В ночь на 14 апреля Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и Франция нанесли успешный ракетный удар по трем сирийским целям в ответ на недавнее использование химического оружия президентом Сирии Башаром Асадом. Стремясь защитить Сирию от смены режима и отсрочить приезд экспертов из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), президент России Владимир Путин все же смог одержать стратегическую победу, пишет Дэниэл Хоффман в статье для американского издания The Hill.

Dvidshub.net Пуск крылатой ракеты Tomahawk

Путин, заявивший, что крах СССР — это крупная геополитическая катастрофа 20-го века, стремился восстановить статус Кремля на Ближнем Востоке за счет агрессивных военных, дипломатических и разведывательных операций в Сирии, а также за счет активизации сотрудничества с Ираном и Турцией. Россия и Иран имеют решающее значение для сохранения режима Асада.

Kremlin.ru Владимир Путин и Башар Асад

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Для Путина Ближний Восток — это поле битвы, где Россия борется за влияние со своим «главным врагом» Соединенными Штатами. Путин хочет вбить клин между Соединенными Штатами и их союзниками из НАТО, особенно это справедливо в отношении Турции.

Начиная с 2015 года, когда военные России начали наносить удары по сирийским оппозиционным силам, Путин не стремился бороться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на все его заявления. Россия, скорее, стремилась сохранить у власти Асада. Россия развернула в Сирию военных советников и спецназовцев и, как сообщается, планирует предоставить Асаду передовую систему ПВО С-300. Россия имеет военно-морскую базу в Тартусе и авиабазу близ Латакии.

Кремль заблокировал попытки ООН рассмотреть случай повторного применения химического оружия в Сирии. Как сообщалось, Асад использовал химическое оружие, несмотря на то, что 30 июня 2014 года Сирия подписала соглашение, предусматривающее ликвидацию запасов сирийского химического оружия. Такое положение вещей может показаться нелогичным для тех, кто считал, что Путин должен позаботиться о том, чтобы Асад не использовал химическое оружие против оппозиции из-за угрозы военного удара со стороны Запада. Однако Путин, скорее всего, поддержал бы использование химического оружия в сирийской Думе по двум причинам.

Во-первых, Асад использовал химическое оружие, чтобы захватить один из последних опорных пунктов оппозиции. Действия Асада напоминают действия его отца Хафеза Асада, который убил приблизительно от 10 до 25 тыс. граждан Сирии в Хаме в 1982 году в ответ на предполагаемую экзистенциальною угрозу, исходящую от исламистских экстремистов.

Government of Syria Хафез Асад

Во-вторых, использование Асадом химического оружия предоставило России возможность показать свое влияние в регионе. Местом преступления стал сирийский город Дума. К сожалению, хлор и зарин — это не вино, которое со временем становится только лучше. Данные вещества со временем рассеиваются, к тому же пострадавших и обслуживающий медперсонал могли вывести в другое место. Путин сговорился с Асадом, чтобы скомпрометировать работу инспекторов ОЗХО.

Путин дал ясно понять, что Соединенные Штаты, Соединенное Королевство и Франция должны проявлять сдержанность в случае нанесения ударов. Российские военные советники стали живыми щитами. США пришлось намерено избегать ударов по позициям, на которых находились военные России. Путин выступил в роли защитника осажденной крепости Асада. Россия и Иран глубоко укоренились в роли гарантов, обеспечивающих выживание Асада. Пока Асад остается у власти, основополагающие причины, приведшие к началу восстания в 2011 году, устранить не удастся.

Соединенным Штатам следует предпринять ряд шагов в сфере обеспечения национальной безопасности США. Во-первых, Соединенные Штаты должны продолжить оказывать материальную и разведывательную поддержку своему ключевому союзнику в борьбе с исламскими экстремистами — Сирийским демократическим силам (СДС). Вашингтон должен сплотить ряды региональных союзников, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, и продолжить дипломатическое давление, направленное на выработку долгосрочного политического решения.

Во-вторых, США должны сохранить военный контингент в Сирии для поддержания ценного тактического сотрудничества с СДС, противодействия возрождению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и выполнение необходимых операций по поддержанию собственной национальной безопасности.

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В-третьих, Вашингтон должен сдерживать Россию и Иран. Эти страны несут ответственность за свою причастность к гибели в Сирии сотен тысяч человек и миграционному кризису, вызванному гражданской войной.

Kremlin.ru Владимир Путин и Али Хаменеи

Вслед за выступлением президента США Дональда Трампа, в котором он осудил Россию и Иран за поддержку военного преступника Асада, Запад должен осудить политику Москвы и Тегерана в отношении Сирии, которая служит их собственным интересам, а не интересам Сирии. В отношении Ирана должны быть введены санкции, а в отношении России необходимо избегать санкций только против тех олигархов, которые не поддерживают агрессивную антизападную политику Путина.