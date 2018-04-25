Лидер протестов в Армении Никол Пашинян продолжает требовать у парламента кресло премьер-министра в обход конституционной версии развития событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

В случае отставки премьер-министра или иных случаях, когда кресло премьера остается вакантным, Конституция Армении предусматривает отставку правительства. После этого в семидневный срок парламентские фракции выдвигают кандидатуры премьер-министра, который избирается большинством голосов.

Никол Пашинян не намерен идти по этому, единственно законному пути. Он выступает за выборы на митинге, когда, по его словам, премьера должен выбрать народ. Юридической основы для такого развития событий нет, хотя оппозиция не утруждает себя правовой стороной вопроса. Однако в этом случае Пашинян провозгласит себя премьером, но он не будет легитимным. Да и сложно представить, путем какого механизма он получит реальные рычаги власти.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

Вариант 1. После того, как к протестам примкнула партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, к 9 голосам блока «Елк» прибавился еще 31 голос. Вкупе у Пашиняна получается 40 голосов на выборах премьер-министра. Для прохождения необходимо 53 голоса (в парламенте 105 депутатов). То есть перед Пашиняном стоит задача по переманиванию 13 голосов из властной коалиции РПА-АРФД. Не исключено, что уличной акцией он пытается надавить на власти и получить эти самые 13 голосов из РПА-АРФД. Так Пашинян может возглавить правительство.

Вариант 2. Конституция предусматривает и иной путь. Если парламент дважды не сможет избрать премьер-министра, назначаются внеочередные выборы парламента. В этих условиях и при текущем избирательном законодательстве у блока «Елк» или же партии Пашиняна «Гражданский договор» есть твердая вероятность занять большинство мест в парламенте. А с партией «Процветающая Армения» большинство в парламенте гарантировано, после чего и с кандидатурой премьер-министра всё станет однозначным.

Вариант 3. Есть и вероятность того, что коалиция РПА-АРФД под давлением улицы согласится на все условия Пашиняна. Нам видится такая вероятность ничтожной, но после внезапной отставки Сержа Саргсяна не все процессы могут уложиться в логику развития событий, исходя из текущего уровня нашей информированности о закулисных процессах глобальной игры. Если до этого кто-то будет контролировать протесты.

А пока в Ереване 25 апреля проходят наиболее многочисленные акции за последние две недели, а сторонников взвешенных решений становится все меньше. Не работают школы и часть медучреждений.