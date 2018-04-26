Президент США Дональд Трамп готовится к участию в предстоящем саммите с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который уже выразил готовность остановить свою ядерную программу и разработку баллистических ракет. На этом фоне все чаще начинают задавать один и тот же вопрос: сможет ли Трамп отличить выгодную сделку от провальной, пишут Майкл О'Хэнлон и Райан Хасс в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

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Президент Трамп прав в том, что Северная Корея должна сделать гораздо больше, чем просто прекратить тестирование военных технологий. Но как отличить хорошую сделку от плохой? В конце концов, Соединенные Штаты уже подписывали ядерные соглашения с предыдущими северокорейскими лидерами. Одно соглашение было подписано при администрации 42-го президента США Билла Клинтона, еще одно — при администрации 43-го президента Джорджа Буша. Более того, еще до подписания соглашений с США КНДР присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Ни по одному из соглашений КНДР не выполнила своих обязательств. Безусловно, нынешний северокорейский лидер отличается от предыдущих лидеров. Однако не стоит думать, что он является более желанным собеседником для международного сообщества.

Ким Чен Ын, вероятно, понял одно: он оказался в неустойчивом положении в 2017 году, когда прошли три испытания МБР и шестое — самое мощное — ядерное испытание. По последним оценкам, Северная Корея может потерять от одной трети до половины своих торговых и других доходов. Осознание этого, похоже, побудило северокорейского лидера пойти на уступки. Давление сработало, Трамп заслужил признания за это достижение.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Трампу понадобится хорошенько подумать о том, когда и при каких условиях он должен начать снижать давление на КНДР. Это не должно быть жестом доброй воли, но ответным шагом на очевидные и поддающиеся проверке действия КНДР. Также стоит учитывать, что готовность Пхеньяна обсуждать «денуклеаризацию» почти наверняка не приведет к полному и поддающемуся проверке ядерному разоружению в ближайшее время.

Северные корейцы слишком много вложили усилий в создание ядерной бомбы и слишком последовательно отстаивали необходимость сохранения своего ядерного арсенала, подчеркивая, что они не хотят повторять судьбу бывшего президента Ирака Саддама Хусейна или бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи. Трудно поверить, что Пхеньян согласится отказаться от 20% до 60% своего ядерного арсенала в обмен на ту или иную сделку с США. Даже если Ким Чен Ын согласится на полную денуклеаризацию, несомненно, потребуется продолжительный поэтапный процесс.

Итак, какими принципами должен руководствоваться Трамп для заключения выгодной для США сделки с КНДР?

Во-первых, большинство санкций США, введенных в отношении Северной Кореи со времен Корейской войны, должны остаться в силе до тех пор, пока не начнется действительное разоружение. Большинство этих санкций предшествовали возникшему ядерному кризису и были введены в основном из-за продолжающегося состояния войны на Корейском полуострове и отвратительного характера северокорейского режима.

Однако санкции ООН — это другой вопрос. Санкции, введенные за последние 12 лет, начиная с резолюции 1718 от 2006 года, постепенно наращивали давление на Северную Корею. Эти санкции были сосредоточены на торговле технологиями, имеющими отношение к оружию массового уничтожения и баллистическим ракетам, затем они были расширены, чтобы охватить военные разработки в целом.

А в последнее время санкции ООН стали ориентироваться на коммерческие источники доходов северокорейского режима, а также на активы отдельных лиц и компаний из Северной Кореи. Именно эти санкции действительно нанесли вред КНДР, поскольку они повлияли на экономические связи КНДР с ключевыми странами региона, включая Китай, Россию, Южную Корею, Вьетнам и другие, от торговли с которыми в настоящее время зависит Северная Корея. Можно рассмотреть вопрос об отмене некоторых из этих санкций.

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Также недостаточно сосредоточиться только на ядерных вопросах. Необходимо уделить внимание сокращению ракет большой и средней дальности. Верность США партнерству с Японией и Южной Кореей требует, чтобы Вашингтон выдвинул требования относительно ракетной программы КНДР. Полный запрет на будущее производство и испытания ракет, а также ядерное производство и испытания, передача данных о ядерных объектах и организация постоянных проверок военных объектов КНДР — это обязательные условия возможного соглашения. Тщательная проверка военных объектов КНДР имеет важное значение для будущего уменьшения санкционного давления.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

Также было бы разумно провести диалог о правах человека и экономических реформах. На первых порах стоит лишь обратить внимание КНДР на эти вопросы. Пхеньян должен услышать сообщение о том, что мир больше не может закрывать глаза на то, что происходит внутри КНДР.

Придерживаясь этих основных принципов, президент Трамп направится на саммит с четким пониманием того, какие сделки с Пхеньяном могут иметь смысл, а какие нет.