Армянская весна продолжает бурление, вызывая непонимание и недоумение. Вернее, она не вызвала интереса за пределами бывшего СССР, ибо события в Ереване не вылились в кровавые картины для показа в новостях, но в русскоязычной среде об этом говорят и спорят с накалом.

Vitaly V. Kuzmin ПТРК «Корнет-Э»

В России за происходящим в последней дружественной Москве бывшей союзной республике следят с пристрастием футбольных болельщиков. Реакция официальной российской власти на перемены в высшем составе руководства была в высшей степени дружественной и разумной. Знающие толк в кавказских делах люди в Москве не могли не заметить, что протесты там носили исключительно внутренний характер. Кстати, в ходе массовых выступлений в прошлом году звучали антироссийские лозунги, но на этот раз никаких радикальных призывов разорвать с Москвой там не зафиксировано. Лидер оппозиции упомянул в своём выступлении заявление российского МИД, чтобы развеять все мутные кривотолки.

А кривотолки не умолкли по сей день. В социальных сетях бывалые российские комментаторы-блогеры поспешили пообещать (пригрозить) армянам утерю Карабаха и рассуждали о роли посольства США, будучи убежденными в том, что жители Еревана и других городов Армении могли дойти до чувства жгучего недовольства токмо по наущению ЦРУ и госдепа. Поскольку немалая часть сиих пишущих действуют не спонтанно, а по распоряжению, то уместно спросить их кураторов: зачем подобными оскорблениями толкать Армению в зону влияния тех, кто их не оскорбляет, столь откровенно? Ибо утверждение о том, что политическое недовольство может быть лишь следствием заокеанской злокозненности, — это все из разряда «у них нет статусности». И так Россия теряет влияние и дружественную расположенность.

Придётся добавить, что такие же мысли и идеи об армянской «бесстатусности» вывалили в эфир некоторые известные политологи и комментаторы России. И снова вопрос: кому нужен этот саботаж российско-армянской дружбы? Сравнения с Майданом, сравнения с Украиной толкают Армению именно туда. Хорошо, что обошлось покамест без разговоров о «пробирке»…

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Ереване. 9 мая 2016 года

На самом деле, усиление прозападных тенденций в Ереване не ново, однако компетентная часть армянского истеблишмента осознаёт «безальтернативность» военного союза с Россией. Недавние поставки системы ПТРК «Корнет-Э» делают Армению региональным гегемоном, не оставляя Азербайджану шансов на победу. Достаточно представить себе, что можно сделать с территории Армении с главными точками переработки нефти в Азербайджане…

Между тем усиление американского влияния — один из вариантов для Армении. Это связано с американскими планами в Иране, с которым граничит Армения.

На сегодняшний день Азербайджан является несомненным бенефициаром американских и израильских приготовлений к возможному конфликту с Ираном. У Вашингтона и Иерусалима разнородные задачи по отношению к Ирану: американцы пытаются время от времени (хоть малоуспешно) влиять на внутреннюю ситуацию там, а Израиль ограничивается пока собственными разведывательно-стратегическими задачами. Благодаря повышенному американскому и израильскому интересу к Ирану Азербайджан получил немалую военную и экономическую выгоду. Стоит обратить внимание на то, что один из наиболее влиятельных и компетентных американских экспертов, Джорд Фридман, посещает в последнее время Баку не реже, чем три раза в год.

Luc Van Braekel Джорд Фридман

Мы акцентируем внимание именно на повышенном американском и израильском интересе к региону, потому что главной проблемой стран Южного Кавказа является отсутствие к ним внимания и интереса в обычные времена. И это мы будем особенно остро наблюдать сейчас, когда решающее влияние на политику США будет оказывать Джон Болтон. Будучи убежденным скептиком в отношении России и ее лидера, Болтон при этом совершенно не собирается вести активную политику по отношению к Украине и Прибалтике, и тем более на Кавказе. Исключением может быть стратегическая заинтересованность, связанная с Ираном. Но не насаждение американского образа жизни в среде кавказских народов. Иными словами, Болтон будет индифферентен к обычно обсуждаемым векторам армянской политики и наипаче — к ее внутренним делам. Однако интерес к Армении может появиться у него в связи с назревающим конфликтом с Ираном.

Известный российский эксперт по Кавказу Сергей Маркедонов точно определил американский взгляд на проблемы этого региона, когда отметил малую толику солидарности Вашингтона с теми или иными внутренними тенденциями там, но — пристальный взгляд сообразно стратегическим и глобальным интересам США.

Народные выступления в Армении и перемены там наверху не имеют отношения к глобальным устремлениям США, но возможное прямое столкновение с Ираном может повысить акции Армении в Вашингтоне осязаемо. Это не угроза и не предсказание. Это попытка указать на возможный вектор развития событий в Армении.

Какой вывод может сделать из этого Россия? Есть такой вывод. Это повышенная ответственность.