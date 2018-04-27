В Пермском крае после кемеровского пожара прошли тотальные проверки объектов с массовым пребыванием людей. Под пристальное внимание ревизоров попали не только торговые центры, но и театры, кинотеатры, музеи, физкультурно-оздоровительные и развлекательные центры, досуговые детские организации. По данным прокуратуры Перми, проверено 680 объектов, выявлено более 4 тыс. нарушений, львиная доля которых приходится на торговые центры.

Торговый центр

Пожарная опасность

Проверяющие надзорные органы выявили в ходе проверок на объектах с массовым пребыванием людей свыше 4 тыс. нарушений, из них более 3 тысяч — в торговых центрах. Большие претензии есть к состоянию эвакуационных выходов, работе системы автоматической сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, дымоудаления. В числе основных нарушений и отделка путей эвакуации горючими материалами. Зачастую на объектах отсутствовало аварийное освещение, а персонал не обладал знаниями по принятию мер в случае пожара.

Пожарная сигнализация

В ряде торговых центров обнаружили признаки незаконной реконструкции. В частности, в Орджоникидзевском районе Перми торговый центр «Красивый дом» расположился в здании, которое предназначалось для производства мебели и стройматериалов. В Октябрьском, Осинском и Чернушинском районах торговые центры работают в самовольно построенных зданиях. В Дзержинском районе до сих пор работает торговый центр, чья деятельность согласно решению суда должна быть приостановлена. В данном случае претензии предъявлены и к судебным приставам-исполнителям.

Руководителям и собственникам торговых центров направлено порядка 260 представлений с требованием устранить недостатки. В девяти случаях решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Приостановка с пререканиями

Прокуратуры направила в суды 16 исков с требованием приостановить деятельность торговых центров — нарушителей. Готовятся ещё 15 подобных исков. Работа восьми торговых центров уже приостановлена.

Например, ТЦ «Юбилейный» в Октябрьском районе закрыли еще до вынесения окончательного судебного решения. В УФССП по Пермскому краю подчеркнули, что нарушения пожарной безопасности, допущенные при эксплуатации здания, представляют реальную угрозу жизни людей, поэтому пришлось пойти на такую меру. Владельцем потенциального опасного торгового центра является депутат Земского собрания.

Замок

В Лысьве опечатано арт-кафе «История». По словам приставов, действия руководства объектов, где выявлены грубые нарушения и стоит вопрос о приостановке деятельности, не поддаются логическому объяснению. Владельцы пожароопасных объектов знакомятся с результатами проверки, присутствуют на судебных заседаниях. Зная, что заведение закроют, они вопреки здравому смыслу продолжают принимать заказы на банкеты и пополнять запасы продуктов питания. Незамедлительно выезжая на административное приостановление, судебные приставы, появляющиеся в самый разгар праздничных приготовлений, вынуждены вносить свои коррективы в план вечерних мероприятий.

Реакция хозяина лысьвенского ресторана и кафе не стала исключением. Как и большинство предпринимателей, оказавшихся в подобной ситуации, при виде судебных приставов он разыграл полное недоумение. Поняв, что люди в форме настроены решительно, он предложил перенести исполнительные действия, поскольку на этот день был запланирован банкет на 80 человек.

«Упущенная выгода больше беспокоила владельца, чем вопросы безопасности. Судебные приставы заверили бизнесмена, что не допустят проведения мероприятия в помещениях, признанных судом пожароопасными. После непродолжительных пререканий здание было освобождено и опечатано», — отметили приставы.

Бунт

Большой резонанс вызвало поведение руководства детского интерактивно-развлекательного центра «Октябрь», расположенного в Перми. 18 апреля здание опечатали, поскольку в здании центра обнаружены нарушения требований пожарной безопасности, угрожающие жизни и здоровью людей. Решение о приостановке деятельности вынес Свердловский районный суд.

После того как входы были опломбированы, последовала реакция руководства центра. По редакциям пермских СМИ разослали письма, где говорилось о несогласии с решением о закрытии учреждения и намерении оспорить эти действия. В письме также говорилось о том, что для руководства «Октября» важны репутация и доверие посетителей, в действия прокуратуры наносят урон.

21 апреля на официальной странице детского интерактивно-развлекательного центра «Октябрь» в соцсети появилось объявление:

«Закрытие центра «Октябрь» судебными приставами — это нарушение процессуальной процедуры и незаконное причинение убытков. Проверка по пожарной безопасности в интерактивно-развлекательном центре «Октябрь» проходила 30 марта 2018 года. Все незначительные замечания, которые устно проговорили проверяющие органы, были устранены техническими службами «Октября» в течение следующих двух дней. Нам до сих пор не были предоставлены официальные документы о проверке или предписания о выявленных нарушениях. Мы готовы к повторной проверке, которую успешно пройдем. Мы гарантируем безопасность нашим посетителям».

Эрнест Лисснер. Соляной бунт в Москве. 1648

Народ начал активно обсуждать ситуацию и прогнозировал, что после кемеровской трагедии вряд ли кто-то рискнет вести своих детей в потенциально опасное здание. Между тем прогноз оказался неверным, что вызывает недоумение и печаль.

Администрация детского центра самовольно вскрыла пломбы и распахнула двери развлекательного центра для детей и их родителей. Удивительно, но в тот день все три этажа были заполнены посетителями. Узнав о самоуправстве, приставы выехали на место и вновь опечатали здание. Теперь приставы регулярно ходят в «Октябрь», проверяя состояние пломб.

«Но почему-то собственниками срываются пломбы. Сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности. Если они этого не поймут, то будем решать вплоть до уголовной составляющей», — заявил прокурор Перми Андрей Назаров.

Между тем, 21 апреля семейный развлекательный центр «Октябрь» на своей странице в соцсети заявил, что из-за фактов незаконного закрытия развлекательных центров по всей стране, Ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА) готовит обращение в государственные органы различного уровня, а «Октябрь» присоединяется к этому обращению:

«Большинству развлекательных центров, как «Октябрю», при закрытии судебными приставами, не было предоставлено информации и официальных документов о выявленных нарушениях, фраза в постановлении приставов звучит так: «в качестве обеспечительной меры по иску прокуратуры на время проверки», что значит, что в ситуации еще не разобрались, но центры повсеместно закрыли.

Вот примеры лишь немногих: в Ноябрьске закрыт детский развлекательный центр «Чердак», в Ростове-на-Дону временно закрыли детский развлекательный центр «Кидбург», что расположен в ТРЦ «Горизонт» и ТЦ «Солнышко», в Костроме закрыт развлекательный центр и квесты «OZ», в Майкопе в качестве обеспечительной меры на время проведения проверки приостановлена работа ТРЦ «Джой Лэнд» с четырьмя кинозалами и ТРЦ «Столица» с детским развлекательным центром, крупнейший ТРЦ в Иркутске закрыт на время. В период массовой истерии, права граждан и владельцев бизнесов грубейше нарушаются, мы будем отстаивать наши права в суде».

О ценностях

Ситуация с «Октябрём» вызывает множество эмоций, отнюдь не положительных. Центр, в котором побывали ревизоры и заявили о грубых нарушениях, пошёл на самоуправство. И здесь возникает вопрос — кто больше нанес урон репутации учреждения: действия прокуратуры или администрации самого развлекательного центра. Поведение последней наводит на подозрения, что «Октябрь» больше заботится не о репутации, а о финансовой выгоде. Один день простоя несёт убытки, и они, возможно, существенные. Если руководство считает, что их закрыли незаконно, то права надо отстаивать законными методами — через суд.

Помимо действий администрации детского центра недоумение вызывает и поведение взрослых. Семьи, зная о том, что центр был закрыт из-за нарушений требований пожарной безопасности, не побоялись привести своих детей. Видимо, эти люди из категории граждан, которые начинают задумываться о своей безопасности только тогда, когда гром грянет конкретно над их головой.

42.mchs.gov.ru Пожарные у ТЦ «Зимняя вишня»

Добавим, что разговоры вокруг последствий кемеровского пожара не утихают до сих пор. В центре внимания и сами проверяющие. На кону и их репутация — насколько законны их действия и не превышают ли ревизоры свои полномочия во время проверок.

Инициатива о переносе игровых зон для детей и кинотеатров на нижние этажи в торгово-развлекательных центрах вызвала противоречивые оценки. Однако многие люди склоняются к тому, что безопасность детей превыше всего. Если на верхних этажах гарантии безопасности нет, то бизнесмены должны найти деньги на переезд либо закрыть объекты. Потому что ничего дороже человеческой жизни быть не может.

Напомним, сегодня, 25 марта, ровно месяц со дня трагедии в Кемерове. Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей.