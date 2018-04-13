Десять дней назад весь мир вздохнул с облегчением. Американские вооружённые силы при незначительной поддержке Великобритании и Франции нанесли массированный ракетный удар по различным объектам в Сирии. Удар этот был выполнен с таким изяществом, что ни один российский военный советник не пострадал, ни один русский солдат не был ранен, и прямого военного конфликта сильнейших ядерных держав удалось избежать.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Политический ответ на этот удар со стороны России ещё только ожидается, а вот противники Дональда Трампа в самих Штатах не упустили возможности и перешли в атаку.

Удар по Сирии

100 с лишним ракет, выпущенных по сирийской земле, стали официальным ответом США и их союзников на недавнюю химическую атаку, которую, по сведениям, полученным от организации «Белые шлемы», предприняли силы Ассада в городе Дума, «спутнике» Дамаска. Несколько дней информационной кампании в западных глобальных СМИ практически вынудили Белый дом к решительным действиям. Несмотря на то, что градус напряжённости был неожиданно для всех резко снижен президентом США, удар все же был нанесён.

Оценки эффективности ракетной атаки сильно разнятся, а порой и вовсе противоположны. Согласно заявлениям министерства обороны РФ и данным российских СМИ, около 70ракет было сбито силами сирийской ПВО, в зону действия российских противовоздушных комплексов ракеты не залетали, в результате удара почти никто или совсем никто не пострадал, а разрушенным оказался только один объект: институт развития химии и фармакологи в Дамаске. Если же верить американским военным, ни одна ракета не была сбита, а все намеченные цели были поражены и полностью уничтожены.

Проверить правдивость тех или иных заявлений у обывателя нет никакой возможности. Нам просто предлагают выбрать, чему верить. И как бы сразу подсказывают «правильный» ответ. Так, пресс-служба Пентагона заявила, что в первые сутки после удара по Сирии активность русских средств информационной войны увеличилась на2000%. А российские СМИ в один голос заклеймили заявления американских военных ложью, необходимой для сохранения хорошей мины при плохой игре.

Узнать доподлинно об эффективности удара в ближайшее время доведётся вряд ли. А вот усмотреть слабые стороны в «правдах» обеих сторон можно уже сейчас.

Все американские СМИ, заявившие об эффективности удара, показывали одни и те же или почти идентичные кадры. Вот ракеты красиво стартуют с кораблей, а вот руины того самого института в Дамаске. Другие объекты, якобы стертые с лица земли, почему-то сфотографировать не удалось…

Российская версия, подразумевающая огромную (70%!) эффективность сирийской ПВО, тоже вызывает сомнение. Во-первых, наиболее совершенный противовоздушный комплекс в распоряжении сил Асада — это советский С-200, который устарел уже как минимум на два условных «поколения»… Во-вторых, сразу после американского удара в Москве заговорили о том, чтобы поставит Дамаску комплексы С-300, чтобы обезопасить от дальнейшей агрессии Запада… Здесь есть явное несоответствие официальной версии — либо сирийцы отлично справляются сами и новейшие американские ракеты им нипочем, либо они беззащитны и им нужно срочно, и даже, возможно, бесплатно, поставить более современные средства ПВО…

Policía Nacional de los colombianos Джеймс Коми

Новая скандальная книга

Как бы то ни было, в столице «страны свободных» голос русской прессы все равно не слышен, а значит, удары по Сирии, по крайней мере в плане репутации, — однозначная победа президента и его администрации. Или нет?

И да и нет. Стоило Вашингтону очнуться ото сна и узнать о нанесённом ночью ударе, как настроение многих оппозиционных политиков и журналистов резко сменилось. Те, кто ещё вчера призывал к жёсткой реакции на «бесчеловечную атаку в Думе», теперь говорили о том, что удар был незаконным, так как не был санкционирован конгрессом. Те же, кто боялся конфликта ядерных держав, теперь настаивали на недостаточности одного ракетного удара и необходимости более жёстких мер…

И все же американское общество явно реагировало на удар по Сирии положительно. Что не могло не расстраивать противников президента и его курса.

Как нельзя кстати пришелся новый информационный повод, за который, как за спасательный круг, схватилось чуть ли не каждое крупное американское СМИ. Дело в том, что близилась дата выхода в свет новой «сенсационной» книги бывшего директора ФБР Джеймса Коми «Высшая верность». Трамп отправил Коми в отставку в мае 2017 года, после чего бывший начальник спецслужбы проявил себя как ярый противник нового президента…

Буквально спустя два дня после ракетного удара по Сирии все американское мадиаполе заполнилось цитатами из обширных интервью Коми разным телеканалам, журналам газетам… Как будто следуя чьему-то приказу, почти вся американская пресса с подобострастием взглянула на отставного службиста… Сам Коми не скупился на жесткие высказывания в отношении президента Трампа, чем ещё усиливал информационную волну, покатившуюся по Соединенным Штатам.

Коми называл Трампа лжецом, говорил, что он не достоин быть президентом США, уподоблял его мафиозному боссу… Особого внимания заслуживает новый риторический приём, использованный Коми в отношении Верховного главнокомандующего. Этот приём особенно пришёлся по вкусу жаждущей сенсации прессе. Итак, идея проста и по-своему гениальна: сидящий со скорбным лицом и говорящий о плачевном состоянии «страны свободных», Коми в какой то момент с печалью произносил: «Не думал, что когда-нибудь скажу такое, но, я не знаю, правда ли то, что…» И дальше любой самый дикий миф о президенте США: «…правда ли, что его контролируют русские»; «…правда ли, на него мочились проститутки» и так далее и тому подобное.

Бравируя своим «незнанием» и изрыгая самые причудливые обвинения в адрес Трампа, Коми удерживал на себе внимание СМИ почти целую неделю. За эти несколько дней Белый дом так и не смог как-то парировать удар и перехватить инициативу, демократы праздновали победу и восхваляли Коми, а сам отставной директор ФБР обеспечил своей книге рекордные продажи (предзаказ составил 200 тысяч копий), а себе — хороший старт для политической карьеры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На равных

Корейский вопрос

Информационная атака демократов с Коми в качестве главного героя продолжалась бы и дальше, если бы не приближение переговоров глав США и КНДР и связанные с этим информационные поводы.

За несколько дней до визита в Вашингтон премьер-министра Японии Синдзо Абэ в прессе стали появляться данные «анонимных источников» о том, что между администрацией американского президента и Пхеньяном существует некий неофициальный канал связи. Говорили даже, что директор ЦРУ Майк Помпео лично встречался с Ким Чен Ыном. Когда японский лидер приехал к американскому коллеге, Дональд Трамп все же поддался уговорам и подтвердил существование канала связи между руководством США и КНДР.

Сразу после этого стало известно, что Северная Корея официально приостанавливает любые ядерные и ракетные испытания на время переговоров с Южной Кореей и с США. Этот дружественный жест был с радостью воспринят в Сеуле, своё ободрение выразили многие мировые лидеры. Тем не менее в совместном заявлении глав США и Японии звучали призывы к «полному, прозрачному и проверяемому» ядерному разоружению Корейского полуострова как конечной и единственно важной цели переговоров.

Вскоре представителями Белого дома было объявлено, что встреча глав США и КНДР назначена на начало июня, и что американская администрация не будет снимать санкции с Северной Кореи до тех пор, пока эта цель — так называемая «денуклеризация» — не будет достигнута.

Занимая твёрдую позицию в отношении Северной Кореи на фоне уступок Пхеньяна, Трамп и его команда пытаются продемонстрировать превосходство и готовность к переговорам только с позиции силы. Возможно, это своеобразная месть за ту политическую лужу, в которую американское руководство посадил Ким Чен Ын в новогоднюю ночь.

С другой стороны, неясна степень искренности многократных заявлений Пхеньяна о готовности к отказу от ядерного оружия в условиях американских гарантий безопасности… Ведь любые гарантии американцев будут актуальны только до смены президентской администрации, а реальное оружие массового уничтожения служит куда более надежной гарантией. К тому же северокорейская пропаганда много лет убеждала народ терпеть лишения и значительную степень изоляции именно ради гарантирующего безопасность оружия, а США воспринимаются народом как главный враг… Все это не может не понимать проявивший себя как дальновидный правитель и хитрый политик Ким Чен Ын.

И все же, наиболее вероятным результатом стремительно приближающихся американско-северокорейских переговоров будут американские гарантии ненападения, с одной стороны, и обещание ядерного разоружения — с другой. При этом, если в соглашение не будут включены строгие меры международного контроля, мало приемлемые для закрытой КНДР, это будет означать взаимовыгодный договор Трампа и Кима, позволяющий американскому лидеру записать на свой счёт ещё одну историческую победу, а северокорейскому руководству — сохранить свой ядерный козырь, хоть и спрятав его на некоторое время в глубину рукава.

Ракетный удар по Сирии стал первым решительным шагом новой команды Трампа, которая все больше наполняется политическими «ястребами». Ноябрьские выборы в конгресс все ближе, и олицетворяющему успех республиканцев Трампу нужно было начать серию беспроигрышных шагов. Книга Коми и ее маркетинговая кампания нарушили планы, но успех с КНДР ещё может все исправить… Противостояние в Вашингтоне снова обостряется.