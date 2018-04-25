Недавно Всекитайское собрание народных представителей одобрило увеличение оборонного бюджета КНР на 8,1%. Это означает, что в 2018 году объем расходов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) составит $175 млрд. Китайские аналитики утверждают, что увеличение оборонных расходов идет в ногу с ежегодными темпами экономического роста, который в 2017 году составил 6,9%, пишет Нан Ли в статье для The National Interest.

Китайский плакат

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Китайское руководство связывает увеличение оборонного бюджета с ростом ВВП и общими государственными расходами, однако объем военного бюджета остается низким в сравнении с другими крупными державами. В 2018 году на военные нужды будет выделено всего 1,4% ВВП КНР, когда как США тратит на оборону 3,4% ВВП, а Россия — 2,8%. Военный бюджет Китая по-прежнему составляет лишь четверть от военного бюджета США. Китайское руководство утверждает, что увеличение оборонных расходов будет способствовать умеренной модернизации НОАК. Ряд причин указывают на то, что увеличение военного бюджета КНР может оказать более существенное влияние на рост эффективности НОАК, чем принято думать.

Например, увеличение военных расходов в 2018 году составит $25 млрд — это больше, чем военный бюджет КНР в 2003 году, который тогда составил $23 млрд. Более того, продолжающаяся борьба с коррупцией в НОАК, установление независимого контроля со стороны органов по поддержанию дисциплины и аудита окажут положительное воздействие и позволят существенно сократить уровень неэффективных расходов. Следовательно, средства, предназначенные для решения военных задач, будут расходоваться более эффективно.

ВМС Китая

Кроме того, недавняя реструктуризация НОАК, сокращение числа военнослужащих на 300 тыс. человек, сокращение невоенных агентств, подразделений и персонала должны привести к более оптимальному использованию военных расходов. С другой стороны, относительно успешное руководство Коммунистической партии Китая, ставка китайских лидеров на экономический рост, а также на поддержание политической и социальной стабильности — все это устранило причины, которые могли бы побудить НОАК вмешаться во внутреннюю политику и начать борьбу за власть. Таким образом, НОАК может всецело сосредоточиться на усовершенствовании своих функциональных и технических возможностей. Это также будет способствовать более эффективному использованию военного бюджета.

Более того, несмотря на то, что стоимость ведения бизнеса в Китае возросла, она все же ниже, чем в Соединенных Штатах, даже с точки зрения стоимости приобретения сопоставимых военных технологий. Китайский боевой самолет пятого поколения — J-20 — стоит $110 млн, в то время как Соединенные Штаты заплатят за истребитель пятого поколения — F-22 — $150 млн. Оборонный бюджет Китая покрывает расходы на приобретение и модернизацию систем вооружений, подготовку и обучение, а также содержание личного состава. Поскольку значительная часть этих затрат не связана с высокими технологиями, покупательная способность оборонного бюджета Китая, вероятно, будет намного выше, чем у военного бюджета США.

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Kremlin.ru Си Цзиньпин

С другой стороны, политика председателя КНР Си Цзиньпина, направленная на реформирование вооруженных сил Китая, предполагает запуск интеграционных процессов между гражданскими и военными структурами. Такая интеграция должна привлечь новые внебюджетные инвестиции в научную сферу, технологии и промышленный сектор Китая. Также внебюджетные инвестиции могут быть направлены на дополнительное финансирование высшего образования и программ социальной защиты. Все эти улучшения, в конечном счете, должны позитивно сказаться на уровне боеготовности НОАК.

Наконец, несмотря на то, что оборонный бюджет Китая составляет лишь одну четверть от военного бюджета Соединенных Штатов, основные задачи НОАК не выходят за рамки региона, в отличие от глобальной ориентации военных США. Для НОАК приоритетными задачами остаются обеспечение обороны и сдерживания, даже несмотря на то, что китайским военным удалось расширить сферу своего влияния от континентальной части до своих «ближних морей». Региональная ориентация вооруженных сил КНР также будет способствовать более оптимальному расходованию военного бюджета.