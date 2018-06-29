Завершился государственный визит президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан, по его итогам стороны подписали 17 двусторонних документов, направленных на дальнейшее углубление двусторонних отношений.

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Визит проходил на фоне кардинально изменившихся узбекско-туркменских отношений, которые за последние полтора года претерпели развитие от состояния взаимного недоверия до истинно дружеских и доверительных.

Только в 2017 году президент Узбекистана совершил три визита в Туркмению, эту страну за указанный период посетили также 40 узбекских делегаций.

В первом квартале текущего года товарооборот между двумя странами увеличился на 55%. В ходе прошедших в Ташкенте переговоров стороны договорились принять необходимые меры для доведения объема товарооборота до 500 миллионов долларов к 2020 году.

В результате встреч и переговоров, по заявлению двух президентов, двусторонние отношения были подняты на качественно новый уровень стратегического партнерства.

Gagauz.md Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов

Подготовка к визиту

Подготовка к визиту Гурбангулы Бердымухамедова в Ташкент проводилась узбекской стороной с особой тщательностью. В центре столицы был разбит парк культуры и отдыха, который получил название «Ашхабад». Примечательно, что в парке, который находится на площади свыше 10 гектаров, установлены оригинальные скульптуры, изображающие лошадей ахалтекинской породы, считающихся символом Туркменистана. Недалеко от парка вдоль одной их центральных улиц оборудована аллея, в центре которой установлен памятник классику туркменской литературы Махтумкули. Сама улица получила название в честь этого поэта и философа. К радости жителей района, где расположены парк и аллея, дороги и тротуары получили новое дорожное покрытие, в связи с укладкой асфальта в течении нескольких дней наблюдалось затрудненное автомобильное движение, что впрочем, нисколько не омрачило настроения жителей в связи с ожиданием долгожданного обновления дорожной инфраструктуры.

Во время визита президент Узбекистана подарил своему туркменскому коллеге первый экземпляр недавно изданной в Ташкенте книги избранных произведений Махтумкули «Посвяти себя своему народу». Президенты Туркмении и Узбекистана посетили площадь Мустакиллик (Независимости), где высокий гость возложил цветы к монументу Независимости и гуманизма, являющемуся символом свободы, светлого будущего и благородных устремлений узбекского народа.

Гурбангулы Бердымухамедов также возложил цветы к подножию памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, который установлен в бывшей городской резиденции Каримова «Оксарай». В настоящее время на территории резиденции находится мемориальный культурно-просветительский центр им. Ислама Каримова.

В программу визита туркменского лидера входила поездка в Хорезмскую область Узбекистана, которая граничит с Туркменией. В Хорезмской области главы двух государств посетили крепость «Улли ховли» в Ургенчском районе, исторические комплексы «Ичан кала» и Нуриллабой в Хиве, а также приняли участие в концерте мастеров искусств Узбекистана и Туркмении. Кроме того, в эти дни в Ташкенте проходят Национальная выставка Туркменистана и бизнес-форум деловых кругов двух стран.

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Подписанные документы

Как отмечалось выше, в ходе государственного визита президента Туркмении в Узбекистан было подписано 17 документов, нацеленных на дальнейшее укрепление и развитие двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, образовательной и культурной сферах.

В частности, подписаны Межправительственное соглашение о межрегиональном сотрудничестве, межправительственные программы сотрудничества в области транспорта на 2018−2020 годы и научно-технического сотрудничества на 2019−2021 годы, соглашения о создании торговых домов в Узбекистане и Туркменистане, создании Делового совета между торгово-промышленными палатами двух стран, программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Узбекистана и Туркменистана на 2019 год.

Подписаны также документы по укреплению двустороннего сотрудничества в сельском хозяйстве, спорте, науке и технике. В частности, документы включают в себя сотрудничество в области карантина растений, меморандумы о взаимопонимании между профсоюзами, комитетами женщин и молодежными организациями двух стран.

Также в рамках визита подписано 15 документов между вузами и в информационно-коммуникационной сфере.

В области укрепления региональной безопасности два президента выступили за создание эффективных механизмов обеспечения мира и устойчивого развития в Центральной Азии. Стороны также выразили единое мнение в вопросе урегулирования ситуации в Афганистане.

Kremlin.ru Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

На встрече отмечалась необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере противодействия терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, транснациональной организованной преступности и другим угрозам международной безопасности.

Тон визита

Узбекский и туркменский народы издревле соседствовали в мире и согласии. Объединяющим началом двум нациями служат общая истории, в том числе в составе СССР, фактически идентичные культура и ценности, близость языков и обычаев.

Во время выступления перед представителями средств массовой информации речь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева отличалась позитивной эмоциональностью и простотой, что свидетельствовало о том, что переговоры двух лидеров прошли в атмосфере дружбы и открытости.

«2017 год стал историческим в развитии сотрудничества наших стран. Это, конечно, является результатом наших прошлогодних соглашений. Нынешние переговоры на высшем уровне станут важным шагом к дальнейшему наращиванию этой динамики», — подчеркнул Мирзиёев.

В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что «сотрудничество между нашими странами поступательно развивается по всем направлениям».

«Туркменистан и Узбекистан — миролюбивые страны, добрые соседи. Наши страны поддерживают друг друга как в двусторонних связях, так и на международной арене. Сегодняшние переговоры являются хорошей возможностью для дальнейшего укрепления сотрудничества. Туркменистан готов расширять сотрудничество с Узбекистаном по всем направлениям», — указал туркменский лидер.

Во время переговоров президент Узбекистана заявил о намерении республики принять участие в строительстве газопровода ТАПИ (Туркмения, Афганистан, Пакистан, Индия).

Bnews.kz Газовый транзит

Туркмены в Узбекистане

Туркменская диаспора в Узбекистане насчитывает 192 тысячи человек. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе переговоров с Бердымухамедовым подчеркнул, что для граждан туркменской национальности в Узбекистане созданы все условия для сохранения и развития их языка, культуры и обычаев.

В Узбекистане функционируют 44 школы с обучением на туркменском языке. В Каракалпакском государственном университете готовят специалистов по туркменской филологии, в Нукусском государственном педагогическом институте имени Аджинияза ведется подготовка учителей туркменского языка.

В учебных заведениях Узбекистана обучаются 720 граждан Туркменистана.