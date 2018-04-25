



en.wikipedia.org Мавзолей Реза-шаха в городе Рей до его сноса

Из Ирана поступила сенсационная новость, которая сразу вызвала множество различных вопросов. Во время реставрационных работ в мемориале Шах-Абдул-Азим в городе Рей была обнаружена мумия. В этом нет ничего удивительного, ведь мемориал построен на месте смерти шиитского святого шаха Абдул Азима, потомка второго имама Хасана. Здесь же находятся могилы имам заде Хамзы, брата святого имама Резы, имам заде Тахира, сына четвертого имама Али аль-Асгара, и Насреддин-шаха Каджара. Существует множество и других захоронений, относящихся к середине XV века, временам Тимуридов, сельджукскому правлению и Сефевидов с Каджарами.

Однако, как чуть позже уточнил глава комитета по историческому наследию и туризму Тегерана Хасан Халилабади, мумия была найдена близ мечети к югу от столицы страны на месте, где стоял мавзолей усопшего правителя предпоследнего, 34-го иранского шаха Реза Пехлеви. Действительно, в 1950 году сын Резы, шах Мухаммед Реза Пехлеви построил специальный мемориал для усопшего отца, останки которого он перевез из Каира. Но после исламской революции 1979 года этот комплекс был разрушен, а тело исчезло. Предполагалось, что его останки забрал сын. Теперь же иранское агентство IRNA, цитируя Халилабади, сообщает, что обнаруженная мумия, возможно, принадлежит шаху Резе Пехлеви. Власти только собираются провести исследование ДНК, чтобы установить принадлежность останков, но The Associated Press со ссылкой на заявления ученых Ирана уже высказывает «убедительное» предположение, что мумифицированным телом, обнаруженным в Рее, «могут оказаться останки родоначальника династии Пехлеви, отца последнего шаха Ирана».

Реза Шах Пехлеви (слева) и его сын Мохаммед Реза Пехлеви (справа)

Согласно официальной версии, британцы в 1941 году вывезли шаха Резу из Ирана в Йоханнесбург, где он умер в 1944 году в возрасте 66 лет. Его останки были забальзамированы и хранились в усыпальнице египетских правителей в Каире. Спустя шесть лет тело шаха перевезли на родину и захоронили в мавзолее. Однако существует достаточно аргументированная версия, согласно которой Реза-шах мирно скончался в роскошной резиденции на берегу Каспийского моря, «склонив голову на балюстраду фонтана и слушая чтение стихов Фирдоуси». Вопрос в том, почему сейчас стал расти интерес именно к шаху Резе Пехлеви и почему различные сюжеты на эту тему стали активно тиражироваться мировыми, да и некоторыми иранскими СМИ? Тем более что в Иране после исламской революции 1979 года, как и в России после упразднения монархии в 1917 году, все, что было связано с царской династией, предали острому остракизму и забвению. Почему сейчас в иранском обществе, как отмечает руководитель сектора Ирана Института востоковедения РАН Нина Мамедова, возрастает интерес к историческим истокам?

Напомним, что это первый правитель из династии Пехлеви ввел новое имя для своей страны — Иран. В 1935 году Реза-шах обратился с письмом в Лигу Наций с просьбой заменить данным термином прежнее название — Персия. Монарх обосновал нововведение тем, что внутри его страны для обозначения того, что известно в мире как «Персия», употребляется слово «ирани» (происходит от «земля арийцев», «страна ариев», восходящего к самоназванию племени ариев). Правда, по оценке азербайджанского историка Ризвана Гусейнова, «Иран — это не Персия, а намного более широкое понятие, охватывающее территорию большого числа древних государств, культур». Помимо того, Реза-шах упразднил в Иране правившую с 1795 по 1925 год тюркскую династию Каджаров. Надо признать, что многие перипетии этого события в существующей историографии описаны недостаточно полно, в ней немало тайн и загадок. Мамедова в интервью «Голосу Америки» связывает это с событиями, последовавшими после Первой мировой войны, когда Иран распадался на куски — тут были и государство Азербайджан, появившееся в Закавказье в мае 1918 года и обозначившее свои претензии, и Персидская советская республика, и Кучук-хан в Хузистане, и стремления к независимости бахтияр с курдами, и попытки подражать турецкому реформаторскому курсу Мустафы Кемаля, и еще многое другое.

Не выглядят столь очевидными и причины, которые привели к тому, что Реза-шах запутался в сложнейших геополитических проблемах 1930-х годов, пошел на установление особых отношений с гитлеровской Германией. Однако не будем забывать, что нацистскую Германию воспринимали одно время положительно и в Лондоне, и в Париже, и в Вашингтоне. В то же время до Реза-шаха доходили сведения, что Гитлер рассчитывает создать под эгидой Германии Арабское государство, в состав которого вошла бы богатая нефтью иранская провинция Хузестан, населенная в основном арабами. По этому плану Иран также потерял бы значительные территории, населенные курдами. В конце концов, когда британские и советские войска вступили на территорию Ирана 16 сентября 1941 года, Реза по не совсем выясненным историками причинам и обстоятельствам вынужден был отречься от престола в пользу своего старшего сына, 22-летнего Мохаммеда Реза. Так что многие факты из биографии Резы-шаха и истории его правления в Иране не имеют однозначной оценки. Мы говорим об этом к тому, что в свое время ИА REGNUM писало о тенденции роста монархических идей в Иране, а сами власти указывали на факт наличия «контрреволюционных монархических группировок», в частности, Организации моджахедов иранского народа.

Британская транспортная колонна тылового снабжения с советскими бронеавтомобилями сопровождения. Сентябрь 1941 года. Иран

Конечно, монархические настроения в Иране подогреваются извне время от времени, обозначая «буревестника» неких потрясений. Не случайно проживающий ныне в США внук Реза Пехлеви заявил, что будет «пристально следить» за сообщениями о находке мумии деда, и предостерег иранские власти от «какой-либо секретности и непрозрачности» в обращении с телом. В случае если подтвердится, что останки принадлежат шаху Реза Пехлеви, Тегеран окажется в трудном положении, решая, что с ними делать. С одной стороны, исламские законы требуют уважительного отношения к усопшим. С другой, перезахоронение тела способно стать причиной поклонения ему со стороны оппозиционных групп, росту популярности свергнутой династии и даже проведению митингов и демонстраций. И еще. Недавно иранское издание Donya-e Eqtesad поведало любопытную, но остающуюся загадочной историю, касающуюся уже русско-иранских отношений времени Реза-шаха. Оказывается, последний представитель Каджарской династии Ахмад-шах, который был свергнут в 1923 году, воспитывался русскими наставниками. Одним из его русских воспитателей был некий офицер по фамилии Смирнов. И что бы это значило?