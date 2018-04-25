Тайный визит кандидата на пост государственного секретаря США Майка Момпео в КНДР свидетельствует о том, что бывший директор ЦРУ готов заняться делом. Он дал ясно понять, что после вступления в должность намерен активизировать американскую дипломатию. Для решения сирийского кризиса Помпео потребуется немало воображения и решимости, пишет Дэвид Милибэнд в статье для американского издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США на Ближнем Востоке

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Как сторонники, так и противники недавних ударов по Сирии отметили, что они носили ограниченный характер. Обе стороны сошлись во мнении, что «бомбардировка — это еще не стратегия». Но главный вопрос для тех из нас, кто обеспокоен последствиями сирийской войны для региональной стабильности, европейской политики и геополитического баланса сил, заключается в том, что должно войти в эту стратегию.

Непрекращающийся грех США с момента начала гражданской войны в Сирии заключается в неспособности согласовать свои цели и средства. Лозунг «Асад должен уйти» потерял смысл, когда этого не произошло. Что получилось в итоге: 35 предполагаемых химических атак, около 500 тыс. погибших и более 5 млн беженцев. Возникший вакуум должен быть заполнен стратегией.

Pxhere.com Зияющая пустота

Очевиден тот факт, что с годами разработать стратегию в отношении Сирии становилась все сложнее. В сирийской войне уже не участвуют только народ и сирийское правительство. Турция, Саудовская Аравия и Иран борются за региональное влияние, террористические группы стремятся закрепиться на территории страны, Россия и США отстаивают свои позиции. Боевые действия идут между разными группировками в разных частях страны.

Для выработки стратегии в отношении Сирии США придется ответить на ряд вопросов. Во-первых, в чем заключается план США относительно поддержки сирийских соседей, которые приняли львиную долю сирийских беженцев. В Иордании правительство увеличило расходы на здравоохранение для беженцев в пять раз. Граничащие с Сирией государства находятся на передовой, помощь, предоставленная таким странам, является важной частью дипломатических усилий США по стабилизации ситуации.

Конференция в Брюсселе о будущем Сирии, проходящая на этой неделе, является хорошей возможностью для Запада оказать столь необходимую помощь государствам, граничащим с Сирией. Между тем США приняли меньше сирийских беженцев в этом финансовом году, чем было убито в результате химатаки в Думе. Каждый раз, когда Запад принимает беженцев, он посылает политическое послание. Необходимо отменить решение о сокращении приема беженцев.

Николай Фешин. Беженцы

Во-вторых, что США намерены предпринять для достижения жизнеспособного мира в северном и северо-восточном регионах страны, которые в настоящий момент находятся под контролем преимущественно курдских групп? Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести американские войска с территории Сирии, но это, наоборот, приведет к возобновлению конфликта. Военная мощь США создала зону, свободную от контроля ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сирийских правительственных войск. Для освобожденных территорий нужен инвестиционный план по реконструкции.

В-третьих, какой у США план в отношении Турции, союзника по НАТО? На данный момент Турция сосредоточена на борьбе с курдами, но одновременно с этим исполняет дипломатические танцы в Астане совместно с Россией и Ираном, без участия ООН и Запада. Сейчас у Помпео появилась возможность повторно вовлечь Анкару в двустороннее сотрудничество и включить ее в оживленный женевский процесс, проходящий под руководством ООН. Этот процесс — единственная надежда на достижение всеобъемлющего политического соглашения. Государственному департаменту необходимо вновь взяться за работу.

Commons.wikimedia.org Встреча министров обороны США и Турции

В-четвертых, готовы ли США ограничить или предотвратить бойню 3,5 млн мирных жителей в Идлибе и провинции Даръа? Оба региона осаждаются сирийским правительством и его союзниками. Единственный вопрос заключается лишь в том, какая провинция окажется первой?

Трамп намекнул, что не потерпит повторного использования химического оружия. Эти намеки должны стать настоящим сдерживающим фактором. Как минимум должна быть рассмотрена идея, предложенная французами, о создании механизма подотчетности ООН, в случае необходимости через Генеральную Ассамблею, а не через Совет Безопасности. В настоящий момент в Сирии царит безнаказанность.

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Пятый вопрос самый сложный: насколько все это важно для США? Если не получится дать ответ на этот последний вопрос, то не получится выделить приоритетные направления, определить ресурсы и жертвы, необходимые для реализации первых четырех вопросов.

Vanvelthem Cédric Перепутье

США придется заплатить не только военную цену. Однако в основе любых экономических, политических и дипломатических шагов в отношении Сирии должна лежать определенность и убежденность в том, что предотвращение кровопролития в Сирии является приоритетной задачей для США. Эта определенность — вот, с чего должен начать Помпео.