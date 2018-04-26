Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

В 2017 году на Украине прогнозируемо упал спрос на шенгенские визы — сказалось влияние «безвиза». Об этом сообщает организация «Европа без барьеров» со ссылкой на собственные данные. В прошлом году за получением такого разрешения обратились всего 721 тыс. украинцев, тогда как в 2016-м — более 1,411 млн. Количество выданных виз, соответственно, — 694 тыс. и 1,36 млн. Поэтому и в рейтинге стран по количеству полученных шенгенских виз Украина опустилась с третьего места на шестое.

Правда, едущие в Европу своим ходом на границе обнаруживают проблему — большие очереди. Чтобы их миновать, приходится давать пограничникам взятку (20−50 евро с машины). Мы уже писали о том, что грантовая программа ЕС по обустройству новых пунктов пропуска на границе со странами ЕС была Украиной почти полностью освоена, только вот новых пунктов пропуска не появилось.

«После скандала с котлованом [на месте одного из новых пропускных пунктов проверяющие нашли только котлован, на строительство выделялось 3 млн евро — Ред.] Украина вряд ли может рассчитывать на помощь от ЕС по обустройству границы. А без модернизации там будут вечные пробки, тем более после безвиза за границу едет больше людей. Это позор для Киева. В Брюсселе устали закрывать глаза на украинскую коррупцию и уже подумывают забрать безвиз», — цитирует издание «Страна.ua» свой источник в евроструктурах.

Государственная пограничная служба сообщает, что с момента начала действия режима безвизового въезда граждан Украины в страны Шенгенского соглашения (т.е. 11 июня прошлого года), этим правом воспользовались 483 тыс. украинцев. В сравнении с общим пассажиропотоком это довольно незначительно. Так, в 2017 году «безвизники» нарастили общее количество въездов всего лишь на 3%.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвиз

Впрочем, «ценность» украинского паспорта в рейтинге Henley & Partners (оценивает паспорта с точки зрения комфорта перемещения по миру) действительно выросла сразу на 19 позиций — теперь Украина занимает аж 80-е место в мире. Причина такого роста, разумеется, именно безвиз с ЕС. Правда, радующиеся прорыву украинские чиновники забывают, что в 2013 году в этом же рейтинге Украина, без всякого безвиза, занимала 74-е место.

Украина может получить ещё один пункт разногласий с Венгрией (помимо языка преподавания в школах компактного проживания украинских венгров). Президент Пётр Порошенко инициирует закон о введении санкций против жителей Украины, имеющих паспорта иных государств. В МИД Украины даже дежурно вспомнили о 100 тыс. венгерских паспортов в Закарпатье (информация старая, сейчас уже больше). Глава МИД Венгрии Петер Сийярто возмутился предложением лидера Украины. Учитывая же, что буквально на днях Венгрия уже в третий раз заблокировала проведение саммита Украина — НАТО на уровне глав МИД, можно быть уверенным: украинские власти своими руками блокируют свои же евроатлантические поползновения.

При этом всего две недели назад Порошенко, выступая на 11-м Киевском форуме по безопасности, в очередной раз затронул тему Плана действий по членству в НАТО:

«Подчеркиваю, что лучшего случая не будет. Украина, Молдова и Грузия принадлежат к западному альянсу и должны быть его частью. Это наша повестка дня. До следующих встреч высшего уровня с НАТО и ЕС. Что касается НАТО, мы будем настаивать на программе усиленных возможностей для Украины и Плане действий по членству».

Т.е. вроде бы и хочет человек впихнуть Украину в НАТО, но потом вспоминает: «Венгры же 100 тысяч паспортов на Закарпатье выдали! Да ещё и хотят венгерский в качестве языка обучения сохранить». И летят планы «коту под хвост»: какое там ПДЧ, если Украина банально не может с октября прошлого года формальный саммит с НАТО провести?

Трудовая миграция

Количественная миграция украинцев в Польшу постепенно перерастает в качественную.

«Среди физических лиц сохраняется рост заинтересованности покупкой земли на территории Польши гражданами Украины. В 2017 г., они получили 134 разрешения, что составляет почти 50% всех разрешений на покупку земельной недвижимости, которые выданы физическим лицам», — говорится в отчёте МВД Польши.

Следует отметить, что это уже тенденция — в 2016 году украинцы получили 47% таких разрешений.

Между тем экономика Польши пока и не думает пресыщаться украинцами. Согласно прогнозу Союза предпринимателей и работодателей Польши, для поддержки роста экономики им необходимо привлечь 5 млн мигрантов, а, по оценке польских экспертов, общее количество выданных приглашений в 2018 году для украинцев составит 3 млн (1,7 в 2017 году, согласно информации председателя Польско-украинской хозяйственной палаты Яцека Пехоты). Преодоление планки в 2 млн украинцев на недавней пресс-конференции в Киеве подтвердил посол Польши на Украине Ян Пекло.

Ещё примерно 100 тыс. украинских мигрантов в этом году ждут в Словакии — тамошнее министерство труда обратилось к своим украинским коллегам с просьбой о содействии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Из-за высоких темпов трудовой миграции на Украине стало чрезвычайной проблемой подсчитать реальную занятость населения. Скажем, в Службе занятости зарегистрировано всего 360 тыс. безработных, МОТ даёт 1,8 млн, а Госстат — 1,7 млн. Однако, как понять, кто из них действительно безработный, а кто лишь выжидает 6 месяцев, чтобы иметь право снова вернуться на заработки в Польшу?

Мешают оценке и секторальные дисбалансы. Скажем, в рабочих профессиях наблюдается дефицит кадров: предприятия вынуждены «выгребать» выпускников ПТУ и доучивать их уже на производстве, потому что других путей набрать персонал не осталось.

Впрочем, есть косвенный аргумент в пользу того, что безработица на Украине действительно сокращается. Национальный банк Польши, исследовавший мотивацию среди украинских гастарбайтеров, приводит любопытную статистику. Так, до 2013 года более 36% опрошенных называли причиной отъезда на заработки в Польшу отсутствие работы и почти 50% — слишком низкую зарплату. Теперь соотношение поменялось: недовольны зарплатой почти 60% опрошенных, тогда как на отсутствие работы жалуются всего 20% мигрантов. И кратно выросло количество мигрантов, указавших в качестве причины политическую ситуацию: раньше таких было всего 3,5%, теперь — 12,5%.

«Украина просто становится частью европейского рынка труда, и через похожий процесс другие страны уже проходили», — заявил сам Порошенко на расширенном заседании правительства, дав тем самым понять, как к этому процессу относится власть.

А вот эксперты с такой оценкой не согласны.

«Эти фразы подтверждают, что наши чиновники плохо учили или не учили науку о развитии трудовых ресурсов. Новые члены ЕС сталкивались с подобными проблемами. Но одно дело, когда на твоих западных границах находится страна с качественным рынком труда, а на восточной — с низким уровнем оплаты. Тогда проблема компенсации трудовых ресурсов решается за счет восточного рынка. А Украина превратилась в чёрную дыру трудовых ресурсов: люди мигрируют на запад, север, юг и восток. Кто будет компенсировать нам отток рабочей силы?» — поясняет ошибку Порошенко финансовый эксперт Алексей Кущ в комментарии для Newsone.ua.

Отток людей уже обсуждают на уровне парламента.

«Ситуация сегодня достаточно странная — в западных регионах Украины, куда зашли инвесторы, в частности, и японские инвесторы, и из Германии, других стран европейского сообщества. Есть проблема с набором людей на работу. То есть Западная Украина в связи с тем, что у нас уже сейчас действует безвизовый режим, выехала работать как трудовые мигранты в Европейский союз», — заявила во время выступления в Верховной раде представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

Что же, об этом ровно год назад предупреждала украинских чиновников посол Франции на Украине.

Тем временем Польша начинает подумывать о привлечении не только неквалифицированной рабочей силы, но и украинских медиков. Rzeczpospolita пишет о планах польского минздрава упростить трудоустройство для медработников не из ЕС. В частности, для врачей планируют отменить процедуру нострификации дипломов.

В правительстве Украины не оставляют надежд наложить лапы на заработанное мигрантами. Министр социальной политики Андрей Рева предлагает начислять таким украинцам стаж, а также сделать возможным для членов их семей на Украине получение жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг. Однако всё это предлагается купить.

«…Мы готовы давать субсидию семьям, где люди работают за рубежом, при условии, что они добровольно застрахуются и заплатят взнос хотя бы за три месяца… За три месяца минимальный взнос — это 2500 грн, а мы за это даем им субсидию и страховой стаж, который будет давать людям право на пенсию», — рассказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Можно подсчитать, что в год счастье субсидии и трудового стажа обойдется в 10 тыс. грн (и это по минимуму). Сложно сказать, зачем это нужно украинцам, если, легально работая в той же Польше, они заработают стаж и пенсию там.

Экономика и экспорт

В январе — феврале Украина экспортировала в ЕС аграрной и пищевой продукции на сумму 2,8 млрд долл. (+102 млн долл. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), сообщила в ходе пресс-конференции замминистра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева. Это примерно 36,5% аграрного экспорта Украины за указанный период. В целом же 45,1% украинского экспорта в эти месяцы было отправлено в ЕС.

Такой активный экспорт привёл к тому, что по состоянию на 17 апреля украинские производители исчерпали квоты по шести позициям: мёд, солод и пшеничная клейковина, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, пшеница, кукуруза. Причём в случае с мёдом, обработанными томатами, пшеницей и кукурузой исчерпаны как основные квоты (зафиксированы в соглашении о создании ЗСТ с ЕС), так и дополнительные (предоставлены Украине в прошлом году сроком на три года). Также Украина успела использовать вторую квартальную квоту на экспорт мяса птицы и полугодовую — на сливочное масло.

«…По состоянию на аналогичную дату 2017 года объемы пшеницы еще не были исчерпаны, а квота на солод и пшеничную клейковину вообще за прошлый год осталась неиспользованной», — комментирует для «Корреспондент.net» эти результаты аналитик внешней торговли агропродовольственной продукцией ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Дарья Гриценко.

Вагон для перевозки зерна

Поистине взрывные темпы роста экспорта косточковых. Так, экспорт слив в ЕС в 2016 году принёс Украине 2,4 тыс. долл., а уже в 2017-м — 6,2 млн долл. (в основном продавали в Польшу — на 5,4 млн). Вдохновлённые этим успехом аграрии в этом году собираются наращивать экспорт и по другим позициям.

«Будут попытки выйти на рынок ЕС (Польша, Прибалтика) с земляникой в мае и осенью 2018 года. Ожидается увеличение экспорта черешни в страны ЕС и Азии, а также бахчевых — по новым направлениям. Например, херсонские арбузы могут поехать в Великобританию, первые такие попытки делались в 2017 году», — цитирует Delo.ua аналитика плодоовощного рынка Татьяну Гетьман.

В целом же за I квартал 2018 года Украина экспортировала плодов, ягод и орехов на 57 млн долл. (+68% к аппг). Правда, в основном этот результат обеспечен экспортом грецких орехов (42 млн долл.).

Европа не оставляет попыток заставить Украину отменить мораторий на экспорт леса-кругляка (действует с 2016 года). Правительство Украины и Европейская комиссия завершили согласование списка «нейтральных» арбитров, один из них возглавит арбитраж. Всего будет три группы арбитров (нейтральная, от Украины и от ЕС). Они-то и решат, имела ли право Украина в соответствии с соглашением о ЗСТ вводить такой мораторий.

Проблема в том, что группы арбитров от Украины до сих пор нет. Вернее есть, но не в полном составе: четыре кандидатуры Порошенко утвердил, последняя кандидатура уже восемь месяцев находится на рассмотрении в Администрации президента. А 80% готовности в таких вопросах не бывает, только 100%.

В ЕС убеждены, что украинская сторона намеренно затягивает процесс формирования своей группы арбитров. Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём в конце февраля даже направила в Киев крайне жёсткий ультиматум, в котором предупредила, что если Украина не предоставит своих арбитров, рассмотрение начнут те арбитры, которых удалось утвердить.

«Сразу несколько представителей Евросоюза, аж до гендиректора, ответственного за отношения с соседями, заверили «Европейскую Правду: ни разу Брюсселю не приходилось начинать арбитраж с партнерами, с которыми у ЕС действует договор о свободной торговле. Всегда удавалось договариваться мирно… но Украина оказалась особенной», — говорится в материале журналистов издания Сергея Сидоренко и Юрия Панченко.

Кстати, это не единственная проблема в торговле с ЕС. Заместитель директора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев предупреждает, что ЕС может ввести санкции в отношении Украины, если правительство всё-таки решит ввести квотирование импорта топлива.

Польша уже в этом году может выйти на первое место среди торговых партнёров Украины если не по товарообороту, то по экспорту, прогнозирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в своей статье для 112.ua. По итогам I квартала украинские производители экспортировали в Россию продукции на 853 млн долл., в Польшу — на 816 млн. Разрыв действительно крайне невелик.

Однако, несмотря на все успехи наращивания экспорта в Европу, в первой пятёрке стран, куда Украина продаёт больше всего своих товаров, только две страны из зоны ЕС: Польша и Италия (2-е и 3-е место).

Гранты, программы, целевое финансирование

Как уже ранее сообщалось, вопрос отмены моратория на экспорт леса-кругляка не будут выносить в качестве условия для предоставления Украине очередного пакета макрофинансовой помощи (кредита в размере 1 млрд евро) ЕС. Однако это не означает, что его предоставят совсем без условий. В Европарламенте обсуждается предложение выделить средства в обмен на обязательство создать систему проверки имущественных деклараций чиновников и данных о бенефициарах компаний. Причём, как следует из слов еврочиновников («…в свете неполного осуществления Украиной программы, связанной с третьим пакетом, целесообразно включить конкретные условия для каждого из двух траншей этой помощи»), средства будут выделять малыми дозами и только под отчёт о проделанных работах.

Кормят с ложечки

ЕС подготовил для Украины ещё одну программу помощи — «Реформы ради инвестиций», под которую Украина сможет получить до 50 млн евро. Причём, как обещает еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Хан, её экономический эффект может десятикратно превысить собственно грантовую часть и позволит Украине привлечь до 0,5 млрд евро инвестиций. По уже известной традиции, сначала нужно будет кое-что сделать. За эти 50 млн евро Европа потребует, в частности:

— независимое регулирование в энергетике, т. е. все полномочия по тарифам, их обоснованности и контролю перейдут к Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ);

— также в ЕС хотят отмены е-декларирования для антикоррупционеров.

И похоже, что эти деньги останутся в ЕС — суммарная стоимость требований явно превышает 50 млн евро.