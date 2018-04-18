Человеческое сообщество входит в опасный период смены мирового лидера. Процесс этот небыстрый и болезненный, чреватый приступами локальных и глобальных потрясений, которых при наличии политической мудрости можно было бы избежать. Обусловлен он не столько внешними, сколько внутренними причинами, и завершиться должен не позднее 2076 года (плюс-минус возраст взросления одного поколения). Распад великих империй всегда начинается с деградации элитного поголовья, подающего пример небрежения к морали и нравственности.

Томас Коул. Путь империи — разрушение. 1841

Это не означает, что нынешний мировой лидер прекратит свое существование. Скорее всего, он получит статус обычной среднестатистической страны, утратившей свои финансовые колонии. Возможно, его угораздит также потерять некоторые удаленные территории и даже разделиться на Север и Юг в соответствии с давними традициями и амбициями.

Гражданская война в США (1861-1865)

Утраченную империю наследует новый мировой лидер (или группа стран-лидеров), предложивший более эффективную модель мирового развития и справедливого мироустройства. Будет ли в числе новых лидеров Россия? В ее нынешнем состоянии — высоковероятно нет.

Ныне почившие идеологи холодной войны внедрили в макросознание тезис, по которому просто выжить в вечном мировом противоборстве недостаточно. Непременно нужно удерживать мировое господство, ибо его утрата обернется распадом соединенной американской мечтой империи. На этой непроверенной пока гипотезе воспитаны поколения политиков, отчасти поэтому Америка Фёст с такой настырностью навязывается мировому сообществу. Отсюда и «сдерживание» любых потенциальных конкурентов, что, по сути, означает торможение мирового развития.

Однако дедушки и бабушки холодной войны постепенно уходят, освобождая вакантные места. Им на смену грядут новые поколения, наследуя неотвратимый исторический вопрос, в какой момент и почему Великая Америка надорвалась. Весьма вероятно, что виновной назначат привнесенную извне идеологию, чуждую заветам отцов-основателей заниматься благоустройством своей страны и не вмешиваться в чужие дела.

А пока имеем то, что имеем. Концепцию «управляемого хаоса», который в любой момент может выйти из-под контроля. Странные войны, в которых формальные союзники в борьбе с терроризмом, они же «партнеры», фактически противостоят друг другу. Череду горячих и холодных конфликтов, скромно поименованных гибридной войной. Туманное дело Скрипалей, очередное в череде пропагандистских скандалов, раздутых до вселенских масштабов. Причем во вред самим потерпевшим.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Версия

Пропагандистский ракетный удар усеченной коалиции по Сирии, который очень похож на шоу. Иначе как объяснить широко анонсированный массированный воздушный удар без эшелона подавления ПВО, вопреки азам полевых уставов? Дальновидные генералы при безответственных политиках? Каких ещё зажигательных импровизаций ждать от главных шоуменов и пиротехников? А они обязательно будут, сообразно гормональным приливам и отливам.

Вторая мировая тоже начиналась со странной войны, имевшей плачевные результаты. Ее предваряла пропагандистская мобилизация, для которой несущественно, кто на самом деле поджег Рейхстаг, изображал переодетых пограничников и далее по списку. Были это провокации или роковое стечение обстоятельств, совершенно не важно. Главное — желание, а повод всегда найдется.

Тогда удалось стравить Гитлера с Советским Союзом, что позволило коалиции отсидеться и в нужный момент приобщиться к дележу пирога победителей. Сейчас удалось продвинуться дальше, стравив с Россией Украину.

А что же элитное поголовье по эту сторону океана? Да все то же самое, на статус жертвы оно не тянет, а в силу зависимости от заокеанского — на статус лидера тем более.

Партии войны по обе стороны океана наконец-то нашли друг друга и насыщаются растущей популярностью. Пропагандистские машины запущены на полную мощность, успеть приготовить пушечное мясо из начиненных праведным гневом недоинформированных граждан. Их временные властители балансируют на грани, но поделить сферы влияния, как это было в Ялте или Тегеране, одни не могут, другие не хотят.

Сальвадор Дали. Лицо войны. 1940

Не хотят делить сферы с теми, кого считают заведомо слабыми и уязвимыми. Справедливо полагая, что те, кто не могут обустроить свою страну, не должны иметь сфер влияния. Тем более, если не могут дать страждущим доллары, а о замене долларов рублями не могут даже и помыслить.

Поэтому тем, которые не могут, тоже приходится демонстрировать силу. Демонстрировать слабость больше нельзя, для тех и других это теперь вопрос выживания. И в этом опасность для всех нас, живущих по обе стороны океана.

Есть еще шанс, что одни задушат других в объятиях, как это было в период Горбачева — Ельцина. Но на это у одних должно хватить ресурса иллюзий, у других — ресурса ума. Такое перераспределение ресурсов может повлиять на временный расклад сил и средств, но не изменит общий процесс, который, как говорил классик перестройки, уже пошел.