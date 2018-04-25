Каждая неделя апреля убеждает в том, что Ближний Восток неумолимо подталкивают к новой войне. И один из ее признаков — это то, что в День армии в Тегеране командующий сухопутными войсками Ирана Киомарс Хейдари в опосредованной форме признал угрозу войны, хотя и заверил, что Иран на данный момент не видит серьезной военной внешней угрозы. «Сегодня вооруженные силы готовы, и враги знают об этой готовности. Таким образом, они не чувствуют серьезной угрозы для системы», — сказал Хейдари.

ИА REGNUM Иран

Тем не менее от его слов веет также пресловутыми предупредительными «месседжами» — и именно для потенциальных военных противников Ирана. Как и от заявления президента ИРИ Хасана Рухани о том, что он и правительство твердо поддерживают план иранских вооруженных сил по производству или поставке оружия и военной техники, необходимых им для защиты страны. Иранцы почти каждый день заявляли о готовности то того вида вооружений, то этого — начиная от отечественной разработки ПВО в виде модификации ЗРК «Бавар» и кончая представлением новых моделей вертолетов, танка «Каррар» и так далее.

В этом же ряду следует рассматривать информацию Fars News от 25 апреля о том, что Организация промышленного развития и обновления Ирана (IDRO) ведет переговоры с российской компанией о совместной разработке новых вертолетов. «Мы провели переговоры с русскими и пришли к выводу, что компания «Вертолеты России» построит две модели вертолетов», — сказал замглавы IDRO Бехзад Этамади.

Vitaly V. Kuzmin Вертолёт Ка-52

Но повышенное внимание к нуждам армии проявил также верховный лидер аятолла Сейед Али Хаменеи. Во время встречи с главнокомандующим армией и старшими командирами сухопутных войск 22 апреля он приветствовал высказывания армейских командиров в поддержку единства, о чем мы ранее сообщали. Глава государства также высоко оценил эффективность и опыт старых кадров армии и выразил надежду на «светлое будущее молодых кадров», призвал к продолжению прогресса и наращиванию потенциала армии и добавил, что «прогресс должен продолжаться, чтобы иметь более сильную, лучшую, более революционную и более эффективную армию в будущем, чем та, которую мы имеем сегодня». «Я призываю всех вас, дорогие молодые люди, использовать все свои творческие способности, усилия и человеческий потенциал, чтобы продвигать вперед дело армии», — сказал иранский лидер.

Для Ирана это нередкий случай, когда верховный лидер и президент единодушно ставят во главу угла интересы безопасности страны и наращивания могущества и боеспособности армии. Как и КСИР — добавим мы, напомнив, что командование Вооруженных сил ИРИ на прошлой неделе подтвердило готовность сотрудничать с Корпусом по всем направлениям деятельности КСИР по обеспечению безопасности. В том числе — и за пределами госграниц Ирана, учитывая, что командующий военно-морскими силами КСИР Али Фадави на днях заявил: «Охрана Исламской революции означает не только охрану одного государства и одного правительства, то есть Ирана. Это приказ имама Хомейни». Он подчеркнул, что войска КСИР сражаются в тысячах километров от Ирана. И это означает, что, по крайней мере, спецслужбы КСИР — это сила, не ограниченная границами государства. Именно Фадави уже 24 апреля предупредил: «У американцев мало информации о военно-морской силе Ирана, и они поймут нашу реальную силу, если их корабли когда-либо потонут, либо попадут в ужасную ситуацию».

Khamenei.ir Корпус Стражей Исламской революции

В Вашингтоне явно «с пониманием» относятся к ситуации, потому что, помимо усиливающихся угроз выхода из «ядерного соглашения» с Ираном или угроз навязать Тегерану изменение «условий сделки», США сейчас при марионеточном пособничестве президента Франции Эммануэля Макрона наращивают антииранскую риторику. Дональд Трамп именно в ходе встречи с Макроном разразился набором угроз в адрес Ирана. Он заявил, что намерен «сдерживать» Иран на Ближнем Востоке, и отметил, что у Тегерана «будут большие проблемы», если он решит возобновить ядерную программу: «У них будут большие проблемы, чем когда-либо прежде». Это был ответ на очередное предупреждение главы МИД ИРИ Мохаммада Джавада Зарифа, на сей раз звучавшее в Нью-Йорке в Совете по международным отношениям, о том, что страна готова «ускоренными темпами» возобновить свою ядерную программу в случае выхода США из ядерного соглашения 2015 года. Более того, Трамп клятвенно пообещал «сделать что-нибудь» с Ираном для решения вопроса о «ядерной сделке». И Макрон, как известно, вызвался стать посредником между США и Ираном в данной проблеме, параллельно помечтав «подключить Россию» к этому двуличию США в отношении Ирана.

Дабы в Тегеране со всей серьезностью отнеслись к угрозам Трампа, 24 апреля с неофициальным визитом в Израиль прибыл глава управления специальных операций вооруженных сил США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел. Турки пишут, что, «как ожидается, он встретится с высокопоставленными израильскими военными, включая начальника Генерального штаба Гади Айзенкота». Целью визита будут переговоры по поводу недавнего обострения в отношениях между Ираном и Израилем, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Как отмечают некоторые эксперты, стороны также могут коснуться вопроса вывода американских войск из Сирии, а также выхода США из ядерной сделки с Ираном.

А 25 апреля министр обороны Израиля Авигдор Либерман прибыл с рабочим визитом в США, где сегодня состоялись его переговоры с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Основные темы израильско-американских консультаций по военной линии — ситуация на Ближнем Востоке и политика в отношении Ирана. В ходе визита Либерман проведет встречи также с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и членами Сената. «Обсуждения сфокусируются на тесной координации между Израилем и США в сфере безопасности, оборонных институтах (двух стран) против негативных развитий, обусловленных иранской экспансией на Ближнем Востоке, с акцентом на Сирию», — говорится в пресс-релизе минобороны Израиля.

James Emery Флаги США и Израиля

То есть ближайшие союзники по антииранской «коалиции», о необходимости которой американцы ранее говорили с арабскими режимами Персидского залива, начинают «сверку часов». И поскольку у Вотела также запрограммирован и вопрос о выводе американских военных из Сирии, то мы уже можем примерно смоделировать возможный сценарий втягивания Ирана в прямые непосредственные военные действия, результатом чего станет и нападение США на Иран.

Понятно, что в Тегеране внимательно следят за заявлениями и перемещениями американских официальных лиц и военных, а еще более внимательно — к заявлениям и «телодвижениями» Израиля и Саудовской Аравии. И понятно, что в Иране никто не напуган и не паникует, о чем свидетельствует заявление от 23 апреля на 6-ом военно-морском симпозиуме стран Индийского океана начальника Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери: «Традиционный биполярный мировой порядок распался перед лицом появления новых сил на Западе и на Востоке. Но определенные державы и региональные субъекты не желают принимать факты нового мира. Поддержка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со стороны США разрушила значительную часть Западной Азии и вызвала перемещение и гибель многих людей. Иран никогда не склонится перед волей и давлением США и их союзников и будет продолжать расширять самодостаточное сотрудничество с соседними странами». Тем не менее вкратце рассмотрим складывающуюся вокруг Ирана ситуацию.

Василий Верещагин. Парламентёры. Сдавайся — Убирайся к чёрту. 1873

Убийство одного из лидеров хуситского движения Йемена «Ансар Аллах» Салеха ас-Самада, как и очередная попытка проникновения вооруженной банды из Пакистана, показывают, что «прокси"-удары по Ирану могут принять сплошной характер. Вряд ли надо исключать, что США попытаются атаковать Иран, пусть даже и «прокси"-атаками, и с территорий стран — членов СНГ. Во всяком случае, тревожные вести о том, что Казахстан вроде бы намеревается предоставить США акватории двух своих портов на Каспии, как и недавний инцидент, когда Туркмения убила двух иранских рыбаков, не настраивают на благостность при рассмотрении версий. Азербайджан в самом Иране давно воспринимается как база США и Израиля, не лучшего мнения в Тегеране и о Грузии, где еще в бытность у власти Саакашвили местные власти с готовностью демонстрировали (провокациями вокруг иранских дипломатов) согласие на исполнение американских геополитических заказов. Не зря 24 апреля глава йеменских хуситов Абдул-Малик аль-Хуси обвинил в убийстве председателя верховного политического совета Йемена не только Саудовскую Аравию, но и США. «Американские уши» в Йемене и Пакистане разоблачали не раз и сами иранцы. Однако в этих случаях, конечно, мало кто в Вашингтоне и Тель-Авиве рассчитывает, что у Ирана «не выдержат нервы». Другое дело — Сирия, ну и Ирак.

А в этом плане начинает вырисовываться любопытная картина. Процесс формирования арабского оккупационного корпуса, по крайней мере, для Сирии уже начат. Причем США и Израиль явно торопят своих арабских марионеток. Можем даже предположить, что при вторжении арабского оккупационного корпуса и Турция, наконец, нанесет очередной «удар в спину» — только теперь не одной России, а и Ирану тоже. Об этом говорит, например, тот факт, что, по сообщению портала «Военный обозреватель», 23 апреля подразделения сирийской армии, Сил национальной обороны (ополченцы) и батальона «Баас» отразили две атаки боевиков протурецких исламистских группировок на западе Алеппо. В конце концов, это не первая попытка Турции захватить Алеппо — первую Анкара предпринимала, еще когда операция «Оливковая ветвь» только-только начиналась, но и тогда турок и их марионеток жестко уничтожили.

Indi Samarajiva Марионетка

Надо вспомнить, что еще 17 апреля, когда началась кампания за формирование арабского оккупационного корпуса, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гуттеришем в Эр-Рияде заявлял: «С самого начала сирийского кризиса мы обсуждаем с США вопрос о направлении сил в Сирию. Саудовская Аравия готова направить военный контингент в Сирию в случае, если США примут решение о расширении своей миссии», признав таким образом, что Саудовская Аравия ведет переговоры с Вашингтоном о возможном размещении в Сирии ограниченного военного контингента. Но сейчас выясняется, что саудитам не хочется в одиночку сталкиваться с сирийскими военными реалиями. Причем наглый прессинг, в сущности, террористического государства, коль скоро именно ваххабизм — официальная религия Саудовской Аравии, проявляется в торгашеской формуле: «тебе помогали — расплачивайся».

Торг идет серьезный, с массированным использованием шантажа — разумеется, против эмирата Катар, поскольку изначально Катар также финансировал и снаряжал террористические группы для направления в Сирию. «Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории», — говорится в сообщении пресс-службы саудитского МИД от 25 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Катар

Вышеуказанный министр аль-Джубейр после выступления Трампа на совместной пресс-конференции с Макроном вообще распоясался и заявил, что если Америка откажется от защиты Катара, то «режим» в этой стране будет свергнут за неделю, со ссылкой на слова Трампа. Говорил ли такое президент США — не столь важно: важно, что его марионетка это озвучила. Эмир Катара находится теперь перед дилеммой — сейчас ему помогают Турция, Иран и шииты Ирака. Подчинение диктату США и саудитов приведет к тому, что Иран и Ирак вновь начнут воспринимать Катар как потенциального врага. Так что и у этой страны попытка сыграть «и нашим, и вашим» подошла к концу: либо соглашаться на участие в оккупации Сирии, либо — готовиться к «арабской весне» в Катаре и т.д. и т.п.

Допустим, что Катар «дожали», и коалиционный арабский оккупационный корпус сколочен. Сбросить десант вряд ли удастся. Использовать территорию Ирака для нападения — тоже. Единственные пути для вторжения: 1) из «зон деэскалации» под «опекой» Турции на севере Сирии, в том числе и из недавно оккупированного Африна, откуда можно дойти до американских баз в Северной Сирии; 2) проход в Иорданию, а оттуда — на американо-англо-иорданскую базу в южно-сирийском Эт-Танфе. Но куда бы ни вторгались арабы-сунниты, учитывая, как лет 5−6 подряд их изматывают и даже «мочалят» плохо вооруженные йеменцы-шииты (т.е. хуситы), им обеспечены массированные и тяжелые поражения при любой стычке в Сирии, кто бы им ни противостоял. А на севере это, помимо шиитов, алавитов и друзов, еще и христианские ополчения, не говоря уже о регулярной сирийской армии и батальонах партии «Баас». На юге это, кроме армии, ополчения шиитов, друзов, афганских хезарейцев и палестинцев.

Павел Филонов. Те, кому нечего терять. 1911-1912

В сущности, произойдет то, о чем мечтают в Израиле с самого начала сирийского кризиса, — масштабные междуусобицы между шиитами и суннитами-ваххабитами. Но ведь когда марионеток США и Израиля начнут бить, то мы вправе ожидать прямого вмешательства в войну именно Израиля, который давно «проговаривает» о планах оккупации сирийских провинций Кунейтра и Сувэйда. Ответы сирийской армии и проиранских сил станут предлогом для США к прямому нападению на Иран, так как уже будут убивать конкретно израильтян, и вряд ли можно будет избежать того, что кому-то из сирийского Сопротивления не придет в голову даже и вторгнуться — пусть не в сам Израиль, а только на оккупированные израильтянами Голанские высоты… И учтем, что на самом-то деле, как можно подозревать, США никуда не уходят из Сирии — им просто не хочется больше тратиться и нести жертвы в этой войне.

Сценарий будет неполным, если не упомянуть о том, что в планы США и Израиля входит также если и не удар по военным России, находящимся в Сирии (хотя и это не стоит исключать), то по меньшей мере принуждение РФ к «бегству» из Сирии или минимизации активности своих военных. Идут сообщения о том, что американская разведывательная беспилотная авиация вновь участила облеты российских военных баз. А на днях база ВКС России «Хмеймим» отражала атаку беспилотников с боевыми зарядами. Кроме того, после заявлений Москвы о готовности поставить в Сирию ЗРК С-300 Израиль уже пару раз заявлял, что «при случае» уничтожит эти ЗРК. Ответом пока является лишь то, что в Москве 25 апреля продемонстрировали обломки сбитых американских и других крылатых ракет, которыми атаковали Сирию (14 апреля) агрессоры по надуманному предлогу о «химической атаке» в Восточной Гуте. Ложь Запада о 100%-й результативности ракетной атаки на Сирию опровергнута, но будут ли более существенные предупреждения со стороны РФ — пока непонятно.

Mil.ru Будни авиагруппы ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим»

Конечно, новые реалии Россия и Иран сейчас обсуждают. 24 апреля глава Совбеза РФ Николай Патрушев обсуждал «ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке» с секретарем Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Шамхани. Подробности переговоров неизвестны. А уже 25−26 апреля Шамхани принял участие в 9-й Международной встрече высокопоставленных представителей по вопросам безопасности в Сочи. «Необходимость содействия диалогу и тесному сотрудничеству с влиятельными и глобальными странами в целях снижения рисков и кризисов в области безопасности ощущается более чем когда-либо», — сказал Шамхани по прибытии в аэропорт в Сочи журналистам. Он заявил, что есть потенциал и возможности, которые могут быть использованы для управления международными кризисами, особенно с заменой использования жестких инструментов диалога и дипломатии.

Готовящаяся США и Израилем новая война в Сирии не располагает шансами на надежду что-то урегулировать исключительно дипломатическим путем. И пока не видно, как Россия и Иран смогут «управлять международными кризисами», если их дипломатия не будет подкреплена классическими «канонерками».