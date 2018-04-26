Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Алла Зиневич
26 апреля 2018
Передача LXXVII, которая вышла очень долгой (по меркам остальных), но резать рука не поднимается. В гостях Алла Зиневич, девушка, которая всегда отвечает неправильно на все вопросы, хуже того — кандидат филологических наук. Немного потока сознания напомнит вам о страстных приключениях буквы и духа. А где проходит грань между священным безумием и обыкновенным, каждый решает для себя сам.
Иван Шилов ИА REGNUM
Мансарда
Личный архив Аллы Зиневич
Алла Зиневич