У любого человека, который не раз бывал в Приднестровье, внимательно вникает в происходящие там процессы и хорошо разбирается во внутренней политической кухне, вызывает тревогу запущенный маховик механизма политической и идеологической дискредитации и изоляции нового руководства Приднестровья во главе с В. Красносельским как у собственных граждан, так и у Российской Федерации.

Vestipmr.info Флаг Приднестровской Молдавской Республики

Цель этой кампании — экономическое удушение, ухудшение общественной и социально-политической обстановки в стране, общественно-политический кризис, отставка правительства Приднестровья, досрочные парламентские и президентские выборы и, наконец, возвращение во власть беглого проворовавшегося бывшего президента Приднестровья Е. Шевчука.

Сделать такие выводы позволяют постоянные контакты со многими бывшими и действующими политиками из Приднестровья, журналистами, как приднестровскими, так и российскими, постоянный мониторинг целого сериала публикаций, заявлений, обращений, интервью и т.д. в молдавских, приднестровских и российских СМИ, в социальных сетях, из которых складывается логическая цепочка целенаправленной и последовательной подачи информации, которая, как уже было сказано, сфокусирована в одну точку — это дискредитация нынешнего руководства Приднестровья во главе с её президентом Красносельским В.Н.

Kodru Евгений Шевчук

Программа-минимум всей этой кампании — возврат Е. Шевчука к финансовым потокам, как приднестровским, так и возможным российским.

Программа-максимум — это окончательный «слив» Приднестровья в прорумынскую Молдову и сдача героически сопротивляющегося уже 27 лет Приднестровья, народ которого отстаивает не на словах, как И. Додон, а на деле, потом и кровью, интересы России.

Это хорошо проплаченная кампания, заказчики и бенефициары которой сегодня добиваются максимального ослабления России, недопущения возвращения её в статус мировой державы.

У треугольника удушения Приднестровья три угла — Кишинёв, Тирасполь, Москва.

Тирасполь представлен одним так называемым «борцом за справедливость и интересы трудящихся».

Это О. Хоржан, выдающий себя за коммуниста, но на деле эксплуатирующий в своих личных корыстных интересах коммунистические идеи и манипулирующий верой в эти идеалы небольшой группы, дай бог им здоровья, ветеранов войны и труда, пенсионеров, которые с «Интернационалом», под красным флагом с серпом и молотом готовы идти за краснощёким, не по-коммунистически упитанным руководителем.

Kremin.ru Президент Молдавии Игорь Додон

Жалко этих людей, которые сегодня слепо верят, что О. Хоржан, практически нигде не трудившийся, будет защищать интересы трудящихся. Эти достойные уважения люди со слезами на глазах слушают речи кураторов из Москвы, которые регулярно приезжают в Тирасполь и от имени уважаемого Г.А. Зюганова хвалят О. Хоржана и вручают выпускаемые от имени КПРФ ничего не значащие различные медали и значки этим пожилым и заслуженным людям, а они думают, что это государственные награды России.

О. Хоржан — это часть проекта по сдаче Приднестровья Молдове, он верой и правдой прислуживал В. Воронину в его бытность президентом Молдовы, а теперь — на побегушках у И. Додона. Именно О. Хоржану и подобранной им группе его сторонников отведена роль изображения простых людей с левого берега, с которыми общается И.Додон.

О. Хоржану, изображающего из себя непримиримого борца с «олигархической властью» в Приднестровье, уготована роль троянского коня, роль разрушителя Приднестровья изнутри.

Одно непонятно — как долго в Приднестровье будут терпеть такую неприкрытую, наглую и вызывающую антигосударственную деятельность О. Хоржана.

Ещё во времена В. Воронина О. Хоржан поддержал восстановление в Молдове демократии, суверенитета и законности, высказал слова поддержки от имени подавляющего большинства приднестровцев в «справедливой борьбе народа Молдовы и его законных требований».

А кто уполномочивал О. Хоржана выступать от имени большинства приднестровцев и о какой справедливой борьбе и законных требованиях народа Молдовы идёт речь?

Kremlin.ru Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов

Не о восстановлении ли территориальной целостности и выводе российских войск, за что всегда выступал Воронин В.Н., идёт речь?

Разве за это воевали и погибали приднестровцы, от чьего имени выступает О. Хоржан?!

Представляется, что и В. Красносельский, как и И. Смирнов, в отношении О. Хоржана совершает одну и ту же ошибку — предпочитает его не трогать, так как ОНО потом будет сильнее вонять.

В. Красносельскому, несмотря на его армейскую и милицейскую закалку, как представляется, мешает его порядочность, воспитанность, интеллигентность.

По всей видимости, он не хочет из-за О. Хоржана портить отношения с Г.А. Зюгановым, с Л.И. Калашниковым, председателем профильного Комитета по делам СНГ, которые поддерживают как И. Додона, бывшего коммуниста, так и О. Хоржана.

А бессовестный О. Хоржан этим пользуется, козыряет своими московскими связями, достаточно почитать его интервью, особенно о чудом не состоявшемся покушении на «ум, честь и совесть» Приднестровья.

О. Хоржан, выступая уже на съезде партии социалистов Республики Молдова, говорит с трибуны: «Ваши цели верны, благородны и, самое главное, достижимы. Поэтому вы смело можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку».

Тем самым Хоржан поддерживает совместные молдо-украинские таможенные посты и блокаду Приднестровья, заявления И. Додона о том, что никакого будущего у ПМР нет, призывы И. Додона о неоказании российской помощи Приднестровью.

В политике такие действия называются коллаборационизмом, по-народному — предательство, а по сути — это действия, направленные против независимости и суверенитета Приднестровской Молдавской Республики.

Донор Площадь Суворова после парада в честь 21 годовщины образования ПМР

Приднестровье во все времена, особенно сейчас, находится в положении осаждённой крепости. Но в истории нередко находились такие, которые за свои тридцать сребрянников или обещанные посты открывали ворота осажденной крепости или приносили неприятелю ключи от крепости.

О. Хоржан (девятый справа) 7.10.2017 г. на встрече с И. Додоном, чем-то вызывает такую ассоциацию.

Состав делегации, несомненно, был подобран О. Хоржаном. Сложные чувства возникают при обозрении этой фотографии, особенно двух пожилых людей, не исключено, участников войны, одевших свои заслуженные награды. Насколько известно, именно немногие оставшиеся ветераны составляют основу партии О. Хоржана. По всей видимости, О. Хоржан объявил им, что едут «к барину», как на праздник, и надо выглядеть соответствующе.

Хоржан раздувает вокруг себя миф, что его преследуют якобы за инакомыслие, за то, что он в оппозиции к нынешней власти Приднестровья, за то, что он, вместе с «пророссийским» президентом Молдовы, желает добра Приднестровью.

Но при этом сразу переводит стрелки: «В «Шерифе» меня боятся».

Как на моральном кодексе строителя коммунизма, Хоржан клянётся, что никакие политические вопросы во время встречи с И. Додоном не обсуждались.

Среди прочих «неполитических» вопросов, которые были заданы И. Додону, в том числе был вопрос об отношении И. Додона к проблемам, которые связаны с открытием уголовных дел на граждан ПМР.

Кстати, ещё В. Воронин в своё время заявлял, что Молдова составила список исчезнувших людей, которые были в оппозиции к лидеру Приднестровья И. Смирнову: «У нас есть список исчезнувших людей в Приднестровье, только по одному селу их 18 человек».

Сдаётся, что это тоже его рук дело — Павлика Морозова, то есть О. Хоржана.

Так о каких уголовных делах уже не первый раз говорит Хоржан? Например, 18 сентября на сайте ПКП ПМР читаем, что в России обеспокоены судьбой политических заключённых в Приднестровье.

Novostipmr.com Флаги Приднестровья и России

Приведём выдержки из этой порции грязи, с сохранением орфографии, чтобы ещё больше стало понятным, что такое Хоржан и сайт «его» партии:

«Как известно, 12−13 сентября приднестровская делегация во главе с председателем правительства ПМР Александром Мартыновым побывала в Москве.

…если очистить реальные факты от словесной шелухи, очевидно: они ездили в Москву просто для того, чтобы в очередной раз попросить у России денег. Но, судя по всему, несмотря на традиционную симпатию россиян к приднестровцам, Российская Федерация не спешит оказывать помощь приднестровской правящей верхушке».

С каким цинизмом и злорадством говорит об этом О. Хоржан и пишет сайт ПКП ПМР! Не помощь народу Приднестровья, а помощь приднестровской правящей верхушке.

Как О. Хоржан злорадствует, рассказывая в своих интервью, что Москва отказала В. Красносельскому, а значит — Приднестровью в выделении кредитов и финансовой помощи! Это же как надо ненавидеть и презирать народ Приднестровья, чтобы так радоваться его проблемам и трудностям?!

«…Ну, и еще одним тревожным звоночком стало празднование 2 сентября, когда никто из высокопоставленных российских чиновников не приехал к нам на День Республики. Это тоже свидетельствует о том, что руководство Российской Федерации недовольно происходящим в Приднестровье».

Вряд ли можно интересоваться после этого, есть ли у О. Хоржана, вообще совесть? Ему ли не знать, что «благодаря» соседнему государству, главой которого является «пророссийский» президент И. Додон, самолёт с официальной российской делегацией не смог долететь до Кишинёва?

Так вот, оказывается, что: «Одной из причин, вызывающих недовольство и недоверие со стороны Российской Федерации, стала развязанная в ПМР кампания политических преследований».

О. Хоржан, когда несколько раз пригрозил приднестровской власти тем, что он через депутатов Комитета по делам СНГ передал списки политзаключённых в Приднестровье, то он, по скудоумию своему, выдал тех, через кого передаёт в Москву свои подмётные письма. Достаточно проследить, с кем чаще всего из депутатов соответствующего комитета красуется О. Хоржан на фотографиях, то с И. Додоном, то без И. Додона, чтобы понять, кто является курьером О.Хоржана.

Пресс-служба Президента ПМР Вадим Красносельский и Игорь Додон

Ещё 26 декабря 2016 г., во время встречи К.К. Тайсаева с избранным президентом Молдовы И. Додоном, И. Додон особо подчеркнул свои теплые дружеские отношения с председателем ПКП О. Хоржаном. Такое заявление является лучшим доказательством того, что Хоржан не переставал все годы быть агентом влияния Молдовы и передавался по наследству из рук в руки.

При каждой своей поездке в Кишинёв К. Тайсаев брал с собой Хоржана, подчёркивая тем самым, что он (Хоржан) свой в доску и ему можно доверять, и одновременно обеспечивая прикрытие очередной встречи Хоржана со своим единомышленником И. Додоном.

Так, 2 мая 2017 г. в Кишиневе состоялась встреча И. Додона с депутатом Государственной думы РФ, членом Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками К.К. Тайсаевым, который привёл с собой и Хоржана.

26 октября 2017 г. президент Молдавии И. Додон провёл очередную рабочую встречу с депутатом Государственной думы К. Тайсаевым и О.Хоржаном.

Именно К. Тайсаев в ходе заседания Комитета по делам СНГ передал председателю Верховного Совета Приднестровья А. Щерба список «политзаключённых» и потребовал письменного ответа.

Возникает закономерный вопрос — неужели депутаты Государственной думы от КПРФ играют двойную роль и, с одной стороны, якобы защищают интересы Приднестровья, а с другой стороны — стоят на позиции прорумынской Молдовы и О. Хоржана?

О каких же политических заключённых идёт речь? Это кто же в Приднестровье претендует на роль мучеников? Не казнокрады ли, которые запустили свои липкие ручонки в кошельки пенсионеров и бюджетников во времена Е. Шевчука и в отношении которых уже идут судебные процессы, а кое-кто, как Ю. Гервазюк и С. Манталуца, уже и конкретные сроки получили?

(сс) succo Суд

Почти всё, сказанное О. Хоржаном 13 октября 2017 года, он повторяет в интервью директору приднестровской телерадиокомпании «Новая Волна» Г. Воловому 27 февраля 2018 года.

И с чего бы это Хоржан спросил об этих уголовных делах И. Додона? Может, надеется, что когда И. Додон станет президентом всея интегрированной Молдовы, он помилует друзей Хоржана по аналогии с тем, как Шевчук сотнями миловал убийц, насильников, наркоторговцев?

В то же время О. Хоржан огульно, бездоказательно называет врагами народа, врагами Приднестровья министров, членов правительства Приднестровья.

Если честно, то удивляет, почему до настоящего времени ни один из членов правительства Приднестровья не обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, почему Хоржана не завалили исками?

Не надо обладать большими юридическими познаниями, чтобы знать, что не министры должны будут доказать, что они не враги народа и Приднестровья, а Хоржан должен будет на фактах доказывать, что каждый отдельно взятый министр является врагом народа и Приднестровья.

Отдельно следует остановиться на крайне непорядочном отношении О. Хоржана к президенту Приднестровья В.Красносельскому.

Так, стремясь оскорбить и унизить президента В. Красносельского, Хоржан говорит, что ему искренне жаль человека, который управляет нашим государством, и, что якобы к нему, Хоржану, как-то подошёл человек старшего поколения и сказал какие-то слова о свадебных генералах.

И это говорит человек, который в своей жизни даже рядовым солдатом не был, хотя Родине мог и послужить. Тут возможны, правда, разные варианты. Может, он так и не определился, где его Родина?

President.gospmr.ru Вадим Красносельский

А, может, у него какие-то проблемы со здоровьем, из-за которых он не служил в армии. Ведь как бывает — внешне молодец удалой и розовощёкий, а так — гнилой. Есть болезни, которые внешне ничем не проявляются, и даже никакие анализы и томографы не покажут. Ну, это болезни, которые, в основном, связаны с головой. Или тот же энурез, а по-народному — ночное недержание мочи.

В интервью Г. Воловому, в котором О. Хоржан призывает приднестровские власти уйти в отставку, он предлагает В. Красносельскому перестать делить людей на своих и чужих и порадоваться тому, что группа из Приднестровья, с которой он, Хоржан, дружит и которой он помогает, будет представлять Молдову на «Евровидение».

«Евровидение», как мы видим, представляет для О. Хоржана знаменательное событие, возможно, он поедет на конкурс «Евровидение-2018», который пройдет в мае этого года в Португалии. Как знать, может, там с Кончитой Вурст селфи сделает?

Хоржану неведомо, что В. Красносельский и не делит приднестровцев на своих и чужих.

В составе сборной России уже много лет выступают воспитанники приднестровской школы гребли. Спортивному миру давно известны имена таких приднестровско-российских спортсменов, как А. Дьяченко, А. Коровашков, В. Погребан, В. Чеботарь, К. Шамшурин, — многократных чемпионов и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы в составе сборной России по гребле на байдарках и каноэ.

Ещё в бытность начальником Бендерского ГОВД, затем министром МВД, В. Красносельский оказывал большую помощь школе гребли. Не случайно в настоящее время В. Красносельский является почётным президентом Федерации гребли Приднестровья.

Почему этому хамлу, то есть Хоржану, которое в ходе заседания Верховного Совета позволяет себе называть «дерьмом» председателя Верховного суда Приднестровья, всё сходит с рук?!

TheDigitalArtist Неудобный вопрос

Надо скопировать на десятки флэшек этот ролик, пусть В. Красносельский привезёт их в Москву и раздаст всем, начиная от К. Тайсаева, Л. Калашникова и заканчивая Г. Зюгановым, а может, ещё кому-то выше, пусть они убедятся, кто их «консультирует».

Если власть не поставит на место О. Хоржана, значит, придётся согласиться с О. Хоржаном, что — это не власть.

А председатель Верховного суда, может, и хороший специалист, но не мужик. Надо было просто подойти и дать, если переходить на жаргон Хоржана, в харю тому же Хоржану, она у него такая, что не промахнёшься.

Не надо организовать какое-то массовое преследование О. Хоржана, понятно, что он сегодня депутат Верховного Совета и этим явно злоупотребляет. И, как кажется, не надо инициировать процедуру его отзыва из депутатов. Ничего, кроме ореола преследования за правду и критику, от этого не получить.

Надо создать вокруг него зону презрения, оперируя конкретными фактами, как в этой публикации, открыть глаза приднестровцам, и в первую очередь членам Коммунистической партии Приднестровья, на его предательскую деятельность.

А когда коммунисты Приднестровья дадут ему свою ветеранскую партийную оценку и метлой под пухлый зад, то О. Хоржан станет никем и звать его будет никак.

Что касается О. Кругловой (Астры).

Ясно, как божий день, что никакой опасности для органов власти Приднестровья она не несёт, как и ясно, что она нужна О. Хоржану как символ политического узника совести в Приднестровье. Хоржану выгодно, что О. Круглова сидит.

Так зачем предоставлять Хоржану такой шанс?

С другой стороны, понятно, что освободить Круглову от дальнейшего отбывания наказания можно только на законных основаниях.

Tangs-hk.com Фемида

Исходя из того, что и как она открыто писала в социальных сетях на протяжении длительного времени, складывается впечатление о некоторой её неустойчивости. По всей видимости, В. Красносельский мог бы поручить провести соответствующее медицинское обследование и помиловать её по состоянию здоровья.

Е.В.Шевчук и его команда, активным игроком которой является О. Хоржан, помиловали сотни отъявленных рецидивистов и преступников, которые вообще не подлежали помилованию. А тут одна О. Круглова…

В одном из интервью Е. Шевчук заявил, что «Шериф» планировал устроить на него покушение.

О. Хоржан также заявил, что на него готовилось покушение.

Только хитрому, но, по видимому, не очень умному О. Хоржану надо помнить, что есть такое понятие, как «материализация мыслей», то есть рано или поздно это может случиться. В народе это называется накаркать. Не случайно актёры не любят играть роли покойников.

В финале интервью Хоржана от 13.10.2017 г. он говорит, что его не запугать, не сломать. Никуда он не собирается уезжать, даже если его жизни что-то может угрожать. И если с ним или с партией что-то случится, будут очень серьёзные политические последствия, прежде всего со стороны России.

Дай бог ему ума и здоровья.

Только, ввязавшись в эту большую геополитическую игру, в которой участвуют большие игроки и на кону которой стоит вопрос будущего Приднестровья, как форпоста России, О. Хоржан, по своему скудоумию, не понимает, что он действительно может сыграть роль так называемой сакральной жертвы, ответственность за которую при этом тут же будет возложено на руководство Приднестровья.

Дело Скрипаля

Как это может быть? Дело двойного агента С. Скрипаля — лучший тому пример.

Ставить в один ряд О. Хоржана со С. Скрипалем — слишком большая честь для Хоржана, но, учитывая цену вопроса, можно ожидать любых провокаций.

Поэтому хочется обратиться к В. Красносельскому и убедить его в необходимости назначения, в интересах всего Приднестровья в целом, персональной охраны О. Хоржану.

Апофеозом предательства и подлости О. Хоржана стало так называемое открытое письмо приднестровских коммунистов и ряда общественных объединений, журналистов и депутатов Приднестровья к российскому президенту В.В. Путину (текст доноса можно лицезреть на сайте Приднестровской Коммунистической партии).

Приднестровцы — Путину: «Республика стонет от беззакония местной власти».

В послании говорится о происходящем в республике произволе со стороны власти, обнищании населения и преследовании инакомыслящих. Приднестровцы просят российское руководство использовать имеющиеся рычаги воздействия на местную власть, с тем, чтобы заставить её соблюдать общепринятые нормы права в республике.

Очень сложно без омерзения читать весь этот подлый политический донос, ведущий свою родословную из сталинской эпохи доносительства и политического террора. Именно так, из-за доносчиков-подлецов, были уничтожены миллионы советских граждан. Не ведомо, кем является Хоржан по образованию, но школу мерзости и предательства он прошёл отменную, чувствуется кураторство старших товарищей.

Поэтому приведём только последние абзацы, которые, по замыслу Хоржана-стукача, должны произвести неизгладимые впечатления на В.В. Путина:

«…В результате граждане Приднестровья с каждым днём всё более и более теряют доверие к правосудию, теряют веру в справедливость. А это создаёт благоприятную почву для активизации деятельности антироссийских сил, которые умело используют народное недовольство, противопоставляя приднестровской реальности сомнительные западные «ценности».

Кроме того, в действиях нынешней приднестровской власти прослеживаются опасные антироссийские тенденции, в то время, как подавляющее большинство населения нашей республики выступает за самые тесные связи с Российской Федерацией. Мы вынуждены констатировать факты расширения сотрудничества новой приднестровской власти с Всемирным банком, участившиеся поездки руководства республики в страны ЕС, выдавливание из Приднестровья российского бизнеса.

Это не может не вызывать серьёзной обеспокоенности, тем более, что многие приднестровцы являются гражданами Российской Федерации и считают Россию своей Родиной. Мы не можем равнодушно смотреть, как уничтожается идея единства Приднестровья с Россией, как уничтожается наша республика.

В связи с этим, просим Вас, уважаемый Владимир Владимирович:

— обратить внимание на антинародный и коррумпированный характер действующей приднестровской власти…».

geralt Вопросы

А он, Хоржан, сможет представить в суде доказательства антинародного и коррумпированного характера действующей приднестровской власти?

А что, так уж Хоржан не доверяет В.В. Путину, чтобы направить копии столь «весомого» доноса на «антироссийскую» деятельность приднестровской власти ещё целому кругу адресатов, или тем самым Хоржан решил показать, какие ещё фамилии ему известны в Москве?

Нет никаких сомнений, что, за редким исключением, никто из указанных адресатов даже не знает о сайте Хоржана. Значит, следует ждать либо скорого очередного визита курьера за оригиналом доноса, либо Хоржан передаст оригинал через И. Додона. Ведь Парад Победы уже скоро, значит, надо ждать визита И. Додона в Москву…

То, что сегодня творит Хоржан в Приднестровье с целью добиться от России отказа в выделении помощи Приднестровью или игнорирования В. Красносельского, точь-в-точь напоминает действия провокаторов из пресловутых «Белых касок» в Сирии с целью добиться от США и их союзников введения очередных новых санкций против России.

Неужели и после этого не будет выведена на чистую воду разрушительная, враждебная, предательская деятельность Хоржана в отношении Приднестровья?!

(сс) Рождённый в СССР Олег Хоржан

Неужели и после этого московские покровители Хоржана продолжат поддерживать его откровенную предательскую позицию не только по отношению к российскому Приднестровью, но и к России в целом, в интересах его кишинёвских прорумынских единомышленников?

В финале интервью от 13.10.2017 года Хоржан пафосно заявил, что его не запугать, что уезжать из Приднестровья не собирается и что у него достаточно серьёзные планы.

На что же Хоржан надеется?

Наверное, на то, что, когда сбудутся чаяния его покровителей и Приднестровье, не дай бог, каким-то образом сдадут прорумынской Молдове, он получит должность генерал-губернатора Транснистрии, как это было во времена румынской оккупации?

Хотелось бы обратиться к гражданам Приднестровья с предложением организовать сбор 5 кг серебра, это не так много, и заказать для Хоржана медаль наподобие той, которую изготовили только в одном экземпляре по заказу Петра I для Мазепы (Иуды).

Каждый Мазепа заслуживает своей награды…