обратился в посольство Украины, надеялся, что мне там помогут. Оказалось, что для того, чтобы получить временный паспорт и выехать по нему, нужно было заплатить штраф. Пришлось продать свой планшет, чтобы хватило денег. На проезд у меня уже ничего не оставалось, было лишь 12 злотых (80−90 гривен). Я приехал на автовокзал и начал проситься к водителям, чтобы меня довезли до границы с Украиной. Был готов ехать в любую сторону, лишь бы выехать из Польши. Один из водителей довез меня до границы, но перевозить через нее отказался, сказал, мол, у меня «белый» паспорт, и он не хочет никаких проблем и задержек. Это был пограничный пункт пропуска Ягодин. Я подошел к пограничнику, но тот ответил, что на этой границе нет пешего перехода и я должен найти какого-нибудь водителя, который меня перевезет. Я подошел к первому, второму, третьему дальнобойщику, они отказались. Четвертый парень меня взял. Он ехал в Ковель и меня взял с собой. Когда приехал на Украину, созвонился со знакомыми и попросил выслать мне денег. Они помогли, но сумма была небольшой. Из Ковеля я поехал в Здолбунов, оттуда в Луцк, потом во Львов, Киев, Полтаву. Из Полтавы наконец добрался до Запорожья. Больше я в Польшу на заработки не собираюсь, тем более нелегально: гарантий никаких и страховки тоже. А если случится что-то непредвиденное, придется выкручиваться самому и никто тебе не поможет».

Томас Кутюр. Беглец

«В сердце украинского казачества, на острове Хортица, появилась целая дубрава в память о криворожчанах-героях, погибших в российско-украинской войне, — пишет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). — Больше 600 криворожчан выехали на Хортицу чтобы принять участие в акции «Відроди Хортицю» и вместе с другими участниками акции высадить дубы и установить памятный знак в честь павших в «АТО» украинских воинов. Акция «Відроди Хортицю» — это украинско-литовский проект, объединивший усилия ветеранов, воинов, общественных активистов и волонтеров обоих государств. Они высадили 2100 дубов, подаренных Литвой. По словам организаторов, дубы — символ несокрушимости наших народов в борьбе с агрессором и оккупантом. Поездку семей погибших героев и всех небезразличных криворожчан организовали несколько общественных организаций. Перед отъездом на Хортицу их благословил настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ Киевского патриархата отец Роман Бацвин».