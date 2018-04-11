В Оренбурге 1 мая пройдет традиционная демонстрация. Без альтернатив. Инициаторам монстрации не смогли согласовать заявку на городском уровне. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, в заявке в качестве места для шествия указана улица Советская, но главная муниципальная пешеходная магистраль оказалась уже занята демонстрацией. Кроме того, на площадке напротив Дома офицеров, известной как площадь «Атриум», запланированы еще три акции.

Леонид Ткаченко. Первомай на Васильевском острове. 1955 г

Отторжение

По словам начальника отдела внутренней политики управления по общественным связям и организации деятельности администрации Оренбурга Сергея Цыбина, региональное отделение ЛДПР будет проводить акцию особняком, отдельно от профсюзов и других партий. На этой же площадке собираются проводить акции отделения КПРФ и «Справедливой России». Но они вольются в колонну профсоюзов и единым потоком пойдут на набережную Урала.

С монстрантами никто из партий стоять рядом не захотел. Отказ инициаторы альтернативного шествия получили и от профсоюзов, которые являются основным организатором Праздника Весны и Труда.

«Мы не хотим, чтобы была насмешка над трудом. Первомай — это не игра. Не песочница. Надо выходить на демонстрацию с конкретными деловыми предложениями», — сказала председатель областной организации профсоюза работников культуры Людмила Симонова.

Борис Кустодиев. Митинг на Путиловском заводе. 1906

Председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Яррослав Чирков подчеркнул, что у инициаторов монстрации и организаторов демонстрации разные идеологические платформы. У профсоюзов идеология людей труда, проблемы людей труда и все, что с этим связано.

«Здесь же мы видим — просто политическая тусовка. Молодежи хочется поприкалываться, но для этого есть День молодежи. Почему привязались к 1 Мая? Потому что только дважды в год проводятся шествия — 1 мая и 9 мая. Но в последнем случае не пойдешь же в колоне с прикольными лозунгами. А на 1 мая вроде бы и можно, хотя это День солидарности трудящихся. Хотя мы не говорим, что 1 Мая суровый железобетонный день. Это тоже праздник. Но надо встречать его с адекватными лозунгами», — сказал лидер оренбургских профсоюзов.

Он также подчеркнул, что как организатор масштабной акции профсоюз не хочет нести ответственность за тех, кто хочет просто поприкалываться. Профсоюзы считают, что для монстрации надо выбирать другое время. Единый поток с монстрантами невозможен.

Лидеры отраслевых отделений профсоюзов выразили непонимание целей такой акции, как монстрация.

«Пусть ставят цель. Чего они хотят показать этой акцией? Мы, работники культуры, ходим на демонстрацию с лозунгом «Жизнь без труда — воровство! Труд без культуры — варварство!». Думаете, мы этот лозунг вчера придумали? Вот под этим лозунгом наши же коллеги выходили в 1924 году на Первомай. Мы считаем, что спустя столько лет он не потерял своей актуальности. Если наша молодежь придумает такие же лозунги, которые будут живы еще 50 лет и под них можно собирать такие прогрессивные силы и добиваться реальных целей, мы будем только рады», — отметила Людмила Симонова.

Председатель Оренбургской областной организации профсоюза работников здравоохранения Людмила Варавва подчеркнула, что в колонне профсоюзов 1 мая будет учащаяся молодежь:

«Кого представляет вот эта молодежь — нам непонятно. У нас есть студенты и университетов, и техникумов, и они идут под нашими лозунгами. И они поддерживают нашу позицию. Да, не всегда удается все сделать так быстро, как хотелось бы. Но у молодости есть один существенный недостаток — она быстро проходит. Так если это просто воспаление от того, что они зациклены на этих игрульках, на всех этих гаджетах, они уподобляются западным каким-то проявлениям, это говорит об их незрелости. В первую очередь инфантильности».

Лидеры отраслевых профсоюзов считают, что свою неуёмную энергию и новые мысли такая молодежь может реализовать в молодежном правительстве региона.

При любых обстоятельствах?

Между тем инициаторы монстрации заявили на странице акции в соцсети, что креативное шествие состоится при любых обстоятельствах.

«Мы получили незаконный отказ администрации города, собрали все документы и незамедлительно направили свой иск в Ленинский районный суд», — отметили организаторы альтернативной колонны.

Плакат к 1 Мая. По ленинскому пути, №87 от 01.05.1969 (фрагмент)

Еще 24 апреля у них была уверенность в том, что заявка прошла необходимое согласование, поскольку прошла неделя с момента подачи уведомления о проведении монстрации. По словам инициаторов акции, оно было подано в установленный срок, а также своевременно выполнено требование администрации — сформулирована цель акции так, чтобы она попадала под действие 54-го федерального закона. Претензий о месте и времени от администрации не поступало. Организаторы сообщили, что 24 апреля должны были получить ответ мэрии, но ни в письменном, ни в устном виде его не предоставили, соответственно монстрация согласована, так как сроки для проведения акции в альтернативном месте — нарушены. Прозвучал призыв готовить яркие плакаты на 1 мая и собираться на площади «Атриум».

Демонстрация и лозунги

Прогнозировалось, что в монстрации примут участие 100−150 человек. В демонстрации же ожидают участие 5−7 тыс. человек. В целом по региону прогнозируют участие в демонстрациях и шествиях 45 тыс. человек. Праздничные мероприятия пройдут в 36 муниципальных образованиях. В шести муниципалитетах организуют шествия, в 22 — митинги.

Общероссийский лозунг Первомая — «За достойный труд, за справедливую социальную политику!». В связи с тенденцией снижения реальных доходов населения в качестве ключевого лозунга на региональном уровне определили «Рост зарплате! Преодоление бедности!».

«Недавно Центробанк заявил о росте заработной платы на 14%. Мы приветствуем повышение, но не понимаем, как экономически оно будет обосновано, поскольку сегодня экономика не растет такими темпами, в том числе в Оренбуржье», — отметил Ярослав Чирков.

Dan Moyle Денег нет

Он также напомнил, что с 1 мая начнётся реализация одного из значимых достижений — МРОТ будет равняться прожиточному минимуму. Кроме того, удалось одержать победу в борьбе за районный коэффициент, который будет по-прежнему начисляться сверх минимального размера оплаты труда. Для Оренбуржья это существенный финансовый прорыв. На руки трудящиеся будут получать минимум 11 300 рублей, тогда как еще летом 2017 года получали 7500 рублей (МРОТ).

Лидер оренбургских профсоюзов обратил также внимание на то, что сейчас в прожиточном минимуме половина заложенных расходов касается продуктов питания. Этого мало. При этом при существующей демографической политике прожиточный минимум не учитывает коэффициент семейственности, поэтому правительством России делается второй шаг, чтобы перейти к минимальному потребительскому бюджету. Например, прожиточный минимум учитывает для мужчин один костюм на пять лет, а минимальный потребительский бюджет два костюма на три года. Прожиточный минимум содержит 120 наименований, а минимальный потребительский бюджет — 300.